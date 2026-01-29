हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Tarot Horoscope February 2026: वृश्चिक वालों के हाथ लेंगेंगे बड़े अवसर, पढ़ें टैरो मासिक राशिफल

ScorpioTarot Horoscope February 2026: साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

ScorpioTarot Horoscope February 2026: फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार, शांति और जिम्मेदारी का है. प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी. करियर में मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलेगी. निवेश और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और शांति के साथ महीना बिताएं. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से वृश्चिक राशि वाले जानें अपना राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम में मधुर और संतुलित रहेगा. जो कपल्स एक-दूसरे के साथ हैं, उनके लिए यह समय एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और रिश्ते को और मजबूत बनाने का है. सिंगल लोगों के लिए परिवार के किसी जानकार या मित्र के जरिए संभावित रिश्ता मिल सकता है. आत्मविश्वास और सहजता से कदम बढ़ाने से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

पारिवारिक जीवन

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि यह महीना परिवार पर ध्यान देने और घर में शांति बनाए रखने का है. अपने जड़ों और परंपराओं को मजबूत करना लाभकारी रहेगा. घर में सौहार्द और सहयोग का माहौल बनाए रखने से संबंधों में मिठास बनी रहेगी.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों को फरवरी में ज्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मेहनत और ईमानदारी से सीनियर्स का विश्वास जीतने का समय है. नई नौकरी की तलाश में हैं, तो घर के पास के विकल्पों पर ध्यान दें. छोटे-छोटे कदम और सतर्कता भविष्य में बड़े अवसरों में बदल सकती है.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में यह महीना सोच-समझकर निवेश करने का है. प्रॉपर्टी में निवेश अच्छा साबित होगा. घर और ऑफिस की सजावट पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च लाभकारी और संतुलित रहेगा.

स्वास्थ्य और फिटनेस

स्वास्थ्य के मामले में छाती और पेट से जुड़ी परेशानियों का ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और तनाव कम करने वाली गतिविधियों जैसे योग, ध्यान या हल्का व्यायाम अपनाएं. मानसिक शांति बनाए रखना इस महीने विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 29 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Embed widget