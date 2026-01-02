हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसिंह साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): उतार-चढ़ाव भरा सप्ताह! सेहत का रखें ध्यान, वरना होगा नुकसान

सिंह साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): उतार-चढ़ाव भरा सप्ताह! सेहत का रखें ध्यान, वरना होगा नुकसान

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Weekly Horoscope 4-10 January 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी, कभी गम वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में काम जिस रफ्तार से बनेंगे, वह तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. करियर और कारोबार में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे और अंदरूनी ऊर्जा भी हाई रहेगी.

लेकिन यही हफ्ता यह भी याद दिलाएगा कि सेहत को नज़रअंदाज़ करने की कीमत चुकानी पड़ती है. मौसमी या पुरानी बीमारी उभर सकती है, जो उपलब्धियों की खुशी फीकी कर देगी. सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक लाभ औसत रहेगा कोई बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार से जुड़े मामलों में मिश्रित स्थितियां रहेंगी. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस दौरान भावनात्मक सपोर्ट देना जरूरी होगा, वरना रिश्तों में दूरी महसूस होगी.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में समस्याएं उभर सकती हैं. लव पार्टनर से समय पर मुलाकात न हो पाने के कारण मन खिन्न रहेगा. जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रिश्ते पर दबाव डालेंगी संयम ही बेहतर रास्ता है.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के सिलसिले में सप्ताह के मध्य लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. खर्च आय से ज्यादा रहेगा, जिससे मुनाफा सीमित होगा. बड़े फैसलों में जल्दबाज़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा असहज रह सकता है. सीनियर आपके कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे. इसका मतलब साफ है परफॉर्मेंस में ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा. शुरुआती सफलता के बाद ढील दी तो मौके हाथ से निकल सकते हैं. निरंतरता ही असली परीक्षा है.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. इन्हें पूरा करने के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा तो महीने के अंत में दबाव महसूस होगा.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह कमजोर कड़ी साबित हो सकती है. पुरानी या मौसमी बीमारी उभरने की आशंका है. लापरवाही की तो रिकवरी में समय लगेगा.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: नियमित रूप से सूर्याष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य इस सप्ताह कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। पुरानी या मौसमी बीमारी उभरने की आशंका है, इसलिए लापरवाही न बरतें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
विश्व
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, आसिम मुनीर पर हुए फायर
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस MBS ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, मुनीर पर हुए फायर
ट्रेंडिंग
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
हेल्थ
Morning Sore Throat: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget