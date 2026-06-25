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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPrashna Kundli: खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं? प्रश्न कुंडली से जानें चोर का सुराग

Prashna Kundli: खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं? प्रश्न कुंडली से जानें चोर का सुराग

Prashna Kundli: क्या आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है या चोरी हो गई है? जानिए प्रश्न ज्योतिष की उस प्राचीन विधि के बारे में, जिससे खोई हुई वस्तु का स्थान, दिशा के बारे में संकेत प्राप्त किए जाते हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 02:29 PM (IST)
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Prashna Kundli: वैदिक ज्योतिष में ऐसी स्थितियों के लिए एक विशेष शाखा बताई गई है. जिसे प्रश्न ज्योतिष कहा जाता है. इस पद्धति में व्यक्ति के प्रश्न पूछने के समय के आधार पर कुंडली बनाकर खोई या चोरी हुई वस्तु के बारे में संकेत प्राप्त किए जाते हैं.

प्रश्न कुंडली से कैसे लगाया जाता है पता?

प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार. जब कोई व्यक्ति चोरी या खोई हुई वस्तु के बारे में प्रश्न पूछता है. तब उस समय की तिथि, वार, नक्षत्र और लग्न का विशेष महत्व होता है. इन गणनाओं के आधार पर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वस्तु कहां हो सकती है. और उसके मिलने की कितनी संभावना है.

वस्तु किस स्थान पर हो सकती है?

ज्योतिषीय गणना के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर. वस्तु के स्थान का अनुमान लगाया जाता है.

वस्तु जमीन में या किसी स्थान पर रखी हो सकती है.

वस्तु पानी के आसपास या जल से संबंधित स्थान पर हो सकती है.

वस्तु ऊंची जगह, अलमारी, शेल्फ या किसी ऊपर के हिस्से में रखी हो सकती है.

वस्तु किसी कर्मचारी, नौकर या परिचित व्यक्ति के पास हो सकती है.

वस्तु जमीन के नीचे या किसी छिपे हुए स्थान पर रखी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: नया घर खरीदने से पहले जरूर जान लें वास्तु के ये नियम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

चोरी घर के अंदर हुई है या बाहर?

प्रश्न कुंडली के लग्न से यह भी संकेत मिलते हैं कि चोरी या वस्तु का गायब होना. घर के किसी सदस्य से जुड़ा है या किसी बाहरी व्यक्ति से.

यदि प्रश्न के समय स्थिर लग्न हो. तो वस्तु आमतौर पर घर के आसपास या उसी स्थान पर होने की संभावना मानी जाती है.

यदि चर लग्न हो. तो वस्तु घर से दूर या किसी बाहरी व्यक्ति के पास हो सकती है.

यदि द्विस्वभाव लग्न हो. तो किसी परिचित व्यक्ति, कर्मचारी या नियमित आने-जाने वाले व्यक्ति की भूमिका होने की संभावना देखी जाती है.

किस दिशा में ढूंढनी चाहिए खोई हुई वस्तु?

प्रश्न ज्योतिष में दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है.

पूर्व दिशा.

पश्चिम दिशा.

उत्तर दिशा.

दक्षिण दिशा.

चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ज्योतिषी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि वस्तु किस दिशा में खोजी जानी चाहिए.

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क्या चोर के बारे में भी मिलते हैं संकेत?

प्राचीन प्रश्न ज्योतिष में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं. जिनके आधार पर चोर के बारे में संकेत प्राप्त करने की कोशिश की जाती है. इन संकेतों से यह अनुमान लगाया जाता है कि चोरी किसी परिचित व्यक्ति, परिवार के सदस्य, सेवक, मित्र या बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती है.

हालांकि इसे अंतिम सत्य नहीं माना जाता. बल्कि केवल ज्योतिषीय संकेत के रूप में देखा जाता है.

क्या खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है?

प्रश्न ज्योतिष में नक्षत्रों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. कुछ नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु जल्दी मिलने के संकेत माने जाते हैं. जबकि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें वस्तु मिलने में काफी समय लग सकता है. वहीं कुछ स्थितियों में वस्तु के वापस मिलने की संभावना बेहद कम मानी जाती है.

इसी कारण अनुभवी ज्योतिषी प्रश्न पूछे जाने के समय के नक्षत्र और ग्रह स्थिति का विशेष अध्ययन करते हैं.

क्या प्रश्न ज्योतिष पर भरोसा किया जा सकता है?

प्रश्न ज्योतिष वैदिक ज्योतिष की एक प्राचीन और रोचक शाखा है. जिसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है. हालांकि किसी भी चोरी या गुमशुदगी की घटना में कानूनी प्रक्रिया, पुलिस जांच और व्यावहारिक खोजबीन सबसे महत्वपूर्ण होती है. ज्योतिषीय उपाय और संकेत केवल मार्गदर्शन के रूप में देखे जाने चाहिए.

यदि आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है. और काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल रहा है. तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसके संभावित स्थान, दिशा और मिलने की संभावना के बारे में संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं. हालांकि वास्तविक परिणाम परिस्थितियों और खोजबीन पर भी निर्भर करते हैं. इसलिए ज्योतिषीय संकेतों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 25 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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