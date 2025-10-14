Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Numerology Prediction: कार्तिक अमावस्या के आसपास का काल लक्ष्मी आवाहन का सबसे उत्तम काल कहलाता है. अंक-ज्योतिष के अनुसार यह समय संख्या 3, 5, 6 और 9 के मूलांक वालों के लिए सर्वाधिक शुभ रहता है. ग्रहों के प्रभाव में शुक्र, गुरु और चंद्र की ऊर्जा धन, वैभव और मानसिक संतुलन प्रदान करती है.

जिनका जन्म 3, 5, 6 या 9 तारीख को हुआ है अथवा जिनका जन्म-अंक इन संख्याओं का योग बनाता है (जैसे 12 = 1+2 = 3) उनके जीवन में इस बार की दिवाली से पहले लक्ष्मी-कृपा का विशेष संयोग बन रहा है. कैसे आइए जानते हैं.

मूलांक 3: बुद्धि से मिलेगा लाभ

जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उनके लिए गुरु ग्रह निर्णायक भूमिका निभा रहा है. यह दिवाली 2025 आपके निवेश, नौकरी-बदलाव और करियर-निर्णयों को स्थिरता देगा. शिक्षा या लेखन-शिक्षण क्षेत्र के लोगों को प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसर दोनों मिलेंगे.

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी-नारायण की आराधना करें.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 3

मूलांक 5: व्यापार में नया मोड़

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातकों पर बुध और शुक्र का संयोग दिवाली पूर्व सप्ताह में सक्रिय है. इससे धन-प्रवाह बढ़ेगा और अटके भुगतान मिलने की संभावना है. जो लोग मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़े हैं उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलेगा.

उपाय: हरे रंग का वस्त्र धारण कर ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जप करें.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

मूलांक 6: वैभव और आकर्षण का समय

6, 15 या 24 को जन्मे जातक इस अवधि में शुक्र-प्रधान होते हैं. दिवाली से पहले शुक्र का गोचर उन्हें सौंदर्य, विलास और आर्थिक वृद्धि के अवसर देगा. रियल एस्टेट, फैशन, कला या लग्जरी सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए यह स्वर्ण-अवसर है. प्रेम-संबंध भी मधुर होंगे.

उपाय: शुक्रवार को चांदी के बर्तन में खीर अर्पित करें.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मूलांक 9: अचानक लाभ और सफलता

9, 18 या 27 को जन्मे लोगों पर मंगल और गुरु की युति शक्ति दे रही है. यह समय आपको लंबित कार्य पूरे करने, संपत्ति विवाद सुलझाने और करियर-उछाल पाने का अवसर देगा. व्यवसायी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.

उपाय: मंगलवार को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें.

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

दिवाली पूर्व शुभ तिथियां

अंक-ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष 7 से 29 अक्टूबर 2025 के बीच जन्मदिन मनाने वालों के लिए ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ है. इन दिनों में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी. जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, वे इस दिवाली न केवल आर्थिक बल्कि पारिवारिक सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे.

शास्त्रीय प्रमाण

यत्र स्त्रीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां स्त्रियों (लक्ष्मी तत्व) का सम्मान होता है, वहां देवता विराजते हैं. इस दिवाली से पहले घर-परिवार की स्त्रियों, माताओं और कन्याओं का आदर करें, यही सच्चा लक्ष्मी-साधना है. इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं.

जो लोग 3, 5, 6 या 9 मूलांक में आते हैं, उनके लिए यह दिवाली पूर्व काल लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का प्रतीक है. शुभ कर्म, विनम्र वाणी और दान-धर्म से अशुभ काल को भी शुभ बनाया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.