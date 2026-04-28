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Kal ka Rashifal: 29 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है, जिसे बुद्धि, वाणी, व्यापार और ज्ञान से भरा दिन है. कल, यानी 29 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन आपके जीवन में क्या खास बदलाव लेकर आने वाला है और ग्रहों की चाल आपके करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगी, यह जानने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने सभी 12 राशियों का सटीक राशिफल साझा किया है. भगवान गणेश जी को समर्पित यह बुधवार कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है.

राशिफल जानने से पहले यदि कल के पंचांग पर नजर डालें तो, 29 अप्रैल 2026, बुधवार के दिन बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 19:51 बजे तक रहेगी. इस दौरान रात 12:16 बजे तक उत्तरा हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और साथ ही रात 20:51 बजे तक हर्षण योग बना रहेगा. इसके अलावा, सुबह 07:19 बजे तक कौलव करण रहेगा, जिसके उपरांत शाम 19:52 बजे तक तैतिल करण प्रभावी रहेगा. ग्रहों और नक्षत्रों की इस स्थिति के बीच आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है.

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कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आपके कामों में गति आएगी. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आप पर भरोसा दिखाएंगे. हालांकि, किसी निर्णय को लेकर बार-बार बदलाव समय खराब कर सकता है, इसलिए स्पष्टता रखें. जरूरतमंद की मदद करने से मानसिक संतोष मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, राजनीति और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें.

Love: लवमेट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, कोई खास गिफ्ट दे सकते हैं.

Health: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कल भाग्य आपका पूरा साथ देगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, खासकर किसी रिश्तेदार के आने से घर में रौनक बढ़ेगी. कल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो पुराने समस्याओं का समाधान मिल सकता है.

Career: नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं.

Finance: धन लाभ के संकेत हैं, स्थिति मजबूत होगी.

Love: परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जानकारी और अनुभव का सही उपयोग करेंगे, जिससे काम बेहतर होगा. परिवार के साथ समय बिताने और मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

Career: कार्यस्थल पर प्रदर्शन बेहतर रहेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

Finance: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

Love: परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए संतुलन और सकारात्मकता लेकर आएगा. घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे. किसी अपने से आर्थिक मदद मिल सकती है. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें और समझदारी से कदम उठाएं.

Career: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है.

Finance: धन प्राप्ति के योग हैं.

Love: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन सामान्य लेकिन अवसरों से भरा रहेगा. आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने का समय है.

Career: कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

Health: मानसिक तनाव से बचें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. प्रोफेशन बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Career: नए अवसर मिलेंगे, करियर में बदलाव के योग हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

Love: लव लाइफ में बड़ी प्रगति संभव है.

Health: स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6

कल का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा. आप अपने कार्यों में नए प्रयोग करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और पहचान मिलेगी.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love: वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने और कहीं घूमने का मौका मिलेगा. हालांकि, छात्रों को मेहनत बढ़ानी होगी.

Career: नौकरी और करियर में प्रगति के योग हैं.

Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

Love: परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे.

Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए प्रगति लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Career: प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के योग हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. नए कामों की योजना बना सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में नए आइडिया सफलता दिलाएंगे.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

Love: परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

Health: योग और दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे और प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं. नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदेमंद रहेगा.

Career: प्रमोशन और सैलरी वृद्धि के योग हैं.

Finance: निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी रखें.

Love: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी.

Health: मानसिक तनाव से बचें.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे. आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता दिलाएगी.

Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और नए अवसर मिलेंगे.

Finance: धन के मामलों में सावधानी रखें.

Love: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

Health: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

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