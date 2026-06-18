हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोScorpio Horoscope: दिल में राज और दिमाग में सिर्फ कामयाबी! क्या आपकी भी राशि या लग्न वृश्चिक है?

Scorpio Horoscope: दिल में राज और दिमाग में सिर्फ कामयाबी! क्या आपकी भी राशि या लग्न वृश्चिक है?

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि-लग्न में क्या अंतर है? डॉ. अनीष व्यास से जानें कुंडली का सटीक विश्लेषण और इस राशि के जातकों के करियर, लव लाइफ और बिजनेस की पूरी रिपोर्ट.

Reported By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 18 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

Astrology Tips, Scorpio Horoscope: वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक (Scorpio) को सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली राशियों में से एक माना गया है. अक्सर लोग अपनी चंद्र राशि (Moon Sign) और लग्न (Ascendant) को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का आपके जीवन पर अलग-अलग असर होता है.

ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, "वृश्चिक राशि व्यक्ति के मन, आंतरिक संवेदनाओं और भावनात्मक दुनिया को नियंत्रित करती है. वहीं, वृश्चिक लग्न व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट और समाज के सामने उसकी छवि को तय करता है. वृश्चिक लग्न और राशि दोनों एक ही हों, तो इस राशि के गुण व्यक्ति में दोगुनी तीव्रता से दिखाई देते हैं."

राशि और लग्न में क्या अंतर है?

वृश्चिक राशि (Moon Sign): इसका निर्धारण जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से होता है. चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए वृश्चिक राशि व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव, मानसिक सोच और उसकी भावनात्मक दुनिया को दर्शाती है.

वृश्चिक लग्न (Ascendant): इसका निर्धारण जन्म के समय पूर्वी क्षितिज (Eastern Horizon) पर उदित होने वाली राशि से होता है. लग्न कुंडली का पहला भाव होता है, जो व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, समाज में छवि और जीवन की दिशा को तय करता है.

आइए डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं कि करियर से लेकर लव लाइफ तक, वृश्चिक के जातक कैसे होते हैं:

व्यक्तित्व (Personality Traits): रहस्यमयी और दृढ़ संकल्पी

कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आठवें (अष्टम) भाव में आती है, जिसे गुप्त और परिवर्तन का भाव माना जाता है. डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस वजह से वृश्चिक के जातकों को समझना आसान नहीं होता.

  • रहस्यमयी स्वभाव: ये लोग अपने दिल के राज किसी के सामने आसानी से नहीं खोलते. ये अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक कि सफलता न मिल जाए.
  • अद्भुत इच्छाशक्ति: मंगल के प्रभाव के कारण इनमें गजब का साहस और जुझारूपन होता है. ये विपरीत परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकते.
  • गहरी सोच: ये किसी भी बात को सतही तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसकी तह तक जाना पसंद करते हैं.

करियर (Career): खोजी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सफलता

करियर के मामले में वृश्चिक लग्न और राशि के लोग साधारण या बोरिंग काम पसंद नहीं करते. इन्हें ऐसे काम भाते हैं जिनमें दिमाग और साहस दोनों की जरूरत हो.

  • बेहतरीन फील्ड्स: ये लोग बेहतरीन रिसर्चर, वैज्ञानिक, डॉक्टर (विशेषकर सर्जन), जासूस, और पुलिस अधिकारी बनते हैं.
  • गूढ़ विज्ञान: ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, और रहस्यमयी विद्याओं (Occult Sciences) में इनकी रुचि बहुत गहरी होती है.
  • संकट प्रबंधन: संकट के समय (Crisis Management) ये लोग बहुत शांत रहकर सही फैसले लेते हैं, इसलिए कॉर्पोरेट जगत में इन्हें 'संकटमोचक' माना जाता है.

बिजनेस (Business): जोखिम लेने वाले और चतुर रणनीतिकार

बिजनेस के मामले में वृश्चिक के जातक 'शतरंज के खिलाड़ी' की तरह होते हैं. ये अपने प्रतिद्वंद्वी (Competitors) को अपनी चालों की भनक तक नहीं लगने देते.

  • कैलकुलेटेड रिस्क: ये बड़े रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन इनका रिस्क हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ होता है.
  • पसंदीदा व्यापार: रियल एस्टेट, जमीन से जुड़े काम (माइनिंग, पेट्रोलियम), दवाइयां, और फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में ये भारी मुनाफा कमाते Parth हैं.
  • सावधानी: ये पार्टनरशिप में जल्दी भरोसा नहीं कर पाते. डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, बिजनेस में पारदर्शिता की कमी कभी-कभी इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

लव लाइफ और रिश्ते (Love Life): वफादारी और पजेसिवनेस

प्यार के मामले में वृश्चिक के जातक जितने गंभीर होते हैं, उतने ही जुनूनी (Passionate) भी होते हैं.

  • अटूट वफादारी: अगर ये किसी से प्यार करते हैं, तो पूरी शिंदनत से निभाते हैं. ये रिश्तों में धोखेबाज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते.
  • पजेसिव स्वभाव: ये अपने पार्टनर को लेकर काफी पजेसिव होते हैं. कभी-कभी इनका अत्यधिक सुरक्षात्मक स्वभाव पार्टनर को बंधन जैसा लग सकता है.
  • भरोसा जीतना मुश्किल: ये सामने वाले को परखने में लंबा समय लेते हैं. एक बार अगर इनका भरोसा टूट जाए, तो ये दोबारा उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते.

वृश्चिक राशि या लग्न के लोग जीवन को पूरी गंभीरता से जीते हैं. जहां राशि उन्हें अंदर से मजबूत और भावुक बनाती है, वहीं लग्न उन्हें बाहरी दुनिया से लड़ने का साहस देता है. अगर आप इनके भरोसे पर खरे उतरते हैं, तो ये आपके सबसे अच्छे दोस्त और गाइड साबित हो सकते हैं.

Shiv Rajyog 2026: 24 जून से शुरू हो रहा है पवित्र 'शिव योग', इन 6 राशियों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Moon Sign Scorpio Traits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Scorpio Horoscope: दिल में राज और दिमाग में सिर्फ कामयाबी! क्या आपकी भी राशि या लग्न वृश्चिक है?
क्या आपकी भी राशि या लग्न वृश्चिक है? जानें क्यों बिजनेस में 'शतरंज के खिलाड़ी' माने जाते हैं ये लोग
ऐस्ट्रो
क्या मांगलिक दोष से भी ज्यादा विनाशकारी है 'वैधव्य योग'? जानें प्रामाणिक शास्त्रों का सबसे बड़ा सच
क्या आपकी कुंडली में भी है वैधव्य योग? जानें क्या यह सचमुच शादी तोड़ने की ताकत रखता है या सिर्फ एक भ्रम है
वास्तु शास्त्र
Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति
कपूर के चमत्कारी उपाय: धन, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आजमाएं ये आसान उपाय
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 18 June 2026: आज दोपहर 11:33 बजे तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य', इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, खुलेगा तरक्की का रास्ता!
Aaj Ka Rashifal: आज दोपहर 11:33 तक पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, चमकेगी इन राशियों की किस्मत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
ईरान और अमेरिका डील में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम तो खुशी से फूले नहीं समाए शहबाज शरीफ, कहा- 'मेरी मध्यस्थता में...'
ईरान-US डील में सबसे ऊपर PAK का नाम तो खुशी से फूले नहीं समाए शहबाज, कहा- 'मेरी मध्यस्थता में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget