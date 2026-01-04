Makar Weekly Love Horoscope 2026: मकर राशि के लव लाइफ में स्थिरता, भरोसा और आपसी समझ बढ़ेगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Weekly Love Horoscope 2026: मकर राशि के लव लाइफ में स्थिरता, भरोसा और आपसी समझ बढ़ेगी

Makar Weekly Love Horoscope 5-11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह मकर राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 5-11 जनवरी तक मकर का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jan 2026 09:03 PM (IST)
Makar Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026:

जनवरी 2026 का यह नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. ग्रहों की चाल इस दौरान भावनाओं को स्थिरता और गंभीरता देने वाली रहेगी. कुछ राशियों के लिए यह समय रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत देगा, वहीं कुछ लोगों को अपने पार्टनर को और बेहतर समझने की जरूरत पड़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर करने और रिश्तों को मजबूत बनाने के अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते संवाद और भरोसा बना रहे. आइए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा जी जानते हैं मकर राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

मकर राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Capricorn Saptahik Rashifal)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में जिम्मेदारी और गंभीर सोच लेकर आएगा. आप अपने रिश्ते को अब हल्के में नहीं लेंगे और भविष्य को लेकर ठोस विचार कर सकते हैं. पार्टनर के साथ शादी, करियर या पारिवारिक योजनाओं पर चर्चा संभव है. यह बातचीत रिश्ते को नई दिशा दे सकती है, लेकिन अपनी बात थोपने से बचें. एक-दूसरे की राय और भावनाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी रहेगा.

शादीशुदा मकर राशि वालों को इस सप्ताह अपने जीवनसाथी के लिए समय निकालने की जरूरत होगी. काम का दबाव और जिम्मेदारियां प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं. यदि आप लगातार व्यस्त रहेंगे तो साथी खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकता है. छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें और भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर साझा करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में हालात बेहतर होते नजर आएंगे.

जो मकर राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह धैर्य का है. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी. जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले लेने से बचें. पहले सामने वाले व्यक्ति को समझना और भरोसा बनाना जरूरी होगा.

शुभ रंग- स्लेटी
उपाय- शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और रिश्तों में स्थिरता की प्रार्थना करें।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 09:03 PM (IST)
