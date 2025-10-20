हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: इस दिवाली किस मूलांक वालों को मिलेगा मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद! जानिए जरूरी सलाह

Diwali 2025: आज दिवाली के मौके पर एक ऐसा मूलांक जो मां लक्ष्मी को काफी प्रिय होता है. इस मूलांक वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है. जानिए इस मूलांक के गुण, अवगुण और जरूरी सलाह के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Oct 2025 10:28 AM (IST)
Diwali 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसके स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा को तय करता है. अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास मूलांक वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.

आइए जानते हैं कौन से मूलांक वालों पर इस दिवाली मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी हुई है. 

मूलांक 6 वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6,15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. मूलांक 6 का कलयुग में काफी महत्व होता है.

इसका संबंध पैसे से भी है. इसके अलावा 6 अंक शुक्र का भी होता है. शुक्र ग्रह पैसा, लग्जरी और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है. 

मूलांक 6 वालों की कमजोरी

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन भी लोग का मूलांक 6 है, ऐसे लोग धनी होने के साथ सुंदर भी होते हैं. साथ ही पैसों को मैनेज करने के मामले में भी आगे रहते हैं. लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी लाइफ में होती है, वो है रिलेशनशिप.

मूलांक 6 वालों की लव लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरी रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह काफी सौम्य होता है. मूलांक 6 वाले चाहते हैं कि मैं जितना प्यार किसी को दूं, सामने से भी उतना ही प्यार मिले.

लव लाइफ में संतुष्ट न होने पर ये चिड़चिड़े हो जाते हैं. जिसके कारण इन्हें लव लाइफ में असंतुष्ट रहना पड़ता है.

मूलांक 6 वालों के लिए सलाह

मूलांक 6 वालों को कभी भी 24 साल होने से पहले रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, वरना वो अपने जीवन के सबसे कीमती समय को गंवा देते हैं. सामाजिक जीवन में मूलांक 6 वाले लोगों को हर कोई पैसा, संपत्ति और सुंदरता से जोड़कर देखता है. 

जबकि शुक्र ग्रह अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है. मूलांक 6 वाले लोग काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. मूलांक 6 वाले अपनी आभा (Aura)  के बल पर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होते हैं. हालांकि इन्हें अपने करियर को ग्रो करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 20 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Frequently Asked Questions

मूलांक 6 वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है?

ये लोग धनी, सुंदर होते हैं और पैसों का प्रबंधन अच्छे से करते हैं. वे अपनी आभा से दूसरों को आकर्षित करने में माहिर होते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं.

