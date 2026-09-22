Aaj Ka Rashifal 22 September 2026: आज मंगलवार को परिवर्तिनी एकादशी के साथ चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की यह स्थिति मीन, मकर, वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और कमाई के नए अवसर लेकर आ सकती है.

वहीं मिथुन और कुंभ राशि वालों को खर्च, निवेश और कार्यस्थल के फैसलों में सावधानी बरतनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी है, जिसे कई जगह डोल ग्यारस भी कहते हैं, और यह तिथि रात 09:45 बजे तक रहेगी. धार्मिक रूप से माना जाता है कि आज भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए दिन में एक शांत और पॉजिटिव माहौल रहेगा. पंचांग के हिसाब से चंद्रमा पूरा दिन और रात आपकी राशि से दसवें घर (मकर राशि - करियर और काम-काज का भाव) में ही बने रहेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग एक्टिव होगा. सुबह 08:58 तक वणिज और फिर रात 09:45 तक विष्टि करण का असर दिखेगा. दसवें घर का चंद्रमा आपको दिनभर एक्टिव रखेगा और आप अपने काम को पूरी गंभीरता से निपटाएंगे.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में आज का दिन पूरी तरह से टारगेट पूरा करने और काम निपटाने पर फोकस रहेगा. दसवें भाव के चंद्रमा की वजह से आपका वर्क कमिटमेंट बहुत सॉलिड रहेगा, जिससे कई अटके हुए काम समय पर पूरे हो सकेंगे. बस एक बात का ध्यान रखें, शाम 04:29 तक अतिगंड योग की वजह से सहकर्मियों से बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें और किसी भी बहस में पड़ने से बचें. छठे भाव में सूर्य-बुध की अच्छी स्थिति के चलते कंपटीटर्स आपके आगे टिक नहीं पाएंगे. सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिल सकती है. बिजनेसमैन आज नए पेपर्स या कांट्रैक्ट साइन करते वक्त नियम-शर्तें ठीक से पढ़ लें. दोपहर बाद किसी सीनियर की राय से बड़ा क्लाइंट मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज स्थिति स्थिर और कंट्रोल में रहेगी. काम के सिलसिले में की गई मेहनत से अच्छी इनकम के चांस बनेंगे. एकादशी का दिन होने से घर में पूजा-पाठ, फलाहार या किसी सामाजिक काम में थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या कोई जरूरी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ा उधार देने या किसी रिस्की स्कीम में पैसा लगाने से बचें.

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पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर का माहौल आज एकादशी के व्रत और पूजा-पाठ की वजह से काफी सुकून भरा रहेगा. पिता या घर के किसी बड़े की सलाह आपको करियर की उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगी. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा. वे घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत समझदारी से संभालेंगे. लव लाइफ की बात करें तो दिन नॉर्मल रहेगा. काम के दबाव के कारण मिलने का प्लान टल सकता है, लेकिन एक प्यारा सा मैसेज या छोटी सी कॉल आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बनाए रखेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम होते-होते घुटनों, पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. अगर आप आज व्रत रख रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी, नारियल पानी या जूस बीच-बीच में लेते रहें. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग शुरू होगा, तो मन का तनाव काफी कम हो जाएगा. रात को हल्का और सुपाच्य खाना लें ताकि पेट ठीक रहे और अच्छी नींद आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में कोई गैर-जरूरी सफर करने से बचें. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी होने के कारण सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या अन्न देना आज काफी अच्छा रहेगा.

