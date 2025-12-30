हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 30 December: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले न करें ये काम, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 30 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Dec 2025 05:47 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए आत्मसम्मान और परिणाम के बीच संतुलन का है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए सोच भविष्य, दिशा और बड़े फैसलों की ओर जाएगी. पौष शुक्ल दशमी से एकादशी में प्रवेश आपको यह समझाएगा कि केवल इच्छा नहीं, अनुशासन भी जरूरी है.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज आपको जिम्मेदारी का एहसास कराएगा. आप किसी काम को आधा छोड़ने के मूड में नहीं होंगे. मन में यह भावना रहेगी कि जो भी करें, पूरी गंभीरता से करें. सुबह के समय जल्दबाज़ी रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे एकादशी का प्रभाव बढ़ेगा, निर्णयों में ठहराव आएगा.

दोपहर 11:30:44 से 12:12:59 तक अभिजीत मुहूर्त में कोई मार्गदर्शक, सीनियर या पिता-तुल्य व्यक्ति से बातचीत लाभ दे सकती है. राहु काल (14:30:17 से 15:49:30 तक) में वैचारिक टकराव या अहंकार से जुड़ी बहस से बचना ज़रूरी है.

Career: आज करियर को लेकर दिशा स्पष्ट होगी. नई योजना या लंबी रणनीति पर सोच बन सकती है.

Finance: खर्च से ज़्यादा भविष्य की बचत और निवेश पर ध्यान जाएगा.

Love: रिश्तों में आदर्श और अपेक्षाएं सामने आएंगी. संवाद जरूरी है.

Health: कमर या जांघ से जुड़ी थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज किसी गुरु या बड़े का सम्मान करें.

Lucky Color: सुनहरा।Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको गहराई और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए मन सामान्य से अधिक संवेदनशील और गहन रहेगा. दशमी से एकादशी का संक्रमण आपको पुराने डर या अनिश्चितता से बाहर निकलने का संकेत देता है.

भरणी नक्षत्र आज कहता है कि परिवर्तन से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें. कोई पुरानी चिंता, वित्तीय दबाव या भावनात्मक उलझन आज स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है. यह दिन आसान नहीं, लेकिन आवश्यक है.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) किसी जटिल विषय पर समाधान मिलने की संभावना है. राहु काल में जोखिम, उधार या गोपनीय बातों को साझा करने से बचें.

Career: रिसर्च, विश्लेषण और गहरे काम के लिए दिन अच्छा है. जल्दबाज़ी न करें.

Finance: टैक्स, बीमा या पुराने भुगतान पर ध्यान देना पड़ेगा.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. विश्वास की परीक्षा भी हो सकती है.

Health: पेट या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है.

उपाय: आज अनावश्यक भय छोड़ने का संकल्प लें.

Lucky Color: हल्का हरा।Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए ध्यान सामने वाले व्यक्ति, सहयोग और संतुलन पर रहेगा. दशमी से एकादशी का प्रभाव आपको यह सिखाएगा कि हर रिश्ते में सीमाएं ज़रूरी होती हैं.

भरणी नक्षत्र आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां समझौता करना है और कहां स्पष्ट होना है. आज कोई बातचीत निर्णायक मोड़ ले सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में समझौता, डील या रिश्तों से जुड़ा निर्णय अनुकूल रहेगा. राहु काल में गलतफहमी या जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: पार्टनरशिप या क्लाइंट से जुड़े काम में स्पष्टता आएगी.

Finance: साझा धन या खर्च पर चर्चा हो सकती है.

Love: रिश्तों में सीधी बात होगी. भावनाएं खुलकर सामने आएंगी.

Health: तनाव या ब्लड शुगर से जुड़ी लापरवाही से बचें.

उपाय: आज संतुलित आहार और संतुलित भाषा रखें.

Lucky Color: गुलाबी।Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, अनुशासन और दिनचर्या से जुड़ा है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारी और संघर्ष सामने आ सकते हैं. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको यह सिखाएगा कि लड़ाई से नहीं, रणनीति से जीत मिलती है.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज आपको मजबूती देता है. आप किसी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं होंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सुबह के मुकाबले शाम तक हालात आपके पक्ष में आते दिखेंगे.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) कठिन काम निपटाने या निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है. राहु काल में विवाद, बहस या कानूनी मामलों से दूरी रखें.

Career: प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: कर्ज या देनदारी से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

Love: रिश्तों में नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें.

Health: थकान, ब्लड प्रेशर या तनाव बढ़ सकता है.

उपाय: आज क्रोध पर नियंत्रण रखें और सेवा भाव अपनाएं.

Lucky Color: गहरा लाल।Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 30 Dec 2025 05:47 AM (IST)
Horoscope Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
