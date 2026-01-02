Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Weekly Horoscope 4-10 January 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी, कभी गम वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में काम जिस रफ्तार से बनेंगे, वह तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. करियर और कारोबार में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे और अंदरूनी ऊर्जा भी हाई रहेगी.

लेकिन यही हफ्ता यह भी याद दिलाएगा कि सेहत को नज़रअंदाज़ करने की कीमत चुकानी पड़ती है. मौसमी या पुरानी बीमारी उभर सकती है, जो उपलब्धियों की खुशी फीकी कर देगी. सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक लाभ औसत रहेगा कोई बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार से जुड़े मामलों में मिश्रित स्थितियां रहेंगी. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस दौरान भावनात्मक सपोर्ट देना जरूरी होगा, वरना रिश्तों में दूरी महसूस होगी.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में समस्याएं उभर सकती हैं. लव पार्टनर से समय पर मुलाकात न हो पाने के कारण मन खिन्न रहेगा. जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रिश्ते पर दबाव डालेंगी संयम ही बेहतर रास्ता है.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के सिलसिले में सप्ताह के मध्य लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. खर्च आय से ज्यादा रहेगा, जिससे मुनाफा सीमित होगा. बड़े फैसलों में जल्दबाज़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा असहज रह सकता है. सीनियर आपके कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे. इसका मतलब साफ है परफॉर्मेंस में ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा. शुरुआती सफलता के बाद ढील दी तो मौके हाथ से निकल सकते हैं. निरंतरता ही असली परीक्षा है.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. इन्हें पूरा करने के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा तो महीने के अंत में दबाव महसूस होगा.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह कमजोर कड़ी साबित हो सकती है. पुरानी या मौसमी बीमारी उभरने की आशंका है. लापरवाही की तो रिकवरी में समय लगेगा.

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: नियमित रूप से सूर्याष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.