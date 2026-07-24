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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: क्या रात में कपड़े धोना शुभ होता है? वास्तु में क्या कहा गया है, जानिए मान्यता और सच

Vastu Tips: क्या रात में कपड़े धोना शुभ होता है? वास्तु में क्या कहा गया है, जानिए मान्यता और सच

Vastu Tips: क्या रात में कपड़े धोना शुभ माना जाता है या अशुभ? जानिए वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में रात के समय कपड़े धोने को लेकर क्या कहा गया है, साथ ही इसके पीछे की पारंपरिक वजह भी समझें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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Vastu Tips: क्या रात में कपड़े धोने से घर की सुख-समृद्धि पर असर पड़ता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है. कई घरों में आज भी रात के समय कपड़े धोने से मना किया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे केवल पुरानी मान्यता मानते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इस बारे में क्या कहा गया है.

क्या रात में कपड़े धोना अशुभ माना जाता है?

वास्तु शास्त्र में रात के समय कपड़े धोने को बहुत शुभ नहीं माना गया है. मान्यता है कि रात का समय विश्राम और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का होता है. ऐसे में कपड़े धोने, तेज शोर करने या घर में अधिक हलचल करने से वातावरण की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है.

हालांकि, वास्तु शास्त्र में इसका कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है कि रात में कपड़े धोने से निश्चित रूप से अशुभ फल ही मिलेगा. इसे मुख्य रूप से पारंपरिक मान्यताओं और जीवनशैली से जोड़कर देखा जाता है.

रात में कपड़े धोने से क्यों मना किया जाता था?

पुराने समय में बिजली की सुविधा नहीं होती थी. कम रोशनी में कपड़े ठीक से साफ नहीं हो पाते थे और उन्हें रात में बाहर सुखाने पर नमी बनी रहती थी. इससे कपड़ों में बदबू, बैक्टीरिया और फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता था.

इसी कारण लोगों को दिन में कपड़े धोने की सलाह दी जाती थी, जो समय के साथ धार्मिक और वास्तु मान्यताओं से भी जुड़ गई.

वास्तु के अनुसार कपड़े धोने का सही समय

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह या दिन के समय कपड़े धोना अधिक उचित माना जाता है. धूप में कपड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं और उनमें मौजूद नमी व बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं.

अगर किसी कारणवश रात में कपड़े धोने पड़ें, तो उन्हें लंबे समय तक गीला न छोड़ें और जहां तक संभव हो, अच्छी तरह सुखाने की व्यवस्था करें.

क्या आधुनिक समय में रात में कपड़े धो सकते हैं?

आज के समय में वॉशिंग मशीन, ड्रायर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं. ऐसे में कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार रात में भी कपड़े धोते हैं. यदि स्वच्छता, सुखाने और रखरखाव का ध्यान रखा जाए, तो इससे कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं माना जाता.

इसलिए इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि परंपरा और सुविधा के संतुलन के साथ समझना चाहिए.

एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, वास्तु शास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है. रात में कपड़े न धोने की सलाह मुख्य रूप से पारंपरिक जीवनशैली और स्वच्छता से जुड़ी रही है.

उनका कहना है कि यदि किसी कारण से रात में कपड़े धोने पड़ें, तो इसे अशुभ मानकर डरने की जरूरत नहीं है. व्यक्ति के अच्छे कर्म, घर की साफ-सफाई, नियमित पूजा और सकारात्मक सोच का प्रभाव किसी भी छोटी मान्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.

वास्तु शास्त्र में दिन के समय कपड़े धोना बेहतर माना गया है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग होती है. इसलिए यदि रात में कपड़े धोने की आवश्यकता हो, तो स्वच्छता और उचित रखरखाव का ध्यान रखें. वास्तु के नियमों का उद्देश्य सुविधा, स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना है, न कि डर पैदा करना.

FAQ

क्या रात में कपड़े धोना अशुभ माना जाता है?

वास्तु में इसे बहुत शुभ नहीं माना गया है, लेकिन इसका कोई सार्वभौमिक या अनिवार्य नियम नहीं है.

रात में कपड़े धोने से क्यों मना किया जाता था?

पहले कम रोशनी और धूप की कमी के कारण कपड़े ठीक से साफ और सूख नहीं पाते थे. इसलिए दिन में कपड़े धोने की सलाह दी जाती थी.

क्या वॉशिंग मशीन से रात में कपड़े धो सकते हैं?

हां. यदि कपड़ों को अच्छी तरह सुखाने और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, तो आधुनिक समय में इसमें कोई विशेष समस्या नहीं मानी जाती.

वास्तु के अनुसार कपड़े धोने का सबसे अच्छा समय क्या है?

सुबह या दिन का समय सबसे अच्छा माना जाता है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

क्या रात में कपड़े धोने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं?

ऐसी बात का स्पष्ट उल्लेख किसी प्रमुख धर्मग्रंथ में नहीं मिलता. यह अधिकतर लोकमान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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