Sarva Pitru Amavasya 2025: आश्विन मास की अमावस्या तिथि को पितृ पक्ष के पखवाड़े का समापन होता है. इसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है. इस दिन भूले-बिसरे पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है. साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है और पंचबलि कर्म किया जाता है. बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या रविवार, 21 सितंबर 2025 को है.

सर्व पितृ अमावस्या मुहूर्त

सर्व पितृ अमावस्या रविवार, 21 सितंबर 2025 को है. अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर रात 12 बजकर 16 मिनट से हो जागी और अगले दिन देर रात (22 सितंबर) 1 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. इस दिन कुतुप मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 तक रहेगा. वहीं रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से 01:27 तक रहेगा.

सर्व पितृ अमावस्या पर शुभ योग

सर्व पितृ अमावस्या के दिन 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जोकि कई राशियों के लिए शुभ और सकारात्मक साबित होता है. इस दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग बन रहा है. इसी के साथ सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा. आइये जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या पर जाते-जाते पितृ किन राशियों की झोली खुशियों से भरने वाले हैं.

किन राशियों के लिए सर्व पितृ अमावस्या का दिन रहेगा शुभ

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि के लिए सर्व पितृ अमावस्या का दिन शुभ रहेगा. आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी. ग्रहों के बनने वाले संयोग से घर-परिवार के विवाद खत्म होंगे और खुशहाली आएगी. स्थायी संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे.

सिंह राशि (Leo)- करियर और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा. पितरों का आशीर्वाद मिलने से मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि (Virgo)- आर्थिक रूप से बड़ी राहत और धन लाभ की संभावना बन रही है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn)- यात्रा और नए निवेश का लाभ होगा. विदेश या दूरस्थान से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.