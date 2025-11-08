हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSaubhagya Sundari Teej Horoscope 2025: इन राशियों की महिलाओं के लिए लकी रहेगा आज का दिन, सौभाग्य के साथ चमेगा भाग्य

Saubhagya Sundari Teej Horoscope 2025: इन राशियों की महिलाओं के लिए लकी रहेगा आज का दिन, सौभाग्य के साथ चमेगा भाग्य

Saubhagya Sundari Teej Horoscope 2025: आज शनिवार, 8 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी तीज है. इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं. लेकिन आज कुछ राशियों की महिलाओं का भाग्य भी चमकने वाला है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Saubhagya Sundari Teej Horoscope 2025: 8 नवंबर 2025, शनिवार को सौभाग्य सुंदरी तीज का पर्व मनाया जाता है, जोकि सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है. आज के दिन चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शुभता कुछ राशियों की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी.

खासकर जिन राशियों की महिलाओं की कुंडली में इन ग्रहों का प्रभाव मजबूत है, उन्हें विशेष रूप से सौभाग्य, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और भाग्य का वरदान मिलने वाला है. जानिए किन राशियों की महिलाओं का भाग्य आज रहेगा मजबूत. यहां पढ़ें आज का राशिफल- Aaj Ka Rashifal 8 November.

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आज आपके रूप, आकर्षण और आत्मविश्वास का प्रभाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी से कोई तोहफा भी मिल सकता है. जो महिलाएं नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हैं, उनके लिए समय शुभ है.
लकी कलर- गुलाबी
लकी रत्न- हीरा

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दिन रहेगा. ऑफिस या घर दोनों जगह आपकी सराहना होगी. मेकओवर या नई खरीदारी से मूड फ्रेश रहेगा. अविवाहित महिलाओं के विवाह प्रस्ताव बनने के योग हैं.
लकी कलर: हरा
लकी मंत्र: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि की महिलाएं आज सबसे अधिक आत्मविश्वासी और करिश्माई दिखेंगी. आपके तेज और आकर्षण में वृद्धि होगी. आप अपने स्टाइल और आत्मबल से लोगों को प्रभावित करेंगी. जो महिलाएं मीडिया, कला, या फैशन क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनके लिए यह दिन विशेष सफलता लाएगा.
लकी कलर: सुनहरा या लाल
शुभ रत्न: माणिक

तुला राशि (Libra)- शुक्र देव की कृपा तुला राशि की महिलाओं को भाग्य का आज पूरा साथ मिलने वाला है. आज आपका व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आएगा. सौंदर्य में निखार और आकर्षण बढ़ेगा. किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी. पति या पार्टनर से रोमांटिक सरप्राइज मिलने की संभावना है.
लकी कलर:  पिंक
शुभ समय: सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि की महिलाओं पर आज विशेष रूप से देवी पार्वती की कृपा रहेगी. घर-परिवार में शांति, मन में प्रसन्नता और आर्थिक लाभ संभव है. आपकी मुस्कान आज लोगों का दिल जीत लेगी. पूजा-पाठ में मन लगेगा और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.
लकी कलर: हल्का पीला
शुभ समय: शाम 5 से 7 बजे तक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.ो

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 08 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Margashirsha Rashifal Today Saubhagya Sundari Teej 2025 Saubhagya Sundari Vrat 2025 Saubhagya Sundari Teej Horoscope 2025
