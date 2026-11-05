धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता

नेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता

Israel Next Prime Minister: नेतन्याहू के सहयोगी गुट ने पीएम पद की सिफारिश से दूरी बनाई है. सत्ता की इस खींचतान में उनकी और इजरायल की कुंडली क्या संकेत देती है? पढ़ें ज्योतिषीय विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Israel Next Prime Minister: इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें उनके अपने ही गठबंधन ने बढ़ा दी हैं. बहुमत के जरूरी आंकड़े से आठ सीटें दूर खड़े उनके खेमे में उस वक्त दरार आ गई, जब 'यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म' (UTJ) गठबंधन के अहम घटक दल 'डेगेल हतोरा' ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी नाम की सिफारिश न करने का ऐलान कर दिया.

चार सांसदों वाले इस गुट का यह रुख नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है. दूसरी ओर, विपक्षी खेमे के नेता गादी आइजेनकोट को अरब दल 'राअम' का साथ मिलने से उनकी स्थिति मजबूत हुई है. इन बनते-बिगड़ते सियासी समीकरणों के बीच ज्योतिषीय संकेत भी सत्ता में भारी उथल-पुथल और नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ग्रह गोचर
Shukra Gochar 2026: बदल रहा है दैत्यगुरु का घर, करियर में प्रमोशन और छप्परफाड़ धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग
शुक्र गोचर 2026: बदल रहा है दैत्यगुरु का घर, करियर में प्रमोशन और बंपर धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग
ऐस्ट्रो
नेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता
नेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता
राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर विष्कुम्भ योग से 5 राशियों को भारी धन लाभ, कन्या को इंटरनेशनल मुनाफा और मीन के क्लियर होंगे अटके पेमेंट!
Kal Ka Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर विष्कुम्भ योग से 5 राशियों को भारी धन लाभ, कन्या को इंटरनेशनल मुनाफा और मीन के क्लियर होंगे अटके पेमेंट!
ऐस्ट्रो
Dhanteras 2026: धनतेरस पर प्रदोष का बड़ा संयोग, भूलकर भी पहले न करें लक्ष्मी पूजन; शास्त्रों का सख्त नियम जान लें
Dhanteras 2026: धनतेरस पर प्रदोष का बड़ा संयोग, भूलकर भी पहले न करें लक्ष्मी पूजन; शास्त्रों का सख्त नियम जान लें

पुराने सहयोगी की नाराजगी और सीटों का गणित

डेगेल हतोरा गुट की नाराजगी की मुख्य वजह अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय के पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने वाले कानून पर सहमति न बन पाना है. हालांकि इस गुट ने गठबंधन से अलग होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन समर्थन पर रोक लगाकर नेतन्याहू के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट रखना बेहद कठिन बना दिया है.

इजरायल की 120 सीटों वाली संसद में नेतन्याहू के खेमे के पास 53 सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्ष के पास 48 और अरब दलों के पास 19 सीटें हैं. राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग चुनावी नतीजों के बाद सभी दलों से विचार-विमर्श कर रहे हैं, और सरकार बनाने का पहला न्योता उसी नेता को मिलेगा जो संसद में भरोसेमंद और स्थिर संख्याबल दिखा सकेगा.

केतु की महादशा और समर्थन पर गहराती अनिश्चितता

बेंजामिन नेतन्याहू की जन्मकुंडली वृश्चिक लग्न की है. इसमें लाभ, उपलब्धि और समर्थन के ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और बुध के साथ केतु मौजूद है, और वर्तमान में वे केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में केतु की स्थिति अंतिम क्षणों में समर्थन के डगमगाने और अनिश्चितता का संकेत देती है.

हालांकि अपनी ही राशि कन्या में स्थित बुध बातचीत और राजनीतिक चालों को पूरी तरह विफल नहीं होने देता. वहीं लग्न में बैठे सप्तमेश शुक्र की अंतर्दशा यह दर्शाती है कि कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू को सहयोगियों की बेहद सख्त शर्तों और भारी राजनीतिक समझौतों के आगे झुकना पड़ सकता है.

सत्ता भाव में गुरु और केतु का अवरोध

ग्रहों के गोचर के अनुसार हाल ही में गुरु का प्रवेश सिंह राशि में हुआ है, जो नेतन्याहू की कुंडली का दसवां यानी शासन और प्रतिष्ठा का भाव है. दसवें भाव में गुरु का आगमन नए राजनीतिक अवसर, चर्चाएं और समझौते कराने की संभावना दिखाता है. लेकिन इसी राशि में केतु पहले से स्थित है और लग्नेश मंगल के करीब है.

मंगल के पास केतु की यह मौजूदगी नेतृत्व और राजनीतिक नियंत्रण में गंभीर व्यवधान पैदा करती है. इसके अलावा गुरु के उच्च राशि कर्क से निकलने के बाद लग्न पर से उनका शुभ प्रभाव हट चुका है, जिससे पहले मिल रहा राजनीतिक संरक्षण अब वैसा नहीं रहा.

लाभेश बुध पर शनि की दृष्टि और बातचीत में अड़चनें

ग्रहों की स्थिति में एक और बड़ा रोड़ा मीन राशि में वक्री शनि का प्रभाव है, जिनकी सीधी दृष्टि ग्यारहवें भाव के स्वामी कन्या स्थित बुध पर पड़ रही है. ज्योतिषीय में यह स्थिति राजनीतिक बातचीत के लंबे खिंचने, शर्तों के कड़े होने और मनमुताबिक समर्थन मिलने में देरी की ओर इशारा करती है.

नेतन्याहू के सामने चुनौती केवल नए सहयोगियों से संपर्क साधने की नहीं, बल्कि उस बातचीत को ठोस समर्थन में तब्दील करने की है. नए साथियों को जोड़ने की होड़ में पुराने साथियों की अनदेखी सत्ता के इस खेल को और ज्यादा उलझा रही है.

इजरायल की कुंडली में भी भारी दबाव

इजरायल की कन्या लग्न की राष्ट्र कुंडली भी स्थिरता का संकेत नहीं दे रही है. इस कुंडली में गुरु का सिंह राशि में गोचर बारहवें भाव में है, जो पर्दे के पीछे की वार्ताओं, राजनीतिक रियायतों और समझौतों की मजबूरी को दिखाता है.

साथ ही सातवें भाव में बैठे शनि की दृष्टि शासन के दसवें भाव पर पड़ रही है, जिससे गठबंधन का दबाव लगातार बना हुआ है. हालांकि राष्ट्र कुंडली के लग्न का अंतिम अंशों पर होना कुछ सीमाओं में बांधता है, फिर भी यह साफ है कि सत्ता का ढांचा इस समय भारी अंतर्विरोधों से जूझ रहा है.

वापसी या सत्ता परिवर्तन: क्या कहते हैं समीकरण?

जमीनी राजनीति और दोनों कुंडलियों के गोचर को मिलाकर देखें तो नेतन्याहू के लिए दोबारा सरकार बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आता है. गुरु नए सिरे से बात करने का अवसर तो दे रहे हैं, लेकिन केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव उन मौकों को स्थिर समर्थन में बदलने नहीं दे रहा है.

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उनका दोबारा ताज पहनना मुश्किल लग रहा है और पलड़ा नेतृत्व परिवर्तन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है. अगर वे किसी तरह वापसी का रास्ता निकाल भी लेते हैं, तो यह सरकार बेहद कमजोर नींव और अपमानजनक समझौतों पर ही टिकी रह पाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu ISRAEL Prediction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Shukra Gochar 2026: बदल रहा है दैत्यगुरु का घर, करियर में प्रमोशन और छप्परफाड़ धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग
शुक्र गोचर 2026: बदल रहा है दैत्यगुरु का घर, करियर में प्रमोशन और बंपर धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग
ऐस्ट्रो
नेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता
नेतन्याहू की वापसी मुश्किल! सहयोगियों के बदले सुर, कुंडली ने भी बढ़ाई चिंता
राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर विष्कुम्भ योग से 5 राशियों को भारी धन लाभ, कन्या को इंटरनेशनल मुनाफा और मीन के क्लियर होंगे अटके पेमेंट!
Kal Ka Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर विष्कुम्भ योग से 5 राशियों को भारी धन लाभ, कन्या को इंटरनेशनल मुनाफा और मीन के क्लियर होंगे अटके पेमेंट!
ऐस्ट्रो
Dhanteras 2026: धनतेरस पर प्रदोष का बड़ा संयोग, भूलकर भी पहले न करें लक्ष्मी पूजन; शास्त्रों का सख्त नियम जान लें
Dhanteras 2026: धनतेरस पर प्रदोष का बड़ा संयोग, भूलकर भी पहले न करें लक्ष्मी पूजन; शास्त्रों का सख्त नियम जान लें
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
दिल्ली NCR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
इंडिया
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget