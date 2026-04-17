लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल: 230 वोट विरोध में, क्या ग्रहों ने पहले ही संकेत दे दिया था?
Parliament Special Sitting: लोकसभा में 230 वोट विरोध में पड़े और महिला आरक्षण बिल गिर गया. क्या यह नतीजा पहले से तय था? जानिए कैसे ग्रहों ने टकराव और इस परिणाम का संकेत दिया था.
Parliament Special Sitting: लोकसभा में महिला विधेयक पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन असली चर्चा अब शुरू होती है, जो कुछ सदन में हुआ, क्या उसके संकेत पहले से दिखाई दे रहे थे? अगर 7:30 PM के समय की कुंडली और इस दिन के पंचांग को देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आखिरकार गिर गया और विरोध में 230 वोट पड़े. ये घटनाक्रम अचानक नहीं था उसका पैटर्न पहले से बन चुका था.
वोटिंग के समय तुला लग्न का चार्ट बना और सबसे पहले ध्यान गया 7वें भाव पर, जहां सूर्य, चंद्र और शुक्र एक साथ थे. यह साफ संकेत था कि मामला ओपन बैटल बनने वाला है, सरकार, विपक्ष और खुद मुद्दा तीनों आमने-सामने. यही वजह रही कि यह बिल चुपचाप पास होने वाला विषय नहीं बना, बल्कि पूरी राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया. सदन के भीतर का माहौल और बाहर की चर्चा, दोनों एक साथ गर्म रहे.
लेकिन असली कहानी 6वें भाव में छिपी थी, जहां मंगल, शनि और बुध एक साथ सक्रिय थे. यही वह संयोजन है जो किसी भी प्रक्रिया को सीधा नहीं रहने देता. मंगल टकराव बढ़ाता है, शनि रुकावट डालता है और बुध नियमों और प्रक्रिया पर बहस करवाता है. यही वजह रही कि वोटिंग केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रही, उसके आसपास विरोध, बहस और दबाव की पूरी परत दिखी. अगर कार्यवाही में कहीं भी तनाव, देरी या टकराव दिखा, तो उसका ज्योतिषीय कारण यहीं से आता है.
5वें भाव में राहु ने पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना दिया. 5वां भाव निर्णय और राजनीतिक दिशा का होता है, और राहु यहां चीजों को सीधा नहीं रहने देता. इसका असर यह हुआ कि मामला केवल पास या फेल तक सीमित नहीं रहा, उसके आसपास narrative, रणनीति और perception की राजनीति भी जुड़ गई. आखिरी समय के समीकरण, समर्थन के तरीके, और बहस की दिशा, इन सब पर राहु का असर साफ दिखाई देता है.
इसके साथ ही 12वें भाव में केतु ने यह संकेत दिया था कि परिणाम पूरी तरह संतोषजनक नहीं होगा. इसका मतलब यह नहीं कि बिल नहीं पास होगा, बल्कि यह कि उसके बाद भी सवाल और असंतोष बने रह सकते हैं.
यही कारण है कि ऐसे फैसलों के बाद भी बहस खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया चरण शुरू होता है. वहीं 9वें भाव में गुरु की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि बिल के पीछे का वैचारिक और संवैधानिक आधार कमजोर न पड़े, यही वजह है कि पूरा मामला केवल राजनीति नहीं, बल्कि सिद्धांत और औचित्य के स्तर पर भी खड़ा रहा.
अब जब पूरे घटनाक्रम को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ होती है, यह कोई साधारण पासेज नहीं था. यह एक ऐसा फैसला था जो बहस, दबाव, रणनीति और टकराव के बीच से निकला. ज्योतिषीय संकेतों ने पहले ही बता दिया था कि रास्ता सीधा नहीं होगा, और वही सदन में दिखा भी.
अंत में यही कहा जा सकता है कि इस तरह के बड़े फैसलों में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति भी उतनी ही अहम होती है. और इस बार समय ने साफ संकेत दिया था, फैसला होगा, लेकिन आसान नहीं होगा.
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Source: IOCL