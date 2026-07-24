Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखा कूड़ादान रोक सकता है धन आगमन, जानें सही दिशा
Vastu Tips: क्या आपके घर में कूड़ादान सही दिशा में रखा है? जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार डस्टबिन रखने की सही और गलत दिशा, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बनी रहे.
Vastu Tips: घर में रखा हर सामान वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. इन्हीं में से एक है कूड़ादान . कई लोग इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में कूड़ादान रखने की दिशा को भी महत्वपूर्ण माना गया है.
मान्यता है कि गलत दिशा में रखा कूड़ादान आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव और घर में नकारात्मकता बढ़ाने का कारण बन सकता है.
आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र में कूड़ादान रखने की सही और गलत दिशाओं के बारे में.
इस दिशा में भूलकर भी न रखें कूड़ादान
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में कूड़ादान रखना शुभ नहीं माना जाता. यह दिशा भगवान का स्थान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिशा में गंदगी या कूड़ादान रखने से घर में धन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं.
दक्षिण-पश्चिम में भी रखें सावधानी
दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्थिरता और पारिवारिक मजबूती से जोड़ा जाता है. इस दिशा में भी कूड़ादान रखने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे घर का संतुलन प्रभावित होने की मान्यता है.
कूड़ादान रखने की सही दिशा कौन-सी है?
वास्तु के अनुसार, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम (वायव्य) या दक्षिण दिशा में कूड़ादान रखना अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है. इन दिशाओं में रखा कूड़ादान नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है.
हालांकि, घर की बनावट और जगह के अनुसार इसमें बदलाव भी हो सकता है.
इन बातों का भी रखें ध्यान
- कूड़ादान को कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने न रखें.
- पूजा घर, रसोई या मंदिर के पास कूड़ादान रखने से बचें.
- कूड़ादान को हमेशा ढक्कन वाला रखें.
- कूड़ादान में लंबे समय तक कचरा जमा न रहने दें.
- रोजाना कूड़ादान साफ करें और समय पर खाली करें.
एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, वास्तु शास्त्र का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाए रखना है. ईशान कोण को सबसे पवित्र दिशा माना गया है, इसलिए वहां गंदगी या कूड़ादान रखने से बचने की सलाह दी जाती है.
उनका कहना है कि वास्तु के नियमों के साथ-साथ घर की नियमित सफाई, स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. केवल दिशा बदलने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि अच्छे कर्म और सही जीवनशैली भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
FAQ
वास्तु के अनुसार कूड़ादान किस दिशा में नहीं रखना चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में कूड़ादान रखने से बचना चाहिए.
कूड़ादान रखने की सही दिशा कौन-सी है?
पश्चिम, उत्तर-पश्चिम या दक्षिण दिशा को अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है.
क्या मुख्य दरवाजे के सामने कूड़ादान रखना सही है?
नहीं. वास्तु में मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान रखना शुभ नहीं माना जाता.
क्या कूड़ादान का ढक्कन होना जरूरी है?
हां. वास्तु के अनुसार ढक्कन वाला कूड़ादान रखना बेहतर माना जाता है.
क्या केवल कूड़ादान की दिशा बदलने से धन लाभ होने लगता है?
नहीं. वास्तु मान्यताओं के साथ-साथ मेहनत, सही निर्णय, स्वच्छता और सकारात्मक जीवनशैली भी आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
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