हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनीतीश कुमार के लिए नवंबर का महीना क्या बन जाता है 'लकी', ज्योतिष से आई चौंकाने वाली बात

नीतीश कुमार के लिए नवंबर का महीना क्या बन जाता है 'लकी', ज्योतिष से आई चौंकाने वाली बात

नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए राजयोग लेकर आता है ? बीते सालों को देखें तो जब-जब इस महीने शपथ ली, सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही आई है. ऐसे क्यों है ज्योतिष से जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Nov 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar: ज्योतिष के अनुसार, नीतीश कुमार की कुंडली में नवंबर महीना उनके लिए विशेष राजयोग बनाता है. जब-जब उन्होंने नवंबर में शपथ ली, सत्ता के समीकरण बदले लेकिन कुर्सी अंततः उनके पास ही आई. 2005 से 2020 तक नवंबर में हुई हर शपथ का परिणाम एक जैसा रहा है.

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद मुख्यमंत्री पद अंत में नीतीश कुमार के पास ही गया. लगातार दो दशक का यह पैटर्न अब चर्चा में है. यह घटनाएं अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में भी हुईं, लेकिन तारीखों का यह मेल लगातार एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करता है नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए सत्ता में वापसी या सत्ता बनाए रखने का सबसे अनुकूल रहा है.

ज्योतिषीय दृष्टि से इसकी पृष्ठभूमि सीधी है. नीतीश कुमार की जन्म-कुंडली (1 मार्च 1951, 1:20 बजे, बख्तियारपुर) मिथुन लग्न की है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. नवंबर के मध्य से सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करता है, जिससे चंद्र राशि सक्रिय होती है. ज्योतिष में यह अवधि निर्णय क्षमता, दबाव झेलने की ताकत और राजनीतिक स्थिरता के संकेत देती है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसी वजह से नवंबर का महीना नीतीश के लिए बार-बार निर्णायक साबित हुआ.

2005 में 24 नवंबर को शपथ के साथ पहला पूर्णकालिक मजबूत शासन शुरू हुआ, जो लगभग पूरे पांच साल चला. 2010 में शासन के भीतर अस्थिरता बढ़ी, लेकिन 26 नवंबर की शपथ के बाद मुख्यमंत्री का पद वही रहा. 2015 में गठबंधन बदला, समीकरण बदले, लेकिन 20 नवंबर को नीतीश ने फिर शपथ ली. 2020 में परिणाम कमजोर मिले, राजनीतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रही, फिर भी 16 नवंबर को मुख्यमंत्री की बागडोर वही बनाए रहे.

विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के आसपास सूर्य-चंद्र स्थिति, नीतीश की कुंडली में नवम और दशम भाव को सक्रिय करती है. इसका असर यह होता है कि राजनीतिक दबाव बढ़ने के बावजूद अंतिम फैसले अक्सर उनके पक्ष में झुकते हैं. गठबंधन बदले हों या समीकरण कमजोर पड़े हों, नवंबर में लिया गया निर्णय उन्हें सत्ता के केंद्र में वापस ले आता है.

अब 2025 में फिर 20 नवंबर की संभावित शपथ को लेकर चर्चा है. ग्रहों की स्थिति इस समय मिश्रित मानी जा रही है. सूर्य वृश्चिक राशि में अनुकूल रहेगा, राहु महादशा नीतीश की राजनीतिक भूमिका को मजबूत रखेगी, हालांकि शनि का दबाव फैसलों को आसान नहीं बनने देगा. इसके बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि नवंबर का इतिहास और ज्योतिषीय संकेत, दोनों यह इशारा देते हैं कि यह महीना फिर किसी बड़े राजनीतिक फैसले की दिशा तय कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Kundli Astro Special Astrology NITISH KUMAR BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget