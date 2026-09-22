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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोParivartini Ekadashi Paran 2026: सुबह 8:35 बजे तक व्रत नहीं खोल पाए तो क्या करें? जानें सही नियम

Parivartini Ekadashi Paran 2026: सुबह 8:35 बजे तक व्रत नहीं खोल पाए तो क्या करें? जानें सही नियम

Parivartini Ekadashi Paran 2026: 23 सितंबर को सुबह 6:10 से 8:35 बजे तक पारण नहीं कर पाए तो व्रत कब और कैसे खोलें? जानें द्वादशी तिथि और पारण का सही नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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Ekadashi Paran 2026: परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को रखा गया है और इसका पारण 23 सितंबर 2026, बुधवार को किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 6 बजकर 10 मिनट से 8 बजकर 35 मिनट तक का समय सबसे उपयुक्त बताया गया है. लेकिन नौकरी, यात्रा, पूजा की तैयारी या किसी दूसरी वजह से इस अवधि में व्रत नहीं खोल पाए तो क्या पारण अगले दिन करना चाहिए? जानिए एकादशी व्रत खोलने का शास्त्रीय नियम और सही विधि.

परिवर्तिनी एकादशी पारण का समय

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर को रात 8 बजे शुरू हुई और 22 सितंबर को रात 9 बजकर 43 मिनट पर समाप्त हुई. उदया तिथि के आधार पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को रखा गया.

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व्रत का पारण 23 सितंबर को सुबह 6 बजकर 10 मिनट से 8 बजकर 35 मिनट के बीच किया जा सकता है. शहर और सूर्योदय के समय के कारण इसमें कुछ मिनट का अंतर संभव है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा.

सुबह 8:35 बजे तक पारण न कर पाएं तो क्या करें?

सुबह 8 बजकर 35 मिनट तक पारण न कर पाने का अर्थ यह नहीं है कि व्रत अगले दिन तक जारी रखना होगा. यह पारण का सबसे शुभ और प्राथमिक समय है, लेकिन इसे चूक जाने पर व्रती द्वादशी तिथि के भीतर बाद में भी पारण कर सकता है.

एकादशी पारण का मूल नियम है कि व्रत द्वादशी तिथि के भीतर ही खोला जाए. यदि प्रातःकाल का निर्धारित समय निकल जाए तो मध्याह्न के समय पारण करने से बचना चाहिए. मध्याह्न समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके पारण किया जा सकता है. द्वादशी रहते हुए पारण कर लेना, उसे अगले दिन तक टालने से बेहतर माना गया है. शास्त्रीय नियमों में भी प्रातःकाल पारण को प्राथमिकता देते हुए, समय चूकने पर मध्याह्न के बाद पारण करने की व्यवस्था बताई गई है.

यहां एक बात स्पष्ट समझनी जरूरी है, सुबह 8:35 बजे पारण की शुभ अवधि समाप्त होगी, द्वादशी तिथि नहीं. इसलिए निर्धारित समय निकलते ही घबराने या व्रत भंग होने की आशंका रखने की जरूरत नहीं है.

देर से पारण करने की विधि

यदि किसी कारण से सुबह पारण नहीं कर पाए हैं तो स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें. भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और कोई सात्विक मिठाई अर्पित करें. इसके बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.

भगवान से देरी के लिए क्षमा मांगते हुए पहले तुलसी युक्त जल ग्रहण करें. इसके बाद फल या प्रसाद लें और फिर सात्विक भोजन करें. पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. बहुत तला-भुना या भारी भोजन भी तुरंत न लें, क्योंकि लंबे उपवास के बाद इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

क्या केवल पानी पीकर पारण किया जा सकता है?

यदि भोजन करने का समय न हो तो तुलसी डालकर जल ग्रहण करने से सांकेतिक पारण किया जा सकता है. इसके बाद सुविधा मिलने पर सात्विक भोजन करें. ध्यान रखें कि केवल पूजा कर लेना पारण नहीं माना जाता; व्रत पूरा करने के लिए जल, प्रसाद अथवा अनुमत आहार ग्रहण करना आवश्यक है.

भूल से द्वादशी भी निकल जाए तो क्या करें?

यदि लापरवाही या भ्रम के कारण द्वादशी तिथि के भीतर भी पारण न हो सके तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगें. विष्णु मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को भोजन, फल या पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं. इसके बाद व्रत खोल लें. धार्मिक नियमों में द्वादशी के भीतर पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बीमारी, दवा, यात्रा या अनिवार्य परिस्थिति में स्वास्थ्य को खतरे में डालकर उपवास खींचना उचित नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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