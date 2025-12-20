हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: पारिवारिक मतभेद होने के साथ नौकरी में भागदौड़ रहेगी!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: पारिवारिक मतभेद होने के साथ नौकरी में भागदौड़ रहेगी!

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 20 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत उतार-चढ़ाव भरी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध तक हालात धीरे-धीरे संभलते दिखेंगे.

अगर शुरुआती दिनों में मनचाही सफलता न मिले तो निराश होना बेवकूफी होगी. यह हफ्ता सिखा रहा है कि रुकना नहीं है, बस दिशा सही रखनी है.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, जिसके चलते कुछ दूरी बनानी पड़ सकती है. हर मुद्दे पर अपनी राय थोपने की कोशिश करोगे तो रिश्ते और बिगड़ेंगे. संतुलन बनाए रखना ही सही रास्ता है.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. कठिन समय में लव पार्टनर तुम्हारा सपोर्ट करेगा. शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में स्थिरता और संतोष बना रहेगा, बस ईगो को बीच में मत लाओ.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में शुरुआत में दबाव रहेगा. अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक तनाव बढ़ेगा. हालांकि सप्ताह के मध्य में पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और इसका फायदा उत्तरार्ध में साफ नजर आएगा.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोग सप्ताह के पहले हिस्से में काफी व्यस्त रहेंगे. काम को लेकर भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे तो हालात धीरे-धीरे तुम्हारे पक्ष में आएंगे. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रास्ता साफ हