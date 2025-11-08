Saubhagya Sundari Teej Horoscope 2025: 8 नवंबर 2025, शनिवार को सौभाग्य सुंदरी तीज का पर्व मनाया जाता है, जोकि सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है. आज के दिन चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शुभता कुछ राशियों की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी.

खासकर जिन राशियों की महिलाओं की कुंडली में इन ग्रहों का प्रभाव मजबूत है, उन्हें विशेष रूप से सौभाग्य, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और भाग्य का वरदान मिलने वाला है. जानिए किन राशियों की महिलाओं का भाग्य आज रहेगा मजबूत. यहां पढ़ें आज का राशिफल- Aaj Ka Rashifal 8 November.

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आज आपके रूप, आकर्षण और आत्मविश्वास का प्रभाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी से कोई तोहफा भी मिल सकता है. जो महिलाएं नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हैं, उनके लिए समय शुभ है.

लकी कलर- गुलाबी

लकी रत्न- हीरा

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दिन रहेगा. ऑफिस या घर दोनों जगह आपकी सराहना होगी. मेकओवर या नई खरीदारी से मूड फ्रेश रहेगा. अविवाहित महिलाओं के विवाह प्रस्ताव बनने के योग हैं.

लकी कलर: हरा

लकी मंत्र: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि की महिलाएं आज सबसे अधिक आत्मविश्वासी और करिश्माई दिखेंगी. आपके तेज और आकर्षण में वृद्धि होगी. आप अपने स्टाइल और आत्मबल से लोगों को प्रभावित करेंगी. जो महिलाएं मीडिया, कला, या फैशन क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनके लिए यह दिन विशेष सफलता लाएगा.

लकी कलर: सुनहरा या लाल

शुभ रत्न: माणिक

तुला राशि (Libra)- शुक्र देव की कृपा तुला राशि की महिलाओं को भाग्य का आज पूरा साथ मिलने वाला है. आज आपका व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आएगा. सौंदर्य में निखार और आकर्षण बढ़ेगा. किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी. पति या पार्टनर से रोमांटिक सरप्राइज मिलने की संभावना है.

लकी कलर: पिंक

शुभ समय: सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि की महिलाओं पर आज विशेष रूप से देवी पार्वती की कृपा रहेगी. घर-परिवार में शांति, मन में प्रसन्नता और आर्थिक लाभ संभव है. आपकी मुस्कान आज लोगों का दिल जीत लेगी. पूजा-पाठ में मन लगेगा और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.

लकी कलर: हल्का पीला

शुभ समय: शाम 5 से 7 बजे तक