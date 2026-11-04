मोदी को चुनौती, पंजाब में चुनावी अभियान… नवंबर में क्यों बदल रहे राहुल गांधी के तेवर?

राहुल गांधी के लिए नवंबर 2026 सामान्य महीना नहीं है. इस महीने उनकी भाषा, राजनीतिक रणनीति और विरोध का तरीका बदल सकता है. इसकी झलक शुरुआत में ही मिल गई है. पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती और अब पंजाब से 2027 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत.

राजनीतिक संदेश साफ है. वह मोदी सरकार के खिलाफ सीधे मुकाबले की छवि बनाना चाहते हैं.

इसी बीच संगरूर में 'इंसाफ रैली' के जरिए कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव का अभियान शुरू कर रही है. नशा, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याएं इसके प्रमुख मुद्दे हैं.

राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर से होने वाला दशा परिवर्तन इन घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है. यह दौर 28 मार्च 2027 तक चलेगा. क्या इस अवधि में राहुल केवल आक्रामक बयान देंगे या मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत राजनीतिक और कानूनी अभियान खड़ा कर पाएंगे? जानते हैं-

नवंबर में क्यों दिख सकता है राहुल गांधी का नया रूप?

राहुल गांधी की जन्मकुंडली तुला लग्न और धनु राशि की है. नवंबर की शुरुआत में वक्री और अस्त बुध उनके लग्न से गोचर कर रहा है. बुध बहस, तर्क, दस्तावेज, कानून, मीडिया और सवाल पूछने का ग्रह है.

वक्री बुध पुराने विवादों को दोबारा सामने लाता है. सूर्य के बहुत करीब होने से भाषा में तीखापन और विरोधी से सीधा जवाब मांगने की प्रवृत्ति बढ़ती है. प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती देना इसी ग्रह स्थिति के अनुकूल दिखाई देता है.

लेकिन वक्री और अस्त बुध के साथ जोखिम भी जुड़ा है. किसी आरोप, नाम, दस्तावेज या आंकड़े में गलती हुई तो पूरा राजनीतिक विमर्श राहुल के मूल सवालों से हटकर उनकी विश्वसनीयता पर आ सकता है. इसलिए नवंबर में उनकी सबसे बड़ी ताकत आक्रामक भाषा नहीं, जांचे हुए तथ्य होंगे.

दसवें भाव का मंगल बढ़ा रहा टकराव

मंगल अभी राहुल गांधी के दसवें भाव में कर्क राशि से गोचर कर रहा है. दसवां भाव सत्ता, राजनीति, पद और सार्वजनिक छवि से संबंधित है. यहां मंगल विरोधी को सीधे चुनौती देने और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ाता है.

मंगल कर्क में नीच का है. इसका अर्थ है कि आक्रामकता हमेशा नियंत्रित नहीं रहेगी. कोई तीखा बयान समर्थकों को उत्साहित कर सकता है, लेकिन वही बयान विवाद और कानूनी चुनौती भी खड़ी कर सकता है.

राहुल गांधी की जन्मकुंडली में भी मंगल भाषण और राजनीतिक टकराव से जुड़ा है. दशमांश कुंडली में मंगल मजबूत होने के कारण वह दबाव बढ़ने पर पीछे हटने के बजाय भाषा को और आक्रामक कर सकते हैं.

12 नवंबर से दशा में बड़ा बदलाव

राहुल गांधी पर अभी राहु-शनि-राहु का प्रभाव चल रहा है. यह समय आंदोलन, अनिश्चितता, प्रशासनिक बाधा और लंबी मेहनत कराने वाला है. रामलीला मैदान की रैली और शुरुआती टकराव इसी दौर में हुए हैं.

12 नवंबर से राहु-शनि-गुरु का प्रत्यंतर शुरू होगा, जो 28 मार्च 2027 तक चलेगा. तुला लग्न के लिए गुरु तीसरे और छठे भाव का स्वामी है.

तीसरा भाव रैलियों, यात्राओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक अभियान को दिखाता है. छठा भाव विरोधियों, चुनावी मुकाबले, मुकदमे और आरोपों से जुड़ा है. इसलिए गुरु का प्रत्यंतर अधिक सक्रिय संघर्ष का संकेत देता है.

राहुल गांधी चुनावी राज्यों में यात्राएं बढ़ा सकते हैं. सरकार के खिलाफ नए दस्तावेज या आंकड़े सामने आ सकते हैं. सड़क का आंदोलन संसद और अदालत तक पहुंच सकता है. उनके विरोध का तरीका भावनात्मक आरोपों से निकलकर कानूनी और संस्थागत सवालों पर केंद्रित हो सकता है.

12 से 16 नवंबर के बीच बढ़ेगी आक्रामकता

12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा. सिंह राहुल गांधी की कुंडली का 11वां भाव है. यह समर्थकों, सहयोगियों, संगठन और बड़े राजनीतिक मंचों से संबंधित है.

सिंह राशि में पहले से गुरु और केतु मौजूद हैं. मंगल के पहुंचने से यहां मंगल-गुरु-केतु का प्रभाव बनेगा. यह किसी बड़े आरोप, नए अभियान या सीधी राजनीतिक चुनौती को जन्म दे सकता है.

12 से 16 नवंबर के बीच राहुल गांधी को बड़ी मीडिया कवरेज मिल सकती है. इसी अवधि में सत्ता पक्ष का तीखा पलटवार भी संभव है. गुरु अभियान को विस्तार देगा, मंगल आक्रामकता बढ़ाएगा और केतु विपक्ष के भीतर संदेश बिखरने का खतरा पैदा करेगा. यह स्थिति पूरी रणनीति को पीछे धकेल सकती है.

13 नवंबर के आसपास बुध के मार्गी होने से रणनीति में स्पष्टता आ सकती है. इसके बाद केवल बयान देने के बजाय कानूनी टीम, दस्तावेज और संगठन के जरिए अभियान आगे बढ़ाने की स्थिति बन सकती है.

गुरु का गोचर बढ़ाएगा संपर्क, लेकिन विपक्षी एकता की परीक्षा भी होगी

31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में आया है. राहुल की तुला लग्न कुंडली से यह 11वां भाव है, जबकि धनु चंद्र राशि से नवम स्थान बनता है. यह राजनीतिक संपर्क, यात्राओं और नए वर्गों तक पहुंच बढ़ा सकता है.

गुरु के भिन्नाष्टकवर्ग में सिंह राशि को सात शुभ बिंदु मिले हैं. यह संकेत देता है कि राहुल का संदेश कांग्रेस के पुराने समर्थकों के बाहर भी पहुंच सकता है.

लेकिन गुरु के पास केतु होने से हर सहयोगी एक ही दिशा में चले, इसकी संभावना कमजोर पड़ती है. पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता बनाए रखना भी जरूरी है. यही विरोधाभास राहुल की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगा.

26 नवंबर को सामने आ सकता है पहला परिणाम

संविधान दिवस पर दिल्ली में SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर नए प्रदर्शन की तैयारी की खबरें हैं.

26 नवंबर तक राहुल गांधी की कुंडली में गुरु का प्रत्यंतर शुरू हो चुका होगा. वर्षफल में भी गुरु की मुद्दा दशा सक्रिय रहेगी. गुरु कानून, संविधान, संस्थाओं और नैतिक जवाबदेही से जुड़ा है.

इस समय मतदाता सूची, चुनाव आयोग या किसी संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा नया दस्तावेज, याचिका अथवा राजनीतिक अभियान सामने आ सकता है. कार्यक्रम में विपक्षी दल एकजुट रहे तो राहुल गांधी की पकड़ मजबूत होगी. अलग-अलग संदेश आए तो सरकार दबाव को संभाल लेगी.

मोदी सरकार पर कितना दबाव बनेगा?

भारत की कुंडली में बुध-बुध की योगिनी दशा चल रही है. बुध दस्तावेज, कानून, डेटा और सार्वजनिक तर्क का ग्रह है. इसका संकेत है कि आने वाले महीनों की राजनीतिक लड़ाई केवल भीड़ और भाषण से तय नहीं होगी.

भाजपा की कुंडली में चंद्र-शुक्र-राहु और राहु प्रत्यंतर का प्रभाव है. पार्टी के पास जवाबी नैरेटिव बनाने और राहुल गांधी के आरोपों को उन्हीं के खिलाफ मोड़ने की क्षमता बनी हुई है. इसलिए खुली बहस की चुनौती अपने आप सरकार को बैकफुट पर नहीं डालती.

नवंबर राहुल गांधी को अधिक आक्रामक, सक्रिय और सीधे मुकाबले वाले नेता के रूप में सामने ला सकता है. 12 नवंबर के बाद यह बदलाव और स्पष्ट होगा. लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने सवालों के साथ कितने मजबूत प्रमाण रखते हैं और विपक्ष को कितने समय तक साथ रख पाते हैं.

फेक्ट और संगठन मजबूत रहे तो मोदी सरकार को संसद, अदालत और जनता के बीच लगातार जवाब देना पड़ सकता है. अभियान केवल तीखे बयानों तक सीमित रहा तो राहुल का नया रूप सुर्खियां तो देगा, लेकिन बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं.

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