Boss से बहस के बाद नौकरी छोड़ने का मन बने तो रुक जाएं, 7 सितंबर तक ग्रह करा सकते हैं गलत फैसला

Jobs Astrology: बॉस ने मीटिंग में सबके सामने आपके काम पर सवाल उठा दिया. प्रमोशन का वादा किया था, लेकिन नाम किसी और का आ गया. काम लगातार बढ़ रहा है, पर न पद बदला और न वेतन. ऐसे में मन कह सकता है कि अब इस नौकरी में रुकने का कोई मतलब नहीं.

यदि सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसी दिन resignation mail न भेजें. ज्योतिष के अनुसार 7 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु की स्थिति गुस्से, गलतफहमी और सम्मान पर लगी चोट को बड़ा बना सकती है. नौकरी की समस्या सही हो सकती है, लेकिन उस समय लिया गया फैसला जल्दबाजी वाला हो सकता है.

किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

सबसे अधिक सावधानी उन लोगों को रखनी चाहिए जिनका अपने बॉस या टीम लीड से पहले ही विवाद चल रहा है. जिनका प्रमोशन अटका है, काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है या जिन्हें बिना वेतन बढ़ाए नई जिम्मेदारी दी गई है, उनका धैर्य भी टूट सकता है.

जिन लोगों के पास नई कंपनी का केवल मौखिक वादा है, उन्हें भी पुरानी नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. फोन पर मिला आश्वासन, लिखित offer letter नहीं होता. इसी तरह एक खराब appraisal, अचानक reporting manager बदलने या मनचाही भूमिका नहीं मिलने के बाद भी बड़ा फैसला कुछ दिन रोकना बेहतर होगा.

सूर्य, बुध और केतु क्यों बढ़ा सकते हैं उलझन?

सितंबर का पहला सप्ताह ज्योतिषीय रूप से खास है. सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में रहेंगे. सिंह राशि पद, अधिकार, नेतृत्व, आत्मसम्मान और पहचान से जुड़ी है.

सूर्य अपनी राशि सिंह में मजबूत स्थिति में है. यह व्यक्ति को अपने सम्मान और अधिकार के प्रति अधिक सजग बना सकता है. ऑफिस में किसी वरिष्ठ की बात गलत लगी तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. व्यक्ति अपनी बात साबित करने पर अड़ सकता है.

केतु इसी राशि में रहकर पद और संस्था से अचानक मोहभंग करा सकता है. जो नौकरी कुछ दिन पहले तक जरूरी लग रही थी, वही बोझ जैसी दिखाई देने लग सकती है. मन में यह सवाल उठ सकता है कि जहां सम्मान नहीं मिल रहा, वहां क्यों रुका जाए?

बुध बातचीत, तर्क, ईमेल और फैसलों का कारक है. सूर्य और केतु के प्रभाव वाले सिंह में बुध होने से व्यक्ति अपनी बात तो मजबूती से रखना चाहेगा, लेकिन शब्दों का चुनाव बिगड़ सकता है. जो बात clarification से सुलझ सकती थी, वह ego clash बन सकती है.

मीटिंग में अपमान लगा? उसी दिन मेल न भेजें

इस दौरान सबसे बड़ा खतरा अचानक होने वाली बहस से है. बॉस की एक टिप्पणी, अधूरी जानकारी पर लगा आरोप या मीटिंग में सार्वजनिक आलोचना मन को चोट पहुंचा सकती है.

गुस्से में लिखा गया resignation mail उस समय सही लग सकता है. कुछ घंटे बाद उसकी भाषा जरूरत से ज्यादा कठोर महसूस हो सकती है. इसलिए मेल लिखना ही है तो उसे draft में छोड़ दें. अगले दिन शांत मन से दोबारा पढ़ें.

यह भी देखें कि बॉस ने वास्तव में अपमान किया है या बात कहने का तरीका खराब था. दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं हैं. एक खराब मीटिंग पूरी नौकरी की सही तस्वीर नहीं बताती.

प्रमोशन किसी और को मिला तो क्या करें?

सूर्य पहचान और पद का कारक है. इसलिए इस सप्ताह काम का श्रेय न मिलने या प्रमोशन रुकने की बात ज्यादा चुभ सकती है.

यदि कोई सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट का श्रेय ले जाए तो तुरंत टकराव करने के बजाय अपने काम का रिकॉर्ड जुटाएं. ईमेल, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट और तारीखें संभालकर रखें. इसके बाद मैनेजर के सामने तथ्य रखें.

प्रमोशन का केवल मौखिक वादा मिला था तो समयसीमा पूछें. साफ जवाब मांगना जरूरी है. लेकिन “अभी इस्तीफा देता हूं, तब कंपनी को मेरी कीमत समझ आएगी” जैसी सोच नुकसान करा सकती है. कई बार कंपनी भावनात्मक दबाव में फैसला बदलने के बजाय इस्तीफा स्वीकार कर लेती है.

काम बढ़ गया, लेकिन पद और वेतन नहीं बदला

कई कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी तो मिल जाती है, लेकिन designation और salary पुराने ही रहते हैं. ऐसी स्थिति में गुस्सा जायज है. फिर भी बिना बातचीत किए नौकरी छोड़ देना पहला विकल्प नहीं होना चाहिए.

पहले यह स्पष्ट करें कि नई जिम्मेदारी अस्थायी है या स्थायी. भूमिका, लक्ष्य, रिपोर्टिंग और वेतन की बात लिखित रूप में करें. यदि कंपनी लगातार टाल रही है तो दूसरी नौकरी की तलाश शुरू की जा सकती है. लेकिन पहले आर्थिक सुरक्षा तैयार करें, फिर निर्णय लें.

नई कंपनी ने फोन पर हां कहा है तो भी रुकें

7 सितंबर तक नौकरी बदलने वालों के लिए paperwork सबसे अहम रहेगा. केवल HR के फोन, WhatsApp message या “आप लगभग चयनित हैं” जैसी बातों पर भरोसा करके इस्तीफा न दें.

नई नौकरी छोड़ने से पहले offer letter, joining date, salary breakup, probation, variable pay और notice period की शर्तें पढ़ें. कभी-कभी बड़ा पैकेज दिखता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा variable होता है. भूमिका भी बातचीत में बताई गई जिम्मेदारी से अलग निकल सकती है.

बुध दस्तावेज और बातचीत का कारक है. इसलिए इस समय कही गई बात और लिखी गई शर्त में अंतर रह सकता है.

क्या पूरी नौकरी खराब है या केवल बॉस से नहीं बन रही?

इस्तीफा देने से पहले इस सवाल का जवाब जरूरी है. यदि समस्या केवल एक व्यक्ति से है तो टीम बदलना, reporting बदलवाना या HR से बात करना बेहतर रास्ता हो सकता है.

अगर काम सीखने को मिल रहा है, वेतन समय पर आता है और आगे बढ़ने की संभावना भी है तो केवल एक विवाद के कारण पूरी नौकरी छोड़ना महंगा पड़ सकता है. लेकिन यदि लगातार अपमान, मानसिक दबाव, वेतन में देरी या गलत काम करने का दबाव है तो स्थिति अलग है. ऐसे मामले में नौकरी बदलने की योजना बनाना गलत नहीं है.

7 सितंबर के बाद क्या बदलेगा?

7 सितंबर 2026 को बुध सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा. कन्या बुध की अपनी और उच्च राशि मानी जाती है. इस बदलाव के बाद भावनाओं के बजाय तथ्य, दस्तावेज और लाभ-हानि देखकर फैसला लेने में मदद मिल सकती है.

इसका अर्थ यह नहीं कि 7 सितंबर आते ही ऑफिस की परेशानी समाप्त हो जाएगी. सूर्य और केतु का प्रभाव इसके बाद भी बना रहेगा. फर्क इतना हो सकता है कि व्यक्ति अपनी समस्या को अधिक साफ तरीके से समझ पाए.

यदि 7 सितंबर के बाद भी नौकरी छोड़ने के कारण उतने ही मजबूत लगें, नई नौकरी का लिखित प्रस्ताव हो और कुछ महीनों की आर्थिक तैयारी भी हो तो बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है.

इस्तीफा गलत नहीं, लेकिन समय गलत हो सकता है

किसी खराब नौकरी में केवल ग्रहों के नाम पर टिके रहना सही नहीं है. उत्पीड़न, असुरक्षित माहौल, वेतन न मिलना या स्वास्थ्य बिगड़ना गंभीर कारण हैं. ऐसी स्थिति में व्यावहारिक मदद लेना जरूरी है.

लेकिन एक खराब मीटिंग, बॉस की कठोर टिप्पणी या प्रमोशन रुकने के कुछ मिनट बाद इस्तीफा देना भी समझदारी नहीं है. सितंबर के पहले सात दिन यही परीक्षा ले सकते हैं, आप फैसला समस्या के आधार पर कर रहे हैं या उस समय के गुस्से के आधार पर.

व्यक्तिगत स्तर पर अंतिम परिणाम जन्मकुंडली के दशम और षष्ठ भाव, सूर्य, बुध, शनि, केतु तथा चल रही दशा पर निर्भर करेगा. सामान्य गोचर केवल माहौल का संकेत देता है, नौकरी छोड़ने का अंतिम फैसला नहीं.

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