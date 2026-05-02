Genz Astrology: अपनी Birth Date से जानें अपना 'Gen-Z Outfit', इस महीने आप पर क्या सूट करेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मूलांक के अनुसार मई में Gen-Z के लिए स्टाइल गाइड.

हर मूलांक के लिए अलग 'एस्थेटिक' और 'ट्रेंड' सुझाए गए.

कंफर्ट और स्टाइल का मिश्रण गर्मी के लिए बताया गया.

व्यक्तित्व के अनुसार आउटफिट का चयन करने की सलाह.

Gen- z May Outfit 2026: इस वर्ष मई की तपती गर्मी में अपने 'Birth Date' से जाने अपना 'Gen –Z' आउटफिट जो आपको इस तपती गर्मी में कंफर्ट के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाएगा.

अंक ज्योतिष शास्त्र न केवल आपके करियर और स्वभाव को दर्शाती है. बल्कि यह आपके स्टाइलिंग चॉइस को भी दिखती है. आजकल के जैन जी फैशन के दौर में अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं. तो आईए जानते हैं आपका मूलांक के अनुसार इस महीने आप पर कौन सा लुक सबसे ज्यादा सूट करेगा:

1. मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 1 के लोग स्वभाव से लीडर होते हैं. इस मई, इन पर 'Old Money Aesthetic' लुक खूब जमेगा और निखरेगा. इसमें यह क्लासिक पोलो शर्ट्स, लिनन ट्राउजर्स और न्यूट्रल कलर्स (जैसे बेज या ऑफ-व्हाइट) ट्राई कर सकते है. यह स्टाइल आपके कॉन्फिडेंस को और निखारेगा.

2. मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 2 वाले लोग भावुक और कलात्मक स्वभाव के होते हैं. इन पर 'Cottagecore' स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा. मई की गर्मी के लिए फ्लोरल प्रिंट्स, पेस्टल शेड्स और ढीले-ढाले सूती कपड़े आपके लिए बेस्ट हैं. यह लुक इनको एक शांत और कूल वाइब देगा और यह 'Dreamy' लुक इनको गर्मी में भी फ्रेश रखेगा.

3. मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 3 वाले लोग काफी रचनात्मक और खुशमिजाज होते हैं. इनके लिए 'Eclectic Grandpa' ट्रेंड एकदम सही है. इसमें आप ब्राइट कलर्स, पैटर्न वाली शर्ट्स और फंकी एक्सेसरीज का मेल बिठा सकते हैं. इस महीने कुछ हटकर पहनना आपको चर्चा में रखेगा.इस महीने एक्सपेरिमेंट करने से न डरें.

4. मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 4 वाले लोग प्रैक्टिकल और थोड़े विद्रोही स्वभाव के माने जाते हैं. इन पर 'Streetwear' और 'Baggy Styles' बहुत अच्छे लगेंगे. ओवरसाइज्ड ग्राफिक टी-शर्ट, कार्गो पैंट्स और स्नीकर्स का कॉम्बिनेशन आपको एक मॉडर्न Gen-Z लुक देगा. यह लुक आपकी बोल्ड पर्सनालिटी को सूट करेगा.

5. मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 5 के लोग बदलाव और एडवेंचर पसंद करते हैं. इन पर 'Athleisure' स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करेगा. हाई-क्वालिटी जिम वियर, स्टाइलिश जॉगर्स , स्पोर्टी जैकेट्स और स्पोर्टी सनग्लासेस को अपने डेली लुक का हिस्सा बनाएं. यह आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराएगा.कंफर्ट और स्टाइल का यह मेल आपके लिए परफेक्ट है.

6. मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 6 वाले लोग लग्जरी और खूबसूरती के शौकीन होते है. इस महीने इनको 'Coquette Aesthetic' ट्राई करना चाहिए. रिबन, लेस वाली ड्रेस और सॉफ्ट पिंक टोन के कपड़े आपको एक एलिगेंट 'Gen-Z' टच देंगे. यह महीना आपके लिए अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट करने का है . व्हाइट कलर्स आपके व्यक्तित्व की कोमलता को दर्शाएंगे.

7. मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 7 वाले लोग थोड़े रहस्यमयी और गहरे सोच वाले होते हैं. इनके लिए 'Dark Academia' या 'Minimalist Grunge' स्टाइल बेहतरीन रहेगा. डार्क शेड्स जैसे नेवी ब्लू या ब्लैक के साथ सिंपल और सॉलिड कपड़े आपको एक इंटेलेक्चुअल लुक देंगे. यह 'इंटेलेक्चुअल' वाइब इस महीने आपके व्यक्तित्व को निखारेगी.

8. मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 8 वाले लोग पावर और अथॉरिटी को पसंद करते हैं. इन पर 'Corporate Core' (जो आजकल युवाओं में बहुत ट्रेंड कर रहा है) खूब जमेगा. फिटेड ब्लेजर्स, फॉर्मल वेस्टकोट और ट्राउजर्स को कैजुअल तरीके से पहनें. यह लुक आपके सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नेचर को दिखाता है.

9. मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 9 वाले लोग साहसी और ऊर्जावान हैं. इनके लिए 2000 के दशक का फैशन (Y2K) वापस लौट आया है. डेनिम-ऑन-डेनिम, चंकी बेल्ट्स और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करें. मई के महीने में इनकी एनर्जी इस बोल्ड फैशन के साथ मैच करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.