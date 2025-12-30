30 दिसंबर 2025 राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले सावधान रहें, जानें आज का भविष्यफल

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको भीतर जमी अधीरता और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सिखाता है. चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में स्थित है, इसलिए मन में तेज़ी, आत्मविश्वास और तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बनी रहेगी. साथ ही पौष शुक्ल दशमी से एकादशी में प्रवेश का योग दिन को दो हिस्सों में बांट देता है, सुबह तक गति अधिक और शाम की ओर संयम बढ़ता हुआ.

दिन की शुरुआत भरणी नक्षत्र के प्रभाव में होगी. यह नक्षत्र जिम्मेदारी, सीमाएं तय करने और परिणामों को स्वीकार करने का संकेत देता है. आज आप किसी बात को सिर्फ शुरू करने के मूड में नहीं होंगे, बल्कि यह तय करेंगे कि उसे कहां तक ले जाना है. जो बातें लंबे समय से अधूरी थीं, उन पर मन साफ़ रुख अपनाएगा.

दोपहर 12:08 बजे से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय लंबे समय तक असर देगा. यह समय किसी वरिष्ठ, मार्गदर्शक या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत के लिए भी अनुकूल है. वहीं दोपहर 03:08 बजे से 04:27 बजे तक राहु काल के दौरान गुस्से में बोलना, जोखिम उठाना या पैसों से जुड़ा फैसला नुकसान दे सकता है.

Career: काम को लेकर आप आज निर्णायक भूमिका में रहेंगे. कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन शर्तें भी आप ही तय करेंगे. जल्दबाज़ी में कमिटमेंट करने से बचें.

Finance: खर्च अचानक सामने आ सकता है. सुबह के समय भुगतान या लेन-देन निपटाना बेहतर रहेगा. राहु काल में कोई आर्थिक जोखिम न लें.

Love: रिश्तों में सीधी बात होगी. भावनाएं दबेंगी नहीं, लेकिन शब्दों की कठोरता दूरी भी पैदा कर सकती है.

Health: सिरदर्द, बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है. शरीर को भी आराम की ज़रूरत है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी हलचल से हटाकर भीतर की स्थिति की ओर ले जाता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित है, इसलिए मन एकांत, विश्राम और आत्मचिंतन की ओर झुका रहेगा. पौष शुक्ल दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको खर्च और ऊर्जा दोनों पर नियंत्रण सिखाता है.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव यह संकेत देता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना अब ज़रूरी हो गया है. आज आप यह महसूस कर सकते हैं कि हर जिम्मेदारी उठाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है. पुराने भावनात्मक बोझ या अनावश्यक अपेक्षाओं से दूरी बन सकती है.

दोपहर 12:08 बजे से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना या भविष्य की योजना पर सोच-विचार करना राहत देगा. राहु काल (14:30:17 से 15:49:30 तक) में भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

Career: बैकएंड काम, रिसर्च और तैयारी के लिए दिन अनुकूल है. आज दिखावे से ज़्यादा स्थिरता ज़रूरी है.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर स्वास्थ्य या आराम से जुड़ी चीज़ों पर. बजट बनाकर चलें.

Love: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह दूरी मन को समझने के लिए है.

Health: नींद की कमी, थकान या आलस्य रह सकता है. शरीर को पर्याप्त आराम दें.

उपाय: आज मीठा कम खाएं और जल अधिक पिएं.

Lucky Color: क्रीम । Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको लक्ष्य, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित करता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से एकादश भाव में है, इसलिए मित्रों, टीम और संपर्कों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. दशमी से एकादशी का प्रभाव आपको फालतू बातचीत से हटाकर उद्देश्यपूर्ण संवाद की ओर ले जाएगा.

भरणी नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि सिर्फ़ बात करने से काम नहीं चलेगा,जिम्मेदारी तय करनी होगी. आप आज “हाँ” या “ना” स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में रहेंगे. यह स्पष्टता आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:30:44 से 12:12:59 तक) मीटिंग, डील या किसी महत्वपूर्ण कॉल के लिए अच्छा है. राहु काल में गलत संदेश, अधूरी बात या अफवाह से नुकसान हो सकता है.

Career: लक्ष्य साफ होंगे और टीम से सहयोग मिल सकता है. कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है.

Finance: आय से जुड़ा सकारात्मक संकेत है, लेकिन दिखावे का खर्च रोकना ज़रूरी है.

Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार आएगा. स्पष्ट संवाद गलतफहमी दूर करेगा.

Health: आंखों और सिर पर दबाव महसूस हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें.

उपाय: आज सच और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी और भावनाओं दोनों का परीक्षा दिवस है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से दशम भाव में है, इसलिए करियर, पद और सामाजिक छवि पर ध्यान केंद्रित रहेगा. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको अधिक अनुशासित और गंभीर बनाता है.

भरणी नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज आपसे अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे जवाब और परिणाम चाहते हैं. यह दबाव आपको थका सकता है, लेकिन सही दिशा में लगाया गया प्रयास सम्मान दिलाएगा.

अभिजीत मुहूर्त में (11:30:44 से 12:12:59 तक) वरिष्ठों से बातचीत या कोई अहम निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल में (14:30:17 से 15:49:30 तक) टकराव और बहस से बचना ही समझदारी है.

Career: काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी. धैर्य और प्रोफेशनल रवैया आपको आगे ले जाएगा.

Finance: घर या काम से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. संतुलन बनाकर चलें.

Love: भावनात्मक बातचीत संभव है. मन की बात कहने से हल्कापन आएगा.

Health: तनाव, पेट या छाती में भारीपन महसूस हो सकता है. मानसिक शांति ज़रूरी है.

उपाय: शिव जी को जल अर्पित करें और अनावश्यक चिंता छोड़ें.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.