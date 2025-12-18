Numerology: जनवरी 2026 के इन 4 दिनों को क्यों कहा जा रहा सुपर पावरफुल डेट्स, जानें

Numerology Mulank 1: साल 2026 की शुरुआत का सभी को बेसब्री से इंतजार है. अंकशास्त्र के अनुसार साल 2026 सूर्य का साल रहने वाला है, क्योंकि 2026 का मूलांक 1 (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1) होगा, जो सूर्य का अंक है. जनवरी साल का पहला महीना होता है और इस प्रकार जनवरी का नंबर भी 1 है.

अंक शास्त्र के अनुसार साल 2026 में जनवरी के महीने में कुछ तारीखें बहुत खास रहेंगी, क्योंकि इन तारीखों पर भी सूर्य का प्रभाव रहेगा. इसलिए जनवरी की इन तारीखों को सुपर पावरफुल डेट्स कहा जा रहा है. आइए जानते हैं जनवरी 2026 की इन लकी तारीखें.

1-1-2026: 1 (दिन),1 (माह), 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1 वर्ष). जनवरी की पहली तारीख में कुछ ऐसा संयोग रहेगा, जिसमें दिन, माह और साल तीनों में 1 अंक आ रहा है. इस तरह 1 जनवरी 2026 यानी साल के पहले दिन सूर्य की ऊरजा रहेगी, जिससे इसे बहुत शुभ माना जा रहा है. इसी प्रकार से-

10-1-2026: 1+0= (1 दिन), 1 (माह), 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1 वर्ष). 10 जनवरी 2026 की तारीख में दिन, मास और वर्ष का अंक 1 रहेगा.

19-1-2026: 1+9=10 (1+0=1 दिन), 1 (माह), 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1 वर्ष). 19 जनवरी 2026 की तारीख में दिन, मास और वर्ष का अंक 1 रहेगा.

28-1-2026: 2+8=10 (1+0=1 दिन), 1 (माह), 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1 वर्ष). 28 जनवरी 2026 की तारीख में दिन, मास और वर्ष का अंक 1 रहेगा.

इन तारीखों पर सूर्य की त्रिगुणात्मक ऊर्जा

जनवरी 2026 की इन 4 तारीखों में दिन, माह और वर्ष, तीनों का जोड़ 1 है. सूर्य की त्रिगुणात्मक ऊर्जा के कारण इसे साल की सबसे शुभ तारीखों में गिना जा रहा है, जोकि नई शुरुआत, संकल्प और बड़े फैसलों के लिए बेहद प्रभावशाली रहेगी. साथ ही इन तारीखों में किसी नवजात का जन्म होना या किसी का जन्मदिन हो तो उनपर भी सूर्य का शुभ प्रभाव रहेगा.

