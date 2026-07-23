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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRahu Dosh Remedies: क्या आपका दिमाग भी मोबाइल के 'कब्जे' में है? संभल जाइए, कुंडली में उग्र हो रहा है राहु!

Rahu Dosh Remedies: क्या आपका दिमाग भी मोबाइल के 'कब्जे' में है? संभल जाइए, कुंडली में उग्र हो रहा है राहु!

Rahu Dosh Remedies: दिमाग मोबाइल के 'कब्जे' में है? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानिए कैसे अति-स्क्रीन टाइम राहु को उग्र करता है और पढ़ें इसे शांत करने के आसान उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 23 Jul 2026 03:00 PM (IST)
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Rahu Dosh Remedies: क्या आप सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं? क्या रील्स और नोटिफिकेशन के चक्कर में आपके घंटों बिना वजह बर्बाद हो जाते हैं?  हां, तो यह सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन या समय की बर्बादी का मामला नहीं है.

ज्योतिष शास्त्र और आधुनिक जीवनशैली के जानकारों की मानें तो मोबाइल का यह 'अति-इस्तेमाल' आपकी कुंडली में छाया ग्रह राहु को उग्र कर रहा है, जिसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ और सफलता पर पड़ता है.

राहु और स्मार्टफोन, क्या है इनका ज्योतिषीय कनेक्शन?

वैदिक ज्योतिष में राहु को माया, भ्रम, आभासी दुनिया और अनिश्चितता का प्रतीक माना गया है.
आभासी दुनिया का मोह: इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया असल में 'मायाजाल' है. जब कोई व्यक्ति वास्तविकता को छोड़कर घंटों मोबाइल स्क्रीन में खोया रहता है, तो वह अनजाने में राहु के प्रभाव क्षेत्र को सक्रिय कर देता है.

दिमागी भटकाव: बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना मन में भ्रम और एंग्जायटी पैदा करता है, जो कि राहु का मूल स्वभाव है.

उग्र राहु के संकेत, क्या आप में दिख रहे हैं ये लक्षण?

मोबाइल की लत के साथ आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है:

  • अकारण तनाव और एंग्जायटी: बिना किसी बड़ी वजह के मन में बेचैनी रहना.
  • अनिद्रा (Insomnia): रात में देर तक फोन चलाने के कारण नींद न आना या नींद बार-बार टूटना.
  • निर्णय लेने में असमर्थता: किसी काम में मन न लगना और ध्यान का लगातार भटकना.
  • आलस और समय की बर्बादी: जरूरी कामों को टालकर सिर्फ स्क्रीन देखते रहना.

मोबाइल के 'कब्जे' से दिमाग को कैसे छुड़ाएं? (राहु शांति के उपाय)

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु को शांत करने के लिए भारी-भरकम पूजा-पाठ से पहले अपने आचरण और आदतों में बदलाव लाना जरूरी है. इसे आप 'डिजिटल डिटॉक्स' भी कह सकते हैं:

1. नो-फोन बेडटाइम: रात को सोने से कम से कम 1 घंटे पहले फोन को खुद से दूर रख दें. रात का समय राहु के प्रभाव का माना जाता है, इस समय स्क्रीन देखना राहु दोष को बढ़ाता है.

2. सुबह की शुरुआत स्क्रीन से न करें: सोकर उठने के बाद कम से कम 45 मिनट तक फोन न छुएं. दिन की शुरुआत योग, ध्यान या सूर्य को जल देकर करें. इससे चंद्रमा और बुध मजबूत होते हैं, जो राहु के असर को काटते हैं.

3. स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करें: मोबाइल में ऐप्स के लिए डेली टाइम-लिमिट सेट करें. दिन में 2 से 3 घंटे बिना किसी गैजेट के प्रकृति के बीच या परिवार के साथ बिताएं.

"राहु इंसान को भ्रमित कर उसकी सोचने-समझने की क्षमता (बुद्धि) को हर लेता है. जब आप अपने दिमाग को मोबाइल के नियंत्रण से मुक्त करते हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है और राहु का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ने लगता है."

तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं. यदि आप जीवन में मानसिक शांति, बेहतर नींद और तरक्की चाहते हैं, तो आज ही अपने स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाएं. मोबाइल से दूरी ही आज के दौर का सबसे सटीक और आसान 'राहु उपाय' है.

यह भी पढ़ें- कुंडली के पितृ दोष और कालसर्प दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव के विशेष मंत्र और उनकी जप विधि क्या है?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Mobile Addiction RAHU DOSH Astrology Remedies
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