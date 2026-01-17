हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAmavasya Surya Grahan 2026: माघी अमावस्या पर क्या आज या कल सूर्य ग्रहण लगा है, क्यों है दुविधा?

Amavasya Surya Grahan 2026: माघी अमावस्या पर क्या आज या कल सूर्य ग्रहण लगा है, क्यों है दुविधा?

Amavasya Surya Grahan 2026: 18 जनवरी को माघ माह की अमावस्या तिथि है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है. अमावस्या का दिन होने के कारण लोगों में ऐसी दुविधा रहती है कि, इस दिन सूर्य ग्रहण लगा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

Amavasya Surya Grahan 2026: माघी अमावस्या रविवार 18 जनवरी 2026 को है. इसे मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है. माघ अमावस्या साल की पहली और सबसे बड़ी अमावस्या भी है. इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान, दान, पितृ तर्पण, मौन व्रत, जप-तप आदि का महत्व कई गुणा बढ़ जाता है. लेकिन कई लोग इस दुविधा में हैं कि, क्या आज माघ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है.

आज अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगा है या नहीं, इसे लेकर लोगों में दुविधा का क्या कारण है आइए जानते हैं. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि, अमावस्या तिथि होने के कारण आज सूर्य ग्रहण लगा है तो यहां पढ़ें पूरी खबर और जानें सच्चाई. लेकिन आपको पहले ही यह बता दें कि, माघ अमावस्या पर आज कोई ग्रहण नहीं लगा है.

क्यों है ग्रहण की दुविधा

हर महीने पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर ग्रहण को लेकर भ्रम या दुविधा की स्थिति खगोलीय गणना के अंतर के कारण पैदा हो जाती है. यह सच है कि, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है, लेकिन हरेक अमावस्या पर ऐसा नहीं होता है. सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं.

आज नहीं है सूर्य ग्रहण

लोगों को जब लगता है कि, अमावस्या तिथि पर कोई ग्रहण लगा है और जानकारी के लिए वह इंटरनेट पर इसे सर्च करने लगते हैं तो पुरानी खबरें भी सर्च में दिखने लगती है और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. लेकिन ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास पंचाग गणना (Mauni Anavasya panchang) के अनुसार आज किसी ग्रहण की पुष्टि नहीं करते हैं. इसलिए आज सूतक का भी पालन नहीं किया जाएगा और आप अमावस्या तिथि से जुड़े सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं. लेकिन 18 जनवरी को शाम 04 बजकर 29 मिनट से 05 बजकर 49 मिनट तक राहुकाल (Aaj Ka Rahukal) रहेगा. इस दौरान पूजा-पाठ और दान आदि जैसे शुभ कार्य करने से बचें.

सूर्य ग्रहण कब लगेगा (Surya Grahan 2026 Date)

ज्योतिष, पंचांग और वैज्ञानिक रूप से आज माघ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने की कोई पुष्टि नहीं की गई है. सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026. लेकिन यह ग्रहण आंशिक होने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक मान्य नहीं होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 17 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Solar Eclipse Surya Grahan Surya Grahan 2026 Amavasya 2026 Grahan 2026 Magha Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026
