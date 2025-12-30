Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल ( Leo), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए आत्मसम्मान और परिणाम के बीच संतुलन का है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए सोच भविष्य, दिशा और बड़े फैसलों की ओर जाएगी. पौष शुक्ल दशमी से एकादशी में प्रवेश आपको यह समझाएगा कि केवल इच्छा नहीं, अनुशासन भी जरूरी है.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज आपको जिम्मेदारी का एहसास कराएगा. आप किसी काम को आधा छोड़ने के मूड में नहीं होंगे. मन में यह भावना रहेगी कि जो भी करें, पूरी गंभीरता से करें. सुबह के समय जल्दबाज़ी रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे एकादशी का प्रभाव बढ़ेगा, निर्णयों में ठहराव आएगा.

दोपहर 11:30:44 से 12:12:59 तक अभिजीत मुहूर्त में कोई मार्गदर्शक, सीनियर या पिता-तुल्य व्यक्ति से बातचीत लाभ दे सकती है. राहु काल (14:30:17 से 15:49:30 तक) में वैचारिक टकराव या अहंकार से जुड़ी बहस से बचना ज़रूरी है.

Career: आज करियर को लेकर दिशा स्पष्ट होगी. नई योजना या लंबी रणनीति पर सोच बन सकती है.

Finance: खर्च से ज़्यादा भविष्य की बचत और निवेश पर ध्यान जाएगा.

Love: रिश्तों में आदर्श और अपेक्षाएं सामने आएंगी. संवाद जरूरी है.

Health: कमर या जांघ से जुड़ी थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज किसी गुरु या बड़े का सम्मान करें.

Lucky Color: सुनहरा।Lucky Number: 1

कन्या राशिफल ( Virgo), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको गहराई और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए मन सामान्य से अधिक संवेदनशील और गहन रहेगा. दशमी से एकादशी का संक्रमण आपको पुराने डर या अनिश्चितता से बाहर निकलने का संकेत देता है.

भरणी नक्षत्र आज कहता है कि परिवर्तन से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें. कोई पुरानी चिंता, वित्तीय दबाव या भावनात्मक उलझन आज स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है. यह दिन आसान नहीं, लेकिन आवश्यक है.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) किसी जटिल विषय पर समाधान मिलने की संभावना है. राहु काल में जोखिम, उधार या गोपनीय बातों को साझा करने से बचें.

Career: रिसर्च, विश्लेषण और गहरे काम के लिए दिन अच्छा है. जल्दबाज़ी न करें.

Finance: टैक्स, बीमा या पुराने भुगतान पर ध्यान देना पड़ेगा.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. विश्वास की परीक्षा भी हो सकती है.

Health: पेट या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है.

उपाय: आज अनावश्यक भय छोड़ने का संकल्प लें.

Lucky Color: हल्का हरा।Lucky Number: 5

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए ध्यान सामने वाले व्यक्ति, सहयोग और संतुलन पर रहेगा. दशमी से एकादशी का प्रभाव आपको यह सिखाएगा कि हर रिश्ते में सीमाएं ज़रूरी होती हैं.

भरणी नक्षत्र आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां समझौता करना है और कहां स्पष्ट होना है. आज कोई बातचीत निर्णायक मोड़ ले सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में समझौता, डील या रिश्तों से जुड़ा निर्णय अनुकूल रहेगा. राहु काल में गलतफहमी या जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: पार्टनरशिप या क्लाइंट से जुड़े काम में स्पष्टता आएगी.

Finance: साझा धन या खर्च पर चर्चा हो सकती है.

Love: रिश्तों में सीधी बात होगी. भावनाएं खुलकर सामने आएंगी.

Health: तनाव या ब्लड शुगर से जुड़ी लापरवाही से बचें.

उपाय: आज संतुलित आहार और संतुलित भाषा रखें.

Lucky Color: गुलाबी।Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल ( Scorpio), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, अनुशासन और दिनचर्या से जुड़ा है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारी और संघर्ष सामने आ सकते हैं. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको यह सिखाएगा कि लड़ाई से नहीं, रणनीति से जीत मिलती है.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज आपको मजबूती देता है. आप किसी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं होंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सुबह के मुकाबले शाम तक हालात आपके पक्ष में आते दिखेंगे.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) कठिन काम निपटाने या निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है. राहु काल में विवाद, बहस या कानूनी मामलों से दूरी रखें.

Career: प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: कर्ज या देनदारी से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

Love: रिश्तों में नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें.

Health: थकान, ब्लड प्रेशर या तनाव बढ़ सकता है.

उपाय: आज क्रोध पर नियंत्रण रखें और सेवा भाव अपनाएं.

Lucky Color: गहरा लाल।Lucky Number: 8

