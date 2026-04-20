हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड

Numerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास मूलांक की लड़कियां स्वभाव से काफी आजाद किस्म की होती हैं, जिन्हें किसी पर निर्भर रहने की बजाय खुद की राह बनाना पंसद होता है. कहीं आपका मूलांक तो नहीं इसमें?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कुछ अंकशास्त्र के अनुसार कुछ जन्मतिथि की महिलाएं स्वतंत्र सोच वाली होती हैं।
  • मूलांक 1, 2, 7 और 9 की महिलाओं में विशेष गुण पाए जाते हैं।
  • आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और मजबूत इरादे इन महिलाओं की विशेषताएँ हैं।
  • रिश्तों में बराबरी, सम्मान और समझ सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।

Numerology: कुछ महिलाओं को काबू में नहीं किया जा सकता, यह सुनने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही आधा-अधूरा सच भी है. सच्चाई यह है कि, किसी इंसान की आजादी केवल जन्म तारीख या ग्रहों से तय नहीं होती. लेकिन हां ज्योतिष और अंकशास्त्र कुछ प्रवृत्तियों को जरूर दर्शती है, जिससे किसी के बारे में सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है. 

इसी आधार पर माना जाता है कि, कुछ विशेष तारीखों में जन्मी महिलाएं स्वभाव से अधिक आत्मनिर्भर, स्पष्ट सोच वाली और मजबूत व्यक्तित्व की धनी होती हैं.

मूलांक 1 

सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी महिलाओं के बारे में, अंकशास्त्र में ये तारीखें सूर्य से जुड़ी मानी जाती हैं. सूर्य नेतृ्त्व, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रतीक है. ऐसी महिलाएं अक्सर अपनी पहचान को खुद बनाना पसंद करती हैं. 

ये किसी भी तरह के दबाव में रहना पसंद नहीं करतीं और शर्तों पर अपना जीवन जीती हैं. लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि, इन्हें काबू में नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सम्मान और बराबरी चाहती हैं. 

Numerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं बनती हैं मजबूत लीडर, मुश्किल वक्त में लेती हैं सही फैसले!

मूलांक 2

अब बात करते हैं 5, 14 और 23 तारीख को जन्मी महिलाओं कि, तो ये बुध ग्रह से ज्यादा प्रभावित मानी जाती हैं. बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, संवाद और चलाकी से है. इस अंक की महिलाएं तेज दिमाग के साथ बातचीत करने में काफी माहिर होती हैं.

इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता. ये हर स्थिति को समझकर सही फैसले लेती हैं. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये हमेशा सही ही होंगी, तो यह पूरी तरह गलता धारणा होगी. प्रत्येक इंसान की तरह इनमें भी सीमाएं होती हैं. 

मूलांक 7

7, 16 और 25 तारीख को जन्मी महिलाओं पर केतु का अधिक प्रभाव माना जाता है, केतु को आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है. ऐसी महिलाएं आमतौर पर गहरी सोच रखने वाली, शांत और अपने ही दुनिया में रहने वाली होती हैं. ये भेड़चाल का हिस्सा बनना की जगह अपने रास्ते खुद बनाना पसंद करती हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी आत्मनिर्भर सोच और भावनात्मक संतुलन होता है. 

मूलांक 9

वहीं 9, 18 और 27 तारीख को जन्मी महिलाएं मंगल से जुड़ी मानी जाती हैं. मंगल ऊर्जा, साहस और संघर्ष का ग्रह माना जाता है. ऐसी महिलाएं निडर और मजबूत इरादों से भरी होती हैं. अगर कोई इन्हें दबाने की कोशिश करता है, तो ये उसका सामना और भी मजबूती से करती हैं. लेकिन यह भी सच है कि, कभी-कभी इनका गुस्सा इन्हीं के खिलाफ हो जाता है. 

इसके पीछे अंकशास्त्र का ही रहस्य नहीं, बल्कि ज्योतिषीय योगों के गुण भी छिपे हैं. जैसे-

चंद्र-मंगल योग- जो भावनात्मक मजबूती और साहस प्रदान करता है. लग्न में सूर्य होना व्यक्ति को स्वाभाविक नेतृत्व प्रदान करता है, जबकि केतु का केंद्र भावों में होना व्यक्ति को स्वतंत्र और निर्लिप्त बनाने का काम करता है. 

लेकिन सबसे जरूरी बात समझनी चाहिए कि, किसी भी महिला या पुरुष को काबू में करने की सोच ही पूरी तरह से गलत है. रिश्तों में बराबरी, सम्मान और समझ बेहद जरूरी है, न कि प्रभुत्व जमाने पर. 

कुल मिलाकर कुछ महिलाएं अपने स्वभाव, सोच और आत्मविश्वास के कारण अधिक स्वतंत्र और मजबूत होती हैं. लेकिन उनपर किसी भी तरह का प्रभुत्व जमाना या जन्मतिथि के आधार पर परिभाषित करना सीमित सोच को दर्शाता है. असली ताकत इंसान के फैसले, अनुभव और सोच में होती है, न कि केवल ग्रहों में.

Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Traits Ank Shastra WOMEN NUMEROLOGY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड
Numerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड
अंक शास्त्र
Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!
Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!
अंक शास्त्र
Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?
Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?
अंक शास्त्र
Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण
Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget