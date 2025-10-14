हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रDiwali से पहले ही खुल जाएगी इन लोगों की लॉटरी, कौन हैं ये लकी पर्सन, जानें

Diwali से पहले ही खुल जाएगी इन लोगों की लॉटरी, कौन हैं ये लकी पर्सन, जानें

Numerology Prediction: अंक ज्योतिष अनुसार दिवाली से पहले मूलांक 3, 5, 6 और 9 वालों पर लक्ष्मी कृपा बरसेगी. जानें किसे मिलेगा धन, वैभव और सफलता का एक साथ वरदान.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Oct 2025 07:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology Prediction: कार्तिक अमावस्या के आसपास का काल लक्ष्मी आवाहन का सबसे उत्तम काल कहलाता है. अंक-ज्योतिष के अनुसार यह समय संख्या 3, 5, 6 और 9 के मूलांक वालों के लिए सर्वाधिक शुभ रहता है. ग्रहों के प्रभाव में शुक्र, गुरु और चंद्र की ऊर्जा धन, वैभव और मानसिक संतुलन प्रदान करती है.

जिनका जन्म 3, 5, 6 या 9 तारीख को हुआ है अथवा जिनका जन्म-अंक इन संख्याओं का योग बनाता है (जैसे 12 = 1+2 = 3) उनके जीवन में इस बार की दिवाली से पहले लक्ष्मी-कृपा का विशेष संयोग बन रहा है. कैसे आइए जानते हैं.

मूलांक 3: बुद्धि से मिलेगा लाभ

जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उनके लिए गुरु ग्रह निर्णायक भूमिका निभा रहा है. यह दिवाली 2025 आपके निवेश, नौकरी-बदलाव और करियर-निर्णयों को स्थिरता देगा. शिक्षा या लेखन-शिक्षण क्षेत्र के लोगों को प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसर दोनों मिलेंगे.
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी-नारायण की आराधना करें.
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 3

मूलांक 5: व्यापार में नया मोड़

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातकों पर बुध और शुक्र का संयोग दिवाली पूर्व सप्ताह में सक्रिय है. इससे धन-प्रवाह बढ़ेगा और अटके भुगतान मिलने की संभावना है. जो लोग मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़े हैं उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलेगा.
उपाय: हरे रंग का वस्त्र धारण कर ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जप करें.
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5

मूलांक 6: वैभव और आकर्षण का समय

6, 15 या 24 को जन्मे जातक इस अवधि में शुक्र-प्रधान होते हैं. दिवाली से पहले शुक्र का गोचर उन्हें सौंदर्य, विलास और आर्थिक वृद्धि के अवसर देगा. रियल एस्टेट, फैशन, कला या लग्जरी सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए यह स्वर्ण-अवसर है. प्रेम-संबंध भी मधुर होंगे.
उपाय: शुक्रवार को चांदी के बर्तन में खीर अर्पित करें.
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 6

मूलांक 9: अचानक लाभ और सफलता

9, 18 या 27 को जन्मे लोगों पर मंगल और गुरु की युति शक्ति दे रही है. यह समय आपको लंबित कार्य पूरे करने, संपत्ति विवाद सुलझाने और करियर-उछाल पाने का अवसर देगा. व्यवसायी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.
उपाय: मंगलवार को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें.
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

दिवाली पूर्व शुभ तिथियां

अंक-ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष 7 से 29 अक्टूबर 2025 के बीच जन्मदिन मनाने वालों के लिए ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ है. इन दिनों में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी. जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, वे इस दिवाली न केवल आर्थिक बल्कि पारिवारिक सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे.

शास्त्रीय प्रमाण

यत्र स्त्रीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां स्त्रियों (लक्ष्मी तत्व) का सम्मान होता है, वहां देवता विराजते हैं. इस दिवाली से पहले घर-परिवार की स्त्रियों, माताओं और कन्याओं का आदर करें, यही सच्चा लक्ष्मी-साधना है. इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं.

जो लोग 3, 5, 6 या 9 मूलांक में आते हैं, उनके लिए यह दिवाली पूर्व काल लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का प्रतीक है. शुभ कर्म, विनम्र वाणी और दान-धर्म से अशुभ काल को भी शुभ बनाया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 14 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

