Zodiac compatibility: रेहान और अवीवा की जोड़ी में मेष और तुला राशि का बना परफेक्ट बैलेंस

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement: क्रांगेस नेता प्रियंका गांधी के 25 वर्षीय बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमी अवीवा बेग से सगाई कर ली है. सात साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों की सगाई परिवार की मंजूरी से हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की सगाई राजस्थान के रणथंभौर के होटल शेरबाग में हुई. सगाई की खबर सामने आने के बाद इस जोड़ी को चारों ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से भी रेहान और अवीवा का रिश्ता विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रेहान वाड्रा की राशि तुला है, जोकि समझदारी, न्याय, संतुलन और सौंदर्य के प्रतीक है. वहीं अवीव राशि मेष है. इस राशि वाले आत्मविश्वासी, उत्साही और साहसी होते हैं. ऐसे में दोनों राशि के गुण मिलकर जीवन में संतुलन, रोमांच और स्थिरता लाते हैं. इस अनुकूल संयोग के चलते इनका वैवाहिक जीवन में प्रेम, सहयोग और नई ऊर्जा की संभावना को और भी प्रबल बनाता है.

रेहान वाड्रा (Raihan Vadra) की राशि

रेहान वाड्रा की राशि तुला है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है. तुला राशि वाले व्यक्ति संतुलन, न्यायप्रियता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें संपूर्ण और समझदार जीवन साथी बनाती है. तुला राशि प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य की प्रतीक है, जो रिश्तों में मधुरता और सहयोग का भाव लाती है.

अवीवा बेग (Aviva Baig) की राशि

अवीवा की राशि मेष है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है. मेष राशि वाले साहसी, सक्रिय और निर्णयात्मक होते हैं. वे जीवन में नई पहल और जोश लाते हैं. उनके व्यक्तित्व में ऊर्जा और उत्साह होता है, जो तुला राशि के संतुलित स्वभाव के साथ मिलकर रिश्ते में रोमांच और गतिशीलता जोड़ता है.





रेहान और अवीवा की राशि अनुकूलता (Raihan and Aviva Zodiac compatibility)

तुला और मेष राशियों का मेल ज्योतिष में उत्साहपूर्ण और संतुलित माना जाता है. तुला की समझदारी और मेष की साहसिक प्रवृत्ति मिलकर रिश्ते में संतुलन, रोमांस और सहयोग पैदा करती है. हालांकि मेष और तुला अनुकूल राशि होने के साथ ही राशिचक्र में एक-दूसरे के विपरीत हैं और इनका रिश्ता बेहद भावुक और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. लेकिन यदि ये एक-दूसरे का सम्मान करने और एक-दूसरे की जरूरतों को सुनने-समझने के लिए तैयार हों तो ये एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता बना सकते हैं.