लकी कलर: गहरा लाल और केसरिया

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके लिए अटके हुए मामलों को गति देने और किस्मत के सहारे आगे बढ़ने का शानदार मौका लेकर आया है. पंचांग की बात करें तो भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत आज रात 09:45 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिससे पूरे दिन एक सात्विक और शांत ऊर्जा महसूस होगी. चंद्रमा आज पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से नौवें घर यानी मकर राशि (भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा का भाव) में विराजमान रहेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र का दौर शुरू होगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग एक्टिव हो जाएगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और उसके बाद रात 09:45 तक विष्टि का असर रहेगा. भाग्य स्थान में चंद्रमा की मजबूत मौजूदगी आपकी पुरानी कोशिशों को सही दिशा और मनचाहा फल दिलाने में मददगार बनेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज में आज आपकी सूझबूझ और दूरदर्शी सोच की बदौलत मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे. नाइंथ हाउस के चंद्रमा की वजह से सीनियर्स आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे और उनका सपोर्ट मिलेगा. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने के कारण क्लाइंट्स को कोई ऐसा कमिटमेंट न दें जिसे पूरा करना मुश्किल हो. अपने काम की डिटेल्स पहले से तैयार रखें. पांचवें भाव में मौजूद बुध और सूर्य आपकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को शार्प रखेंगे. हायर स्टडीज, कंसल्टेंसी, कानूनी सलाह, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और पब्लिशिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन साबित होगा. ट्रेडर्स और बिजनेस क्लास के लोग आज दूर के शहरों या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े क्लाइंट्स के साथ डीलिंग आगे बढ़ाएं, अच्छे मुनाफे के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज राहत और बैलेंस बना रहेगा. भाग्य भाव के चंद्रमा की मेहरबानी से किसी पुराने अटके हुए काम से अचानक धन की आवक हो सकती है. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर के धार्मिक माहौल या किसी परोपकारी काम में थोड़ा-बहुत खर्च खुशी-खुशी होगा. किसी लंबे समय के फाइनेंशियल प्लान या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे सेफ विंडो रहेगा. दोपहर बाद 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी रिश्तेदार या दोस्त को बड़ी रकम उधार देने से बचें, वरना वापसी में समय लग सकता है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज माहौल बहुत खुशनुमा और आत्मीयता से भरा रहेगा. एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर जाने या घर में ही सुंदर पाठ का विचार बन सकता है. पिता या मेंटॉर से बातचीत करने से मन का कोई पुराना संशय खत्म होगा. वैवाहिक जीवन में समझदारी और प्यार दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर आपके साथ हर जरूरी फैसले में कदम से कदम मिलाकर चलेगा. जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज अपने साथी से दिल की बात शेयर करने का अच्छा वक्त है. आपसी समझ और विश्वास दोनों को नई मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज आप खुद को काफी हल्का, एनर्जेटिक और तनावमुक्त महसूस करेंगे. पिछले कुछ दिनों की थकान आज काफी हद तक गायब रहेगी. हालांकि, ज्यादा चलने-फिरने से जांघों या पैरों के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है, इसलिए काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर लें. एकादशी का दिन है, इसलिए सादा, हल्का और बिना मिर्च-मसाले का फलाहार या भोजन ही चुनें. शाम को कुछ देर शांत बैठकर ध्यान लगाने से मन को गहरी शांति मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जप करें. साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या केले का दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का क्रीम

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन अपने रूटीन काम को शांति से निपटाने और किसी भी तरह के वाद-विवाद से खुद को किनारे रखने का इशारा कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरा दिन और रात आपकी राशि से आठवें भाव (मकर राशि - रिसर्च, सीक्रेसी और अचानक बदलाव का घर) में संचरण करेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग बना रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और फिर रात 09:45 तक विष्टि (भद्रा) की सक्रियता रहेगी. आठवें चंद्रमा और एकादशी के प्रभाव से आज मन को शांत रखकर आत्ममंथन करना और बैक-एंड पर काम संभालना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का माहौल थोड़ा अलर्ट रहने की मांग करेगा. आठवें भाव के चंद्रमा की वजह से कलीग्स के साथ काम के बंटवारे को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए हर बातचीत को लिखित ईमेल या मैसेज पर ही रखें. शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से किसी मीटिंग में अपनी राय बहुत नपे-तुले शब्दों में दें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें. चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति आपके एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत रखेगी. डेटा साइंस, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए दिन गहरी इनसाइट्स देने वाला साबित होगा. व्यापारी वर्ग आज किसी नए पार्टनर पर तुरंत भरोसा करने से बचें. सभी पुराने अकाउंट्स और टैक्स पेपर्स को खुद जांच लेना ही समझदारी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मोर्चे पर आज बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल लगाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. आठवें भाव के चंद्रमा की वजह से अचानक किसी पुरानी देनदारी, गाड़ी की सर्विसिंग या घरेलू सामान की रिपेयरिंग पर जेब ढीली हो सकती है. हालांकि, परिवर्तिनी एकादशी के चलते पूजा-पाठ या धार्मिक कामों में किया गया खर्च मन को तसल्ली देगा. अगर कोई टैक्स रिफंड या पैतृक संपत्ति का मामला अटका था, तो शाम के बाद उसमें थोड़ी प्रगति दिख सकती है. जरूरी बैंकिंग काम या पेपर्स पर साइन करने के लिए सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे सेफ विंडो रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस टाइम में किसी भी तरह के ऑनलाइन लॉटरी या शेयर ट्रेडिंग के रिस्क से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. मन में चल रही उलझनों को परिवार के सदस्यों पर न उतारें. शांत रहकर सबकी बात सुनने से माहौल हल्का बना रहेगा. ससुराल पक्ष से किसी विषय को लेकर फोन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें संयम बरतना ठीक रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की तबीयत और उनकी बातों को पूरी तवज्जो दें. आपका सपोर्ट रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा. लव लाइफ में पार्टनर से कोई बात न छिपाएं. ट्रांसपेरेंसी रखने से बेवजह का शक पैदा नहीं होगा और शाम को दोनों के बीच बातचीत काफी सहज हो जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मामले में आज पेट के निचले हिस्से, गैस या कमर में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. खान-पान में ज्यादा तली-भुनी या भारी चीजों से बचें. एकादशी का दिन है, इसलिए सादा फलाहार, फल और गुनगुना पानी लेना शरीर को डिटॉक्स करेगा. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर का मानसिक भारीपन धीरे-धीरे कम होगा. तनाव से बचने के लिए देर रात तक फोन की स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखने से बचें और समय पर सोने की आदत डालें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया एग्रीमेंट या बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और परिवर्तिनी एकादशी का संयोग होने से सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या मौसमी फल दान में देना आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा.

लकी कलर: हल्का हरा और समुद्री नीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके लिए आपसी तालमेल को मजबूत करने और सामाजिक व सार्वजनिक दायरे में अपनी छवि को निखारने का संकेत लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक प्रभावी रहेगा. ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि के ठीक सामने यानी सातवें भाव (मकर राशि - साझेदारी, दांपत्य और जनसंपर्क का स्थान) में संचरण करेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. वहीं शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग की उपस्थिति रहेगी, जिसके उपरांत सुकर्मा योग प्रभाव में आएगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज तथा रात 09:45 तक विष्टि का असर बना रहेगा. सातवें भाव के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक वातावरण आपको अपने संपर्कों के साथ मधुर और मर्यादित व्यवहार रखने की प्रेरणा देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन टीमवर्क और क्लाइंट्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा के रहने से कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और साझा प्रयासों से परिणाम बेहतर निकलेंगे. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग प्रभावी रहने के कारण साझेदारों या ग्राहकों से बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें, ताकि कोई गलतफहमी न उपजे. तीसरे भाव में बैठे सूर्य और बुध आपकी संवाद क्षमता और प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाए रखेंगे. मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, लीगल कंसल्टेंसी और कस्टमर सपोर्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर का समय नए अवसर लेकर आएगा. व्यापारी वर्ग आज किसी नए क्लाइंट या वेंडर के साथ बातचीत आगे बढ़ाते समय ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें. पुराने संपर्कों के जरिए कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन नियमित आमदनी और व्यावसायिक लेन-देन में संतुलन बनाए रखने का है. सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से रिटेल काम या पार्टनरशिप से संतोषजनक धन लाभ के योग बनेंगे. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ की सामग्री, सात्विक फलाहार या किसी धार्मिक काम में धन का उपयोग होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. यदि किसी नए व्यावसायिक समझौते पर दस्तखत करने हों या बैंकिंग से जुड़े औपचारिक कार्य निपटाने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच आने वाले अभिजीत मुहूर्त का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. दोपहर बाद 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन पेमेंट करने या बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज का दिन सौहार्द और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने वाला रहेगा. सातवें भाव के चंद्रमा के असर से दांपत्य जीवन में पुरानी किसी बात की कड़वाहट दूर होगी और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर एकादशी के व्रत और पूजा में शामिल होने से घर का माहौल काफी शांत और सकारात्मक बनेगा. ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार से फोन पर बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की व्यस्तताओं और भावनाओं का आदर करें. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में नया विश्वास और अपनापन जागेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के लिहाज से आज आप खुद को काफी हल्का और चुस्त महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और लगातार बोलने के कारण शाम ढलते-ढलते गले में हल्का सूखापन या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. अगर आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो तरल पदार्थों जैसे नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों के रस का सेवन करते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग प्रारंभ होगा, तो मानसिक शांति का अनुभव होगा. रात को हल्का और सुपाच्य आहार लें ताकि नींद में कोई खलल न पड़े.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा का कार्यक्रम टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने तथा साथ ही परिवर्तिनी एकादशी का पावन अवसर होने से सुबह स्नान के उपरांत शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और जल अर्पित करें, साथ ही हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करना और किसी जरूरतमंद को फल अथवा सात्विक अन्न भेंट करना विशेष कल्याणकारी रहेगा.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके लिए विरोधियों पर बढ़त बनाने और अपने पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने का मौका लेकर आया है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रहों के गोचर को समझें तो चंद्रमा पूरे दिन और रात आपकी राशि से छठे भाव यानी मकर राशि (रोग, शत्रु, मुकाबला और सर्विस का भाव) में विराजमान रहेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र का असर शुरू हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग एक्टिव होगा. सुबह 08:58 तक वणिज करण रहेगा, फिर रात 09:45 तक विष्टि का असर दिखेगा. छठे घर का चंद्रमा आपको एक्टिव रखेगा और एकादशी का सात्विक माहौल आपके मन को शांत और एकाग्र बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में आज आपकी वर्किंग स्पीड और फैसले लेने की क्षमता कलीग्स को इम्प्रेस करेगी. छठे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको मुश्किल टास्क भी समय पर खत्म करने का हौसला देगी. शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से वर्कप्लेस पर किसी के साथ तीखी बहस करने से बचें. अपनी बात शांत और ठोस तरीके से ही सामने रखें. दूसरे भाव में सूर्य और बुध की मजबूत स्थिति आपकी बात में दम रखेगी, जिससे सीनियर मैनेजमेंट आपकी राय को गंभीरता से सुनेगा. बैंकिंग, लीगल एडवाइजरी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी टेंडर्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन नए मौके लेकर आएगा. ट्रेडर्स आज अपने पुराने बकाए की रिकवरी पर ध्यान दें. बाजार में फंसा हुआ पेमेंट निकलने के अच्छे आसार हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन बजट को सही रखने और पुराने बिल निपटाने का है. छठे भाव के चंद्रमा की वजह से कोई पुराना लोन, मेंटेनेंस का बिल या सेहत से जुड़ा छोटा-मोटा खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ या दान-पुण्य पर किया गया खर्च आपको मानसिक तसल्ली देगा. अगर बैंक से जुड़े दस्तावेज तैयार करने हों या कोई पुराना हिसाब-किताब फाइनल करना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर बाद 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या रिस्की शॉर्टकट अपनाने से साफ बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज का दिन शांति और नियमों के पालन का रहेगा. दिनभर के काम के बाद मन में थोड़ी थकान रह सकती है, लेकिन घर का पॉजिटिव माहौल आपको रिलैक्स कर देगा. ननिहाल या मामा पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर या फोन कॉल आ सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय को हल्के में न लें. उनकी व्यावहारिक सलाह किसी घरेलू मुश्किल को हल कर सकती है. लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बातचीत में मिठास बनाए रखें. छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करने से रिश्ता और ज्यादा गहरा और मजबूत बनेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज पेट के हाजमे और खान-पान का खास ख्याल रखना होगा. ज्यादा मिर्च-मसालेदार और भारी खाने से बचें, क्योंकि इससे एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है. अगर आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार में फल और गुनगुने पानी का इस्तेमाल जारी रखें ताकि डिहाइड्रेशन न हो. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर का तनाव कम होगा और आप हल्कापन महसूस करेंगे. रात को समय पर सोने की कोशिश करें ताकि नींद पूरी हो सके.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में कोई गैर-जरूरी सफर टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और परिवर्तिनी एकादशी का व्रत होने की वजह से सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल दान करें.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा पीला

लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके लिए बौद्धिक क्षमता, प्लानिंग और नए आइडियाज को जमीन पर उतारने का बेहतरीन मौका लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. खगोलीय स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे 24 घंटे आपकी राशि से पांचवें भाव (मकर राशि - बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी और ज्ञान का घर) में ही संचार करेंगे. नक्षत्रों में सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग की स्थिति रहेगी, जिसके तुरंत बाद सुकर्मा योग एक्टिव हो जाएगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और फिर रात 09:45 तक विष्टि का असर दिखेगा. पांचवें भाव के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक वातावरण आपकी सोचने-समझने की शक्ति को काफी शांत और सुलझा हुआ रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी लॉजिकल सोच और समस्याओं को सुलझाने का अंदाज टीम को काफी पसंद आएगा. पांचवें भाव के चंद्रमा की वजह से मुश्किल डेटा या प्रेजेंटेशन को आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग के चलते कलीग्स के साथ किसी नए आइडिया पर बात करते वक्त अपने शब्दों में थोड़ी विनम्रता रखें, ताकि कोई अनचाही बहस न खड़ी हो. आपकी अपनी राशि में सूर्य और बुध की युति आपकी एनालिसिस स्किल्स को काफी तेज रखेगी, जिससे सीनियर्स के सामने आपकी साख बढ़ेगी. कोडिंग, सॉफ्टवेयर, रिसर्च, फाइनेंस एडवाइजरी, राइटिंग और टीचिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन शानदार नतीजे देने वाला रहेगा. कारोबारी वर्ग आज नए प्रोजेक्ट्स की ड्राफ्टिंग या क्लाइंट्स के लिए प्रोपोसल तैयार करने पर फोकस करें. दोपहर बाद किसी अनुभवी व्यक्ति की राय से बड़ा फायदा हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और खर्चों पर नियंत्रण रखने का है. पांचवें भाव के चंद्रमा की मेहरबानी से किसी पुराने समझदारी भरे फैसले या प्रोजेक्ट से अतिरिक्त लाभ मिलने के योग बनेंगे. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर के धार्मिक माहौल, पूजा सामग्री या संतान की पढ़ाई से जुड़ी किसी जरूरी चीज पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है. यदि किसी नए म्यूचुअल फंड, लॉन्ग-टर्म वेल्थ स्कीम या बैंक के जरूरी पेपर्स पर साइन करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सेफ और मुफीद रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समय किसी भी ऑनलाइन लॉटरी या जल्दबाजी वाले सट्टेबाजी के चक्कर से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज माहौल बहुत सुखद और आत्मीय रहेगा. एकादशी के पावन दिन पर संतान पक्ष की ओर से किसी अच्छी खबर या उनकी किसी उपलब्धि से मन को संतोष मिलेगा. परिजनों के साथ बैठकर घर के भविष्य के किसी प्लान पर चर्चा हो सकती है, जिसमें सबकी सहमति आसानी से मिल जाएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत स्मूथ रहेगा. दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को समझदारी से बांटेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर की भावनाओं का पूरा ख्याल रखें. एक छोटी सी प्यार भरी बातचीत रिश्ते में नया भरोसा और ताजगी भर देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी एक्टिव, हल्का और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार नजरें टिकाए रखने से दोपहर ढलने पर आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें. यदि आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार में ज्यादा तली चीजें न लें. ताजा फल, नारियल पानी और पर्याप्त जल का सेवन जारी रखें. शाम को 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो मानसिक तनाव अपने आप गायब हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और परिवर्तिनी एकादशी का संयोग होने की वजह से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और साथ ही भगवान विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जप करें. इसके अलावा हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल अथवा हरी मूंग दाल दान में दें.

