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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोलोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल: 230 वोट विरोध में, क्या ग्रहों ने पहले ही संकेत दे दिया था?

लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल: 230 वोट विरोध में, क्या ग्रहों ने पहले ही संकेत दे दिया था?

Parliament Special Sitting: लोकसभा में 230 वोट विरोध में पड़े और महिला आरक्षण बिल गिर गया. क्या यह नतीजा पहले से तय था? जानिए कैसे ग्रहों ने टकराव और इस परिणाम का संकेत दिया था.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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Parliament Special Sitting: लोकसभा में महिला विधेयक पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन असली चर्चा अब शुरू होती है, जो कुछ सदन में हुआ, क्या उसके संकेत पहले से दिखाई दे रहे थे? अगर 7:30 PM के समय की कुंडली और इस दिन के पंचांग को देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आखिरकार गिर गया और विरोध में 230 वोट पड़े. ये घटनाक्रम अचानक नहीं था उसका पैटर्न पहले से बन चुका था.

वोटिंग के समय तुला लग्न का चार्ट बना और सबसे पहले ध्यान गया 7वें भाव पर, जहां सूर्य, चंद्र और शुक्र एक साथ थे. यह साफ संकेत था कि मामला ओपन बैटल बनने वाला है, सरकार, विपक्ष और खुद मुद्दा तीनों आमने-सामने. यही वजह रही कि यह बिल चुपचाप पास होने वाला विषय नहीं बना, बल्कि पूरी राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया. सदन के भीतर का माहौल और बाहर की चर्चा, दोनों एक साथ गर्म रहे.

लेकिन असली कहानी 6वें भाव में छिपी थी, जहां मंगल, शनि और बुध एक साथ सक्रिय थे. यही वह संयोजन है जो किसी भी प्रक्रिया को सीधा नहीं रहने देता. मंगल टकराव बढ़ाता है, शनि रुकावट डालता है और बुध नियमों और प्रक्रिया पर बहस करवाता है. यही वजह रही कि वोटिंग केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रही, उसके आसपास विरोध, बहस और दबाव की पूरी परत दिखी. अगर कार्यवाही में कहीं भी तनाव, देरी या टकराव दिखा, तो उसका ज्योतिषीय कारण यहीं से आता है.

5वें भाव में राहु ने पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना दिया. 5वां भाव निर्णय और राजनीतिक दिशा का होता है, और राहु यहां चीजों को सीधा नहीं रहने देता. इसका असर यह हुआ कि मामला केवल पास या फेल तक सीमित नहीं रहा, उसके आसपास narrative, रणनीति और perception की राजनीति भी जुड़ गई. आखिरी समय के समीकरण, समर्थन के तरीके, और बहस की दिशा, इन सब पर राहु का असर साफ दिखाई देता है.

इसके साथ ही 12वें भाव में केतु ने यह संकेत दिया था कि परिणाम पूरी तरह संतोषजनक नहीं होगा. इसका मतलब यह नहीं कि बिल नहीं पास होगा, बल्कि यह कि उसके बाद भी सवाल और असंतोष बने रह सकते हैं.

यही कारण है कि ऐसे फैसलों के बाद भी बहस खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया चरण शुरू होता है. वहीं 9वें भाव में गुरु की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि बिल के पीछे का वैचारिक और संवैधानिक आधार कमजोर न पड़े, यही वजह है कि पूरा मामला केवल राजनीति नहीं, बल्कि सिद्धांत और औचित्य के स्तर पर भी खड़ा रहा.

अब जब पूरे घटनाक्रम को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ होती है, यह कोई साधारण पासेज नहीं था. यह एक ऐसा फैसला था जो बहस, दबाव, रणनीति और टकराव के बीच से निकला. ज्योतिषीय संकेतों ने पहले ही बता दिया था कि रास्ता सीधा नहीं होगा, और वही सदन में दिखा भी.

अंत में यही कहा जा सकता है कि इस तरह के बड़े फैसलों में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति भी उतनी ही अहम होती है. और इस बार समय ने साफ संकेत दिया था, फैसला होगा, लेकिन आसान नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिलों वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, PM मोदी सदन में मौजूद

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 17 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Parliament Astro Special Nari Shakti Vandan Adhiniyam Parliament Session 2026
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