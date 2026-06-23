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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: नया घर खरीदने से पहले जरूर जान लें वास्तु के ये नियम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips: नया घर खरीदने से पहले जरूर जान लें वास्तु के ये नियम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips: नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार, रसोई, मंदिर, बालकनी, बाथरूम और सीढ़ियों की सही दिशा.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 01:36 PM (IST)
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Vastu Tips: आज के समय में अपना घर खरीदना लगभग हर व्यक्ति का एक बड़ा सपना होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं और अपनी जमा-पूंजी लगाते हैं. जब नया घर मिल जाता है, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे.

हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नए घर में रहने के बाद भी परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका एक कारण घर में मौजूद वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है. माना जाता है कि घर की दिशा और उसमें बने विभिन्न हिस्सों का व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. ऐसे में नया घर खरीदने से पहले वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी माना जाता है.

मुख्य द्वार की दिशा का रखें विशेष ध्यान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है. इन दिशाओं से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार के सदस्यों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलते हैं. साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए. ऐसा होना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

रसोई के लिए कौन-सी दिशा है शुभ?

घर की रसोई के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है. इस दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है और यह अग्नि तत्व से संबंधित मानी जाती है. वास्तु के अनुसार, इस दिशा में रसोई होने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और परिवार के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है.

बालकनी की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बालकनी पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है. इन दिशाओं में बालकनी होने से घर में प्राकृतिक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अधिक होता है. मान्यता है कि इससे मानसिक शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है.

मंदिर के लिए यह दिशा मानी जाती है श्रेष्ठ

घर में पूजा स्थल या मंदिर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है. इसे ईशान कोण भी कहा जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिशा में मंदिर होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है. वहीं गलत दिशा में मंदिर होने से जीवन में कई प्रकार की बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा गलत दिशा में है? लग्न कुंडली का यह एक नंबर तय करता है आपकी तिजोरी का रास्ता!

बाथरूम की दिशा भी होती है महत्वपूर्ण

वास्तु शास्त्र में बाथरूम की दिशा को भी विशेष महत्व दिया गया है. घर के पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बाथरूम होना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायक होती है और घर के वातावरण को संतुलित बनाए रखती है.

सीढ़ियां बनवाते समय न करें यह गलती

यदि आप नया घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो सीढ़ियों की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियां दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि गलत दिशा में बनी सीढ़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं और परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर के दीपक में गोल या लंबी बत्ती कौन सी जलानी चाहिए, जानिए सही नियम

घर खरीदते समय क्यों जरूरी है वास्तु का ध्यान?

वास्तु शास्त्र में घर को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना गया है. इसलिए नया घर खरीदने से पहले उसकी दिशा, बनावट और विभिन्न हिस्सों की स्थिति की जांच करना लाभदायक माना जाता है. मान्यता है कि वास्तु के अनुरूप बना घर परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होता है.

 

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jun 2026 01:36 PM (IST)
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