लकी कलर: पन्ना हरा और पिस्ता

लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके लिए घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने और मन की शांति को प्राथमिकता देने का संकेत कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रहों की चाल को समझें तो चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से चौथे भाव (मकर राशि - सुख, घर-परिवार, माता और मानसिक सुकून का स्थान) में ही गोचर करेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग बना रहेगा, फिर सुकर्मा योग एक्टिव होगा. सुबह 08:58 तक वणिज करण रहेगा, जिसके उपरांत रात 09:45 तक विष्टि (भद्रा) का प्रभाव दिखेगा. चौथे घर के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक वातावरण आपको बाहर की भागदौड़ कम करके घर-परिवार पर ध्यान देने की प्रेरणा देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का दिन अपने इंटरनल सिस्टम और पेंडिंग ऑपरेशंस को दुरुस्त करने का रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा की वजह से आपका फोकस काम की बारीकियों और क्वालिटी को सुधारने में ज्यादा लगेगा. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ बातचीत के दौरान धीरज रखें और अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने से बचें. बारहवें भाव में सूर्य-बुध की मौजूदगी विदेशी संस्थाओं, रिमोट वर्क या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते आसान बनाएगी. आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन स्थिर परिणाम लाएगा. बिजनेसमैन आज नए सौदे फाइनल करने में जल्दबाजी न दिखाएं. पहले अपनी मौजूदा इन्वेंट्री और डिलीवरी लाइन को ठीक कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज खर्चों पर नजर रखने और बजट को बैलेंस रखने की जरूरत होगी. चौथे भाव के चंद्रमा के असर से घर के मेंटेनेंस, गाड़ी की सर्विसिंग या माताजी की सुख-सुविधाओं से जुड़े सामान पर कुछ बजट खर्च हो सकता है. वहीं परिवर्तिनी एकादशी के चलते पूजा-पाठ और परोपकारी कामों में किया गया खर्च आपको मन से संतुष्ट रखेगा. अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज, होम लोन या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित और मुफीद रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन लिंक या रिस्की इनवेस्टमेंट से पूरी तरह बचकर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी शांत, सौम्य और आत्मीयता से भरपूर रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से माताजी का स्नेह और उनका आशीर्वाद आपके तनाव को काफी हद तक दूर कर देगा. एकादशी के पावन पर्व पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का बर्ताव बहुत सपोर्टिव रहेगा. वे घरेलू कामों को संभालने में आपका पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. अपनी निजी व्यस्तताओं की वजह से थोड़ा समय कम मिल सकता है, लेकिन शांत संवाद से एक-दूसरे के प्रति भरोसा और ज्यादा पक्का होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से आज छाती, कफ या मौसम के बदलाव की वजह से गले में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. ठंडा पानी या बहुत चिकनाई वाला खाना खाने से परहेज करें और गुनगुने पानी का इस्तेमाल जारी रखें. अगर आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो फलों और लिक्विड डाइट का संतुलित इस्तेमाल करें ताकि कमजोरी न लगे. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर की हल्की सुस्ती अपने आप दूर होने लगेगी. रात को हल्का खाना खाएं और सोने से पहले कुछ देर शांत चित्त होकर ध्यान लगाएं ताकि अच्छी नींद आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी का व्रत होने के कारण सुबह स्नानादि के बाद शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध व जल अर्पित करें और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को फल अथवा सफेद अन्न का दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का सिल्वर

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास, हिम्मत और आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालने का जज्बा लेकर आया है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से तीसरे भाव यानी मकर राशि (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन और कम्युनिकेशन का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्रों में सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके तुरंत बाद श्रवण नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा. वहीं शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग प्रभाव में आएगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और फिर रात 09:45 तक विष्टि का असर बना रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक माहौल आपको अपनी बात बहुत ही सुलझे और असरदार तरीके से रखने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज आपकी एक्टिविटी और तेज फैसले लेने की काबिलियत से रुके हुए प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ेंगे. तीसरे भाव के चंद्रमा की वजह से नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने और ईमेल या कॉल्स के जरिए पेंडिंग बातें फाइनल करने में अच्छी सफलता मिलेगी. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से सहयोगियों से बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें और किसी की कही-सुनी बात पर तुरंत रिएक्ट न करें. ग्यारहवें भाव में सूर्य-बुध की युति आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स और सीनियर मैनेजमेंट से पूरा सपोर्ट दिलवाएगी. मीडिया, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी नेटवर्किंग, राइटिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा. व्यापारी वर्ग आज डिजिटल टूल्स और संपर्कों का सही इस्तेमाल करें. पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने पर कोई नया और बड़ा ऑर्डर मिलने के अच्छे चांस हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज अपनी मेहनत और नए संपर्कों के दम पर कमाई के नए जरिए बनेंगे. तीसरे भाव के चंद्रमा और ग्यारहवें सूर्य-बुध के तालमेल से किसी पुराने काम का इंसेंटिव, कमीशन या अटका हुआ पैसा हाथ आ सकता है. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में धार्मिक सामग्री, फलाहार या किसी जरूरतमंद की मदद में थोड़ा-बहुत खर्च खुशी से होगा. यदि किसी नए कांट्रैक्ट को साइन करना हो, वेंडर के साथ एग्रीमेंट फाइनल करना हो या बैंक से जुड़े कागजात निपटाने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या रिस्की शॉर्टकट से बचने की पूरी जरूरत है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी खुशनुमा और जीवंत रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के असर से छोटे भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत होगी. वे आपकी किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में मददगार बनेंगे. एकादशी के पावन दिन पर परिवार के साथ बैठकर पूजा-पाठ या किसी धार्मिक विषय पर चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सहज और दोस्ताना रहेगा. दोनों मिलकर दिनभर की भागदौड़ को हल्का कर लेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें. अपनी प्लानिंग उनके साथ शेयर करने से रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीला और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. मन में उमंग रहने से काम का बोझ ज्यादा नहीं लगेगा. हालांकि, दिनभर फोन पर ज्यादा समय बिताने, टाइपिंग करने या ज्यादा भागदौड़ की वजह से शाम होते-होते कंधों, गर्दन या बाजुओं में हल्की जकड़न हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें. अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी, नारियल पानी या फलों के रस का सेवन जारी रखें. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर की थकान धीरे-धीरे अपने आप गायब हो जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और परिवर्तिनी एकादशी का पावन संयोग होने से सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को लाल फल या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून

लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके लिए अपनी बोली में मिठास बनाए रखने और पारिवारिक संपत्तियों को सहेजने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा पूरे 24 घंटे आपकी राशि से दूसरे भाव यानी मकर राशि (धन, कुटुंब, वाणी और संचित पूंजी का घर) में संचरण करेंगे. सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, फिर सुकर्मा योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और रात 09:45 तक विष्टि का प्रभाव रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक असर आपकी बातों में वजन लाएगा और परिवार के साथ तालमेल को गहरा करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज आपकी बातचीत और प्रेजेंटेशन देने की शैली क्लाइंट्स को काफी प्रभावित करेगी. दूसरे भाव के चंद्रमा की वजह से मीटिंग्स में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने के कारण ऑफिस में किसी गॉसिप या फालतू बहस में पड़ने से बचें. अपने काम पर ही ध्यान टिकाए रखें. दसवें भाव में सूर्य और बुध की मजबूत स्थिति सीनियर मैनेजमेंट और सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संपर्कों को मजबूती देगी. फाइनेंस, अकाउंटेंसी, टीचिंग, कंसल्टेंसी, कानूनी सलाह और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन परिणाम दर्शा रहा है. व्यापारी वर्ग आज अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें और बिलिंग को पारदर्शी रखें. दोपहर बाद किसी पुराने क्लाइंट से बड़ा कांट्रैक्ट फाइनल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने और समझदारी से खर्च करने का दिन रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा के असर से पूर्व में किए गए किसी काम से रुका हुआ पेमेंट या इंसेंटिव हाथ आ सकता है. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ, सात्विक फलाहार या खानदान के किसी सदस्य की जरूरत पर थोड़ा पैसा खुशी-खुशी खर्च होगा. यदि किसी सेविंग्स स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का विचार हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सेफ और मुफीद रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या रिस्की शॉर्टकट से बचने की पूरी जरूरत है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी शांत, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से खानदान के बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी पुराने मसले पर पॉजिटिव सहमति बनेगी. एकादशी के पावन दिन पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय विनम्र रहें. वे घर की व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर से कोई बात न छिपाएं. ट्रांसपेरेंसी रखने से बेवजह का शक पैदा नहीं होगा और शाम को दोनों के बीच बातचीत काफी सहज और सुखद हो जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से आज मुख, दांतों या गले की संवेदनशीलता पर थोड़ा ध्यान देना होगा. ज्यादा गर्म या बहुत तीखे खाने से बचें ताकि मुंह में छाले या गले में खराश न हो. अगर आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी, नारियल पानी या फलों के रस का सेवन करते रहें ताकि कमजोरी न लगे. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर की हल्की सुस्ती अपने आप दूर होने लगेगी. रात को हल्का और सुपाच्य भोजन लें और समय पर सोने की आदत डालें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी का व्रत होने के कारण सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें और सिंदूर का तिलक लगाएं. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा, पर्सनल ग्रूमिंग और खुद आगे बढ़कर फैसले लेने का शानदार मौका लेकर आया है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी ही राशि (लग्न भाव - मकर राशि) में संचरण करेंगे. नक्षत्रों में सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, फिर सुकर्मा योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और रात 09:45 तक विष्टि का असर दिखेगा. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा और एकादशी का सात्विक माहौल आपको दिनभर शांत, फोकस्ड और एक्टिव बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी और मुश्किल काम को आसानी से सुलझाने का अंदाज सबको पसंद आएगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा की मौजूदगी आपको काम में पूरा कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देगी. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से कलीग्स के साथ बातचीत में ईगो क्लैश से बचें. अपनी बात शांत और सीधे तरीके से रखें. नौवें भाव में सूर्य और बुध की अच्छी स्थिति की वजह से दूर के शहरों, विदेशी प्रोजेक्ट्स या सीनियर ऑफिसर्स से पूरा सहयोग मिलेगा. कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग, रियल एस्टेट और सरकारी कांट्रैक्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन मौके लाएगा. कारोबारी वर्ग आज नए क्लाइंट्स से मिलने में झिझक न दिखाएं. सीधे बात करने से कोई बड़ा कमर्शियल ऑर्डर फाइनल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज राहत और स्थिरता बनी रहेगी. लग्न के चंद्रमा की कृपा से आपके सही फैसलों का असर सीधे बैंक बैलेंस पर दिखेगा. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ की सामग्री, फलाहार या किसी सामाजिक मदद पर थोड़ा-बहुत खर्च खुशी से होगा. आज अपने वर्क टूल्स या जरूरी गैजेट्स को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर सकते हैं. यदि किसी जरूरी एग्रीमेंट पर साइन करने हों या कोई नया इनवेस्टमेंट फाइनल करना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित और मुफीद रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समय किसी भी अनजान स्कीम में पैसा लगाने या बिना सोचे उधारी देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज आपकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत मिलेगी. एकादशी के पावन दिन पर परिवार के साथ बैठकर पूजा-पाठ या किसी घरेलू मसले पर बातचीत करने से माहौल काफी पॉजिटिव और हल्का रहेगा. पिता या किसी बुजुर्ग की सलाह किसी बड़ी दुविधा को दूर करने में मददगार बनेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत स्मूथ रहेगा. दोनों मिलकर घर के पेंडिंग कामों को आसानी से निपटा लेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें. यह समझदारी रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती लाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. मन में पॉजिटिविटी रहने से काम का ज्यादा लोड महसूस नहीं होगा. हालांकि, लगातार खड़े रहने या बहुत चलने-फिरने से शाम ढलते-ढलते घुटनों, पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान आ सकती है. काम के बीच थोड़ा रिलैक्स करें और पैरों को आराम दें. अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का सेवन करते रहें ताकि कमजोरी न लगे. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर का हल्का तनाव अपने आप दूर हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में कोई गैर-जरूरी सफर टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और परिवर्तिनी एकादशी का पावन संयोग होने से सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. साथ ही भगवान विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को फल अथवा सात्विक अन्न दान करें.

लकी कलर: गहरा नीला और स्लेटी

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, बेवजह की दौड़-धूप से बचने और अपने खर्चों की समीक्षा करने का इशारा कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से बारहवें भाव यानी मकर राशि (खर्च, दूरस्थ संपर्क, विश्राम और आत्ममंथन का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्रों में सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और रात 09:45 तक विष्टि का प्रभाव रहेगा. बारहवें घर के चंद्रमा और एकादशी का सात्विक असर आपको बाहरी दिखावे से दूर रखकर आंतरिक शांति की तरफ मोड़ेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज सीधे किसी विवाद में पड़ने के बजाय बैक-एंड पर रहकर अपने जरूरी काम निपटाना सबसे सेफ रहेगा. बारहवें भाव के चंद्रमा की वजह से अपनी अगली स्ट्रैटेजी सहकर्मियों के साथ शेयर करने से बचें. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से किसी मीटिंग में जल्दबाजी में राय न दें. अपनी बात को पूरी तैयारी के साथ ही रखें. आठवें भाव में बैठे सूर्य और बुध की युति आपको रिसर्च, डेटा एनालिसिस, कोडिंग और लीगल डाक्यूमेंट्स की बारीक गलतियां पकड़ने में मदद करेगी. एमएनसी, फार्मा, दूरस्थ संस्थानों, एनजीओ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन ठीक-ठाक नतीजे देगा. कारोबारी वर्ग आज नए बड़े सौदों की घोषणा करने से बचें. पहले अपने पुराने सप्लायर्स के बिल और टैक्स फॉर्मेलिटी निपटा लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत रहेगी. बारहवें चंद्रमा की मौजूदगी से दवाओं, ऑनलाइन सर्विस रिन्यूअल या यात्रा की बुकिंग पर अचानक कुछ पैसा निकल सकता है. वहीं दूसरी ओर, परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ, फलाहार या किसी सामाजिक मदद पर किया गया खर्च मन को शांति देगा. विदेशी क्लाइंट्स या दूर की किसी कंपनी से अटका हुआ पेमेंट मिलने की उम्मीद बंध सकती है. यदि कोई जरूरी लीगल ड्राफ्ट या बैंकिंग फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी अनजान लिंक पर भरोसा करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने या शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज शांत और गंभीर माहौल बनाए रखना ही सबसे अच्छा रहेगा. बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी पुरानी बात को लेकर मन में बेचैनी आ सकती है, लेकिन इसे परिजनों पर जाहिर करके घर का माहौल भारी न बनाएं. एकादशी के पावन दिन पर परिवार के साथ मिलकर पाठ या भजन करने से मन हल्का होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की थकान और उनकी जरूरतों को समझें. बेवजह की बहस टालने से घर में शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी या काम की व्यस्तता के कारण बातचीत कम हो सकती है, इसे गलतफहमी न बनने दें. थोड़ा धैर्य रखने से रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज आंखों में सूखापन, अनिद्रा या पैरों के तलवों में हल्की जलन की शिकायत परेशान कर सकती है. लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बचें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारते रहें. खान-पान में सादा, कम तेल-मसाले वाला और सुपाच्य भोजन लें. अगर आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो पर्याप्त पानी और लिक्विड लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर का मानसिक भारीपन काफी कम हो जाएगा. रात को सोने से पहले मोबाइल खुद से दूर रखें ताकि नींद पूरी हो सके.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर गैर-जरूरी सफर टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी का व्रत होने के कारण सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को फल अथवा सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: आसमानी और नेवी ब्लू

लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके लिए पुरानी मेहनत का पूरा फल समेटने और सोशल सर्कल से भरपूर सपोर्ट पाने का बेहतरीन मौका लेकर आया है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत है, जो रात 09:45 बजे तक रहेगा. ग्रहों की चाल को समझें तो चंद्रमा पूरे 24 घंटे आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी मकर राशि (मुनाफा, इनकम, बड़े भाई-बहन और ख्वाहिशें पूरी होने का घर) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों में सुबह 07:08 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा. शाम 04:29 बजे तक अतिगंड योग बना रहेगा, फिर सुकर्मा योग शुरू होगा. करण में सुबह 08:58 तक वणिज और रात 09:45 तक विष्टि का असर दिखेगा. ग्यारहवें घर का चंद्रमा और एकादशी का सात्विक असर आपकी आमदनी के रास्ते खोलेगा और मन को काफी संतुष्ट रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन टीमवर्क और पुराने संपर्कों को भुनाने के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की वजह से बॉस और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से काफी खुश दिखेंगे. हालांकि, शाम 04:29 तक अतिगंड योग रहने से कलीग्स के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की चर्चा करते वक्त अपने शब्दों में विनम्रता रखें और किसी से बेवजह उलझने से बचें. सातवें भाव में सूर्य-बुध की अच्छी स्थिति की बदौलत नई बिजनेस पार्टनरशिप और क्लाइंट डीलिंग्स बहुत स्मूथ चलेंगी. आईटी, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन शानदार नतीजे लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग आज नए नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें. किसी प्रभावशाली क्लाइंट से मुलाकात बड़ा कमर्शियल ऑर्डर फाइनल करवा सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन सबसे ज्यादा राहत और सुकून देने वाला साबित होगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की कृपा से किसी पुराने इनवेस्टमेंट या अटके हुए प्रोजेक्ट से अचानक अच्छा मुनाफा हाथ आ सकता है. परिवर्तिनी एकादशी के चलते घर में पूजा-पाठ, सात्विक फलाहार या किसी सामाजिक भलाई के काम में थोड़ा-बहुत पैसा खुशी से खर्च होगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. यदि किसी नए वित्तीय करार को अंतिम रूप देना हो, पॉलिसी रिन्यू करनी हो या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सेफ और उत्तम रहेगा. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी भी जल्दबाजी भरे रिस्की शेयर या शॉर्टकट से पूरी तरह बचकर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज उल्लास, पॉजिटिविटी और आपसी मेलजोल का माहौल बना रहेगा. ग्यारहवें भाव का असर बड़े भाई-बहनों और दोस्तों के साथ रिश्ते को और मजबूत करेगा. उनकी किसी सलाह से आपकी कोई पुरानी घरेलू उलझन सुलझ सकती है. एकादशी के पावन दिन पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यवहार बेहद लविंग और सपोर्टिव रहेगा. दोनों मिलकर घर के पेंडिंग कामों को आसानी से निपटा लेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर दिल की बात शेयर करें. एक-दूसरे के प्रति बढ़ता भरोसा रिश्ते को और ज्यादा गहरा और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. मन में उमंग रहने से काम का बोझ ज्यादा नहीं लगेगा. हालांकि, दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा चलने-फिरने से पिंडलियों, टखनों या पैरों के तलवों में हल्की थकान उभर सकती है. काम के बीच थोड़ा रिलैक्स करें और पैरों को आराम दें. अगर आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो पानी, नारियल पानी या फलों के रस का सेवन जारी रखें ताकि डिहाइड्रेशन न हो. शाम 04:29 के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा, तो दिनभर की हल्की थकान अपने आप गायब हो जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर कोई गैर-जरूरी सफर टालना ही समझदारी होगी. दोपहर 03:16 से शाम 04:47 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. मंगलवार का दिन होने और साथ ही परिवर्तिनी एकादशी का पावन संयोग होने से सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन भेंट करें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा

लकी नंबर: 3

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