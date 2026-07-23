Rahu Dosh Remedies: क्या आप सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं? क्या रील्स और नोटिफिकेशन के चक्कर में आपके घंटों बिना वजह बर्बाद हो जाते हैं? हां, तो यह सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन या समय की बर्बादी का मामला नहीं है.

ज्योतिष शास्त्र और आधुनिक जीवनशैली के जानकारों की मानें तो मोबाइल का यह 'अति-इस्तेमाल' आपकी कुंडली में छाया ग्रह राहु को उग्र कर रहा है, जिसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ और सफलता पर पड़ता है.

राहु और स्मार्टफोन, क्या है इनका ज्योतिषीय कनेक्शन?

वैदिक ज्योतिष में राहु को माया, भ्रम, आभासी दुनिया और अनिश्चितता का प्रतीक माना गया है.

आभासी दुनिया का मोह: इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया असल में 'मायाजाल' है. जब कोई व्यक्ति वास्तविकता को छोड़कर घंटों मोबाइल स्क्रीन में खोया रहता है, तो वह अनजाने में राहु के प्रभाव क्षेत्र को सक्रिय कर देता है.

दिमागी भटकाव: बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना मन में भ्रम और एंग्जायटी पैदा करता है, जो कि राहु का मूल स्वभाव है.

उग्र राहु के संकेत, क्या आप में दिख रहे हैं ये लक्षण?

मोबाइल की लत के साथ आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है:

अकारण तनाव और एंग्जायटी: बिना किसी बड़ी वजह के मन में बेचैनी रहना.

बिना किसी बड़ी वजह के मन में बेचैनी रहना. अनिद्रा (Insomnia): रात में देर तक फोन चलाने के कारण नींद न आना या नींद बार-बार टूटना.

रात में देर तक फोन चलाने के कारण नींद न आना या नींद बार-बार टूटना. निर्णय लेने में असमर्थता: किसी काम में मन न लगना और ध्यान का लगातार भटकना.

किसी काम में मन न लगना और ध्यान का लगातार भटकना. आलस और समय की बर्बादी: जरूरी कामों को टालकर सिर्फ स्क्रीन देखते रहना.

मोबाइल के 'कब्जे' से दिमाग को कैसे छुड़ाएं? (राहु शांति के उपाय)

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु को शांत करने के लिए भारी-भरकम पूजा-पाठ से पहले अपने आचरण और आदतों में बदलाव लाना जरूरी है. इसे आप 'डिजिटल डिटॉक्स' भी कह सकते हैं:

1. नो-फोन बेडटाइम: रात को सोने से कम से कम 1 घंटे पहले फोन को खुद से दूर रख दें. रात का समय राहु के प्रभाव का माना जाता है, इस समय स्क्रीन देखना राहु दोष को बढ़ाता है.

2. सुबह की शुरुआत स्क्रीन से न करें: सोकर उठने के बाद कम से कम 45 मिनट तक फोन न छुएं. दिन की शुरुआत योग, ध्यान या सूर्य को जल देकर करें. इससे चंद्रमा और बुध मजबूत होते हैं, जो राहु के असर को काटते हैं.

3. स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करें: मोबाइल में ऐप्स के लिए डेली टाइम-लिमिट सेट करें. दिन में 2 से 3 घंटे बिना किसी गैजेट के प्रकृति के बीच या परिवार के साथ बिताएं.

"राहु इंसान को भ्रमित कर उसकी सोचने-समझने की क्षमता (बुद्धि) को हर लेता है. जब आप अपने दिमाग को मोबाइल के नियंत्रण से मुक्त करते हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है और राहु का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ने लगता है."

तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं. यदि आप जीवन में मानसिक शांति, बेहतर नींद और तरक्की चाहते हैं, तो आज ही अपने स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाएं. मोबाइल से दूरी ही आज के दौर का सबसे सटीक और आसान 'राहु उपाय' है.

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