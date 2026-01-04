हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Love Horoscope 2026: धनु लव राशिफल, नए अनुभवों से भरा प्रेम सप्ताह

Dhanu Weekly Love Horoscope 2026: धनु लव राशिफल, नए अनुभवों से भरा प्रेम सप्ताह

Dhanu Weekly Love Horoscope 5-11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह धनु राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 5-11 जनवरी तक धनु का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Dhanu Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति इस दौरान भावनाओं को नई ऊर्जा दे रही है, जिससे रिश्तों में ताजगी और उत्साह महसूस होगा. कुछ राशियों के लिए यह समय प्यार में नई शुरुआत का संकेत देगा, वहीं कुछ लोगों को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर करने और दिल की बात खुलकर कहने के योग बन रहे हैं. आइए ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार मिश्रा जी से जानते हैं धनु राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांच, उत्साह और नए अनुभव लेकर आने वाला है. आप स्वभाव से ही खुले विचारों वाले और आज़ादी पसंद करने वाले होते हैं और इस सप्ताह यही गुण आपके रिश्ते को नई दिशा दे सकते हैं. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या किसी छोटी ट्रिप का प्लान बन सकता है, जिससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी. साथ बिताया गया समय रिश्ते में ताजगी और उत्साह भर देगा.

हालांकि रिश्ते में आज़ादी के साथ-साथ भरोसा बनाए रखना भी बेहद जरूरी होगा. किसी भी तरह की गलतफहमी या अधूरी जानकारी रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. इसलिए बातों को छुपाने के बजाय साफ और ईमानदारी से संवाद करें. जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा करने या भविष्य को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालने से बचें, क्योंकि समय के साथ चीजें और स्पष्ट होंगी.

जो धनु राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास हो सकता है. किसी दूर रहने वाले व्यक्ति या अलग संस्कृति से जुड़े इंसान की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचें, पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा.

सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. कभी बहुत उत्साह रहेगा तो कभी मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है. ऐसे में सकारात्मक सोच और धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पार्टनर को स्पेस देना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

शुभ रंग- पीला
उपाय- गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और रिश्तों में स्थिरता व विश्वास की प्रार्थना करें।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Dhanu Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Sagittarius Weekly Love Horoscope 2026
