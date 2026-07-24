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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: क्या पूजा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना सही माना जाता है? जानिए क्या है नियम

Vastu Tips: क्या पूजा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना सही माना जाता है? जानिए क्या है नियम

Vastu Tips: क्या पूजा करते समय मोबाइल चलाना सही है? जानिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने के नियम, क्या करें और किन बातों से बचें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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Vastu Tips: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कई लोग पूजा करते समय भी फोन अपने पास रखते हैं. कोई आरती मोबाइल से पढ़ता है, तो कोई पूजा के बीच में कॉल या मैसेज देखने लगता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूजा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना सही माना जाता है? आइए जानते हैं धर्म और शास्त्रों में इससे जुड़ी मान्यताएं.

पूजा में सबसे जरूरी है एकाग्रता

सनातन परंपरा में पूजा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता माना गया है. धार्मिक ग्रंथों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि पूजा के समय मन और ध्यान भगवान में लगा होना चाहिए.

अगर पूजा के दौरान बार-बार मोबाइल देखना, चैट करना या सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दें, तो इससे पूजा में एकाग्रता भंग हो सकती है. इसलिए इसे उचित नहीं माना जाता.

क्या मोबाइल से आरती या मंत्र पढ़ सकते हैं?

आजकल कई लोग मोबाइल पर आरती, मंत्र या पूजा विधि पढ़ते हैं. यदि आपके पास धार्मिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो श्रद्धा के साथ मोबाइल से मंत्र या आरती पढ़ना गलत नहीं माना जाता.

हालांकि, इस दौरान कोशिश करें कि नोटिफिकेशन, कॉल या अन्य ऐप आपका ध्यान न भटकाएं. बेहतर होगा कि पूजा शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट या डू-नॉट-डिस्टर्ब मोड पर कर दें.

किन बातों से बचना चाहिए?

  • पूजा के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल न करें.
  • अनावश्यक कॉल या चैट से बचें.
  • पूजा करते समय वीडियो या मनोरंजन संबंधी कंटेंट न देखें.
  • भगवान की आराधना करते समय पूरा ध्यान पूजा पर रखें.

पूजा का सही तरीका क्या माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा से पहले स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, पूजा स्थान की सफाई करना और शांत मन से भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है. कुछ समय के लिए मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाकर पूजा करने से मन अधिक शांत और एकाग्र रहता है.

क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा?

एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रद्धा और एकाग्रता है. यदि मोबाइल केवल मंत्र, आरती या पूजा विधि पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है.

लेकिन यदि पूजा के दौरान व्यक्ति बार-बार कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाए, तो पूजा का भाव कमजोर हो जाता है. इसलिए पूजा के समय जितना संभव हो, मन और ध्यान केवल ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए.

निष्कर्ष

पूजा के दौरान मोबाइल का उपयोग पूरी तरह गलत नहीं माना जाता, लेकिन उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है. यदि मोबाइल केवल धार्मिक पाठ पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यह स्वीकार्य माना जा सकता है. वहीं, मनोरंजन या बार-बार नोटिफिकेशन देखने से पूजा की एकाग्रता प्रभावित होती है. इसलिए पूजा के समय मोबाइल का सीमित और जरूरत के अनुसार ही उपयोग करना बेहतर माना जाता है.

FAQ

क्या पूजा के दौरान मोबाइल चलाना सही माना जाता है?

पूजा के दौरान अनावश्यक मोबाइल इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे एकाग्रता भंग हो सकती है.

क्या मोबाइल से आरती या मंत्र पढ़ सकते हैं?

हां. यदि धार्मिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो श्रद्धा के साथ मोबाइल से आरती या मंत्र पढ़ सकते हैं.

पूजा के समय मोबाइल को किस मोड पर रखना चाहिए?

बेहतर होगा कि मोबाइल को साइलेंट या डीएनडी मोड पर रखें, ताकि पूजा के दौरान ध्यान न भटके.

क्या पूजा के दौरान सोशल मीडिया देखना उचित है?

नहीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय पूरा ध्यान भगवान की आराधना में होना चाहिए.

पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या माना गया है?

श्रद्धा, एकाग्रता, स्वच्छता और शांत मन से भगवान का स्मरण करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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