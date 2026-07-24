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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: अगर बार-बार 11:11 या 22:22 दिखता है, तो क्या है इसका ज्योतिषीय मतलब? जानिए क्या कहती हैं मान्यताएं

Numerology: अगर बार-बार 11:11 या 22:22 दिखता है, तो क्या है इसका ज्योतिषीय मतलब? जानिए क्या कहती हैं मान्यताएं

Numerology: क्या आपको बार-बार 11:11 या 22:22 जैसे नंबर दिखाई देते हैं? जानिए अंक ज्योतिष में इन संख्याओं का क्या महत्व माना जाता है और क्या कहते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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Numerology: क्या आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल, घड़ी या किसी बिल पर बार-बार 11:11, 22:22 या इसी तरह के एक जैसे नंबर दिखाई देते हैं? कई लोग इसे संयोग मानते हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्मांड का संकेत या विशेष संदेश मानते हैं.

सोशल मीडिया पर भी इन नंबरों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. लेकिन आखिर ज्योतिष और अंक ज्योतिष में इनका क्या महत्व माना जाता है? आइए जानते हैं.

क्या कहते हैं अंक ज्योतिष?

अंक ज्योतिष में हर अंक को एक विशेष ऊर्जा और कंपन (Vibration) से जोड़कर देखा जाता है. जब कोई संख्या बार-बार दिखाई देती है, तो कुछ अंक ज्योतिष विशेषज्ञ इसे व्यक्ति के जीवन में चल रहे बदलाव, आत्मचिंतन या नए अवसरों का संकेत मानते हैं.

हालांकि, यह व्याख्या अलग-अलग परंपराओं और विशेषज्ञों के अनुसार बदल सकती है. इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाता.

11:11 दिखने का क्या मतलब माना जाता है?

अंक ज्योतिष की कुछ मान्यताओं के अनुसार, 11:11 को नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि यह समय अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और सकारात्मक विचार रखने की याद दिला सकता है.

हालांकि, इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

22:22 का क्या संकेत माना जाता है?

कुछ अंक ज्योतिष परंपराओं में 22:22 को संतुलन, धैर्य और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. यह संकेत देता है कि जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए और अपने प्रयास जारी रखने चाहिए.

यह भी धार्मिक या वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं, बल्कि एक मान्यता है.

क्या हर किसी के लिए इसका मतलब एक जैसा होता है?

नहीं. अंक ज्योतिष में किसी भी संख्या का प्रभाव व्यक्ति की जन्मतिथि, मूलांक, भाग्यांक और व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर अलग-अलग माना जाता है. इसलिए केवल एक ही नंबर देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता.

एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि बार-बार एक जैसे अंक दिखाई देना कई लोगों के लिए रोचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे जीवन बदल देने वाला संकेत मान लेना सही नहीं है.

उनके अनुसार, अंक ज्योतिष व्यक्ति को आत्ममंथन और सकारात्मक सोच की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन जीवन में सफलता मेहनत, सही निर्णय और निरंतर प्रयास से ही मिलती है. किसी भी संख्या को अंधविश्वास का आधार नहीं बनाना चाहिए.

11:11 या 22:22 जैसे नंबर बार-बार दिखाई देना कुछ लोगों के लिए संयोग हो सकता है और कुछ लोग इसे अंक ज्योतिष की मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इन्हें केवल एक मान्यता के रूप में समझें और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर ही लें.

FAQ

क्या 11:11 दिखना शुभ माना जाता है?

अंक ज्योतिष की कुछ मान्यताओं में इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

22:22 का क्या अर्थ माना जाता है?

कुछ मान्यताओं के अनुसार यह संतुलन, धैर्य और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकेत माना जाता है.

क्या बार-बार एक जैसे नंबर दिखना भविष्य का संकेत होता है?

इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसे कुछ लोग अंक ज्योतिष की मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं.

क्या केवल 11:11 देखकर भविष्य बताया जा सकता है?

नहीं. अंक ज्योतिष में जन्मतिथि, मूलांक और अन्य पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है.

क्या इन नंबरों के आधार पर बड़े फैसले लेने चाहिए?

नहीं. जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा सोच-समझकर और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Angel Numbers 11:11 Meaning 22:22 Meaning
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