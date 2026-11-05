Kal Ka Rashifal: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए धन, समृद्धि और आरोग्य के महापर्व धनतेरस (धनत्रयोदशी) के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 10:31 बजे तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी (धनतेरस) तिथि का आरंभ होगा. वहीं कल पूरे दिन और रात हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल विष्कुम्भ योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का महासंयोग बन रहा है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 6 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (6 नवंबर 2026, शुक्रवार, धनतेरस)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी (सुबह 10:31 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी (सुबह 10:31 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी (धनतेरस) नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (पूरे दिन)

हस्त नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कन्या राशि

कन्या राशि शुभ योग: विष्कुम्भ योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

विष्कुम्भ योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.



मेष कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

मेष राशि के जातक कल धार्मिक कार्यों में सहभागी बनेंगे. आपको कल कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफी परिश्रम करना होगा. दोपहर तक पैसा कमाने की चाहत में आप काफी व्यस्त और उलझन में रहेंगे. आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन वह तुरंत ही अनावश्यक कार्यों में खर्च भी हो जाएगा. आपको अपने हाथ-पैरों में थकान महसूस हो सकती है. कल उदर संबंधी समस्या होने की भी आशंका है. प्रलोभन के कारण कल आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए लालच से आपको बचना चाहिए.

वृषभ कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

वृषभ राशि के लिए सितारे कहते हैं कि कल कुछ रोचक घटनाएं होंगी जो आपको आनंदित करेंगी. सितारे यह भी कहते हैं कि कल दिन का पहला भाग आपके लिए लाभ और नई संभावनाएं लेकर आएगा. ऐसे में आपको कल काम के प्रति गंभीर रहना होगा. किसी परिचित से अनपेक्षित समाचार मिलेगा जिससे हैरान भी होंगे और सोच-विचार में भी उलझेंगे. दोपहर तक धन का प्रवाह सामान्य रहेगा, पुराने कार्यों से लाभ होगा. दोपहर के बाद ज्यादातर काम किसी और की वजह से अधूरे रह सकते हैं. घर का माहौल कल अचानक गर्म हो सकता है, ऐसे में जरूरी है कि आप वाणी पर नियंत्रण रखें.

मिथुन कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

मिथुन राशि के जातकों को कल दिन के पहले भाग में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे. लेकिन अगर आप उलझन और मानसिक दुविधा से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो अवसर का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे. सितारे कल इस स्थिति में हैं कि आप अपने कार्य-व्यवसाय में प्रगति से आनंदित होंगे. दोपहर के बाद का समय कुछ रिलैक्स वाला रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी गलत निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है, इसलिए आपको मन शांत रखकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए. घर में खाने-पीने की चीजों या अन्य सुख-सुविधाओं पर आपको खर्च करना पड़ सकता है. शाम के बाद पैसों से जुड़ी कोई परेशानी हल हो सकती है. परिवार के सदस्य किसी मुद्दे को लेकर चिंतित रहेंगे.

कर्क कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कल दिन का प्रारंभिक भाग असमंजस के कारण प्रभावित होगा और आपके काम की गति धीमी रहेगी. आप जो करना चाहते हैं, माहौल उसके विपरीत महसूस होगा, लेकिन धैर्य रखें दोपहर के बाद से समस्या से राहत पाएंगे और स्थिति कुछ अनुकूल होने लगेगी. धन का प्रवाह कल सामान्य रहेगा. यदि आप व्यावहारिकता बनाए रखेंगे तो आपको किसी खास व्यक्ति से महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है जो भविष्य में भी आपके लिए लाभकारी रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के जातक प्रगति करेंगे. शाम को पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है.

सिंह कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कल सिंह राशि वालों को दोपहर तक धैर्य और शांति से काम लेने की जरूरत है. क्रोध पर नियंत्रण रखें. व्यावसायिक कारणों से कल मानसिक बेचैनी रहेगी. घरेलू उलझनों के कारण आपको अधिक दबाव में काम करना पड़ेगा. दिन के आरंभ में परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी हो सकती है. परिवार के सदस्य किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रहेंगे और आपसे खफा होंगे. कार्यस्थल पर भी स्थिति वैसी ही रहेगी और सहकर्मी या अधिकारी आपकी ओर से किसी गलती की प्रतीक्षा में रहेंगे. धन संबंधी मामलों में संभलकर फैसला लें. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए शाम का इंतजार करना लाभकारी रहेगा.

कन्या कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कन्या राशि के लिए कल का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. दिन के पहले भाग में कल जो भी मेहनत करेंगे, उसका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कल बेहद संयम और सतर्कता के साथ चलना होगा नहीं तो आपकी छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी. लाभ के स्थान पर हानि की संभावना अधिक रहेगी इसलिए आर्थिक फैसले जरा संभलकर लें. कल कारोबार उम्मीद से कम रहेगा जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी. लव लाइफ के मामले में कल का दिन सामान्य रहेगा. किसी बात को लेकर प्रेमी से कुछ मतभेद हो सकते हैं.

तुला कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कल का दिन तुला राशि के लिए उत्साहजनक रहेगा. आप काम के प्रति उदासीनता दिखाएंगे लेकिन भाग्य आपको सही मौके पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा जिससे आपको अपेक्षा से बढ़कर लाभ मिलेगा. कल आप वास्तविकता को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में भी खोए रहेंगे जिससे आपकी रचनात्मक क्षमता का विकास होगा. कला क्षेत्र से जुड़े जातक कल कुछ बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं. फैशन और ब्यूटी फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है. आपके लिए सलाह है कि आप अपनी भावुकता पर कंट्रोल करें और व्यावहारिकता से काम लें तो अधिक फायदे में रहेंगे. दोपहर बाद आपको भविष्य में लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे, बस जरूरी है कि आप किसी दुविधा में न पड़ें. जरूरी यह भी है कि लाभ और धन कमाने के चक्कर में सेहत की अनदेखी न करें.

वृश्चिक कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन लाभप्रद है. लेकिन आपके लिए सलाह है कि आप वाणी पर कल संयम रखें और व्यावहारिकता से काम लें. महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर से पहले पूरा करने का प्रयास करें. सरकारी क्षेत्र के काम कल बन सकते हैं, प्रयास करें. बिजनेस में कल आपकी कमाई अच्छी होगी. नौकरीपेशा में कल का दिन अनुकूल रहेगा. आपको अपना टारगेट पूरा करने में मित्रों और सहयोगियों से पूरा सहयोग मिलेगा. धर्म-कर्म और सामाजिक कार्यों में भी आप भाग लेंगे.

धनु कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

दिन के मध्य तक आप कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला न लें, नुकसान हो सकता है. कल आपका दैनिक जीवन अधिक अस्त-व्यस्त रहेगा, मन में नकारात्मक भावनाएं आएंगी और आप काम के प्रति लापरवाह भी रह सकते हैं. परिवार के सदस्य या सहकर्मी आपको सही सलाह देंगे लेकिन मतिभ्रम के कारण वह आपको गलत लग सकती है जिससे नुकसान होगा. कल दोपहर से स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, फिर भी पैसों से जुड़े काम को कल टाल देना ही बेहतर रहेगा. शाम का समय दिन की अपेक्षा अधिक शांति से बीतेगा. मनोरंजन के अवसर मिलने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं, सेहत के मामले में जोखिम से बचें.

मकर कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कल आप धन संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों में सम्मान के पात्र बनेंगे. दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक आर्थिक परेशानियां किसी रूप में आपको परेशान करती रहेंगी. समय पर काम पूरा करने के बाद भी आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का अहसास हो सकता है. किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग मिलने से कुछ उलझनों से राहत मिलेगी. दोपहर के बाद आपको सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालना होगा और न चाहते हुए भी परिवार या रिश्तेदारों के साथ समय बिताना होगा. पारिवारिक माहौल में शांति रहेगी और आपके कार्य से परिवार के लोग आपको सम्मान देंगे. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेंगी.

कुंभ कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य रूप से बेहतर रहेगा. बीमार जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. कामकाज को लेकर पूरे दिन मानसिक चिंता रह सकती है, किसी न किसी कारण से कारोबार में धन संबंधी मामले अटक सकते हैं. दोपहर के बाद धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी सामाजिक कार्य में भी आप कल सहभागी बनेंगे. आपके परिवार वाले आपसे सहानुभूति रखेंगे और आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे. छात्रों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा, प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा. सरकारी क्षेत्र के काम में थोड़ी परेशानी अधिक होगी.

मीन कल का राशिफल 6 नवंबर 2026

आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रहेगी. दिन की शुरुआत में आपको शारीरिक कमजोरी और सुस्ती का अनुभव होगा, जिसके कारण दैनिक कार्यों में देरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोग कल किसी दुविधा में फंसे रह सकते हैं. दोपहर तक मेहनत का फल नहीं मिलने से मन में निराशा रहेगी. इसके बाद का समय कामकाज के लिए शुभ रहेगा. शाम के आसपास पूरे दिन की मेहनत रंग लाएगी. शुभ समाचार से घर में खुशी रहेगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सद्भाव बना रहेगा. बच्चों से खुशी मिलेगी.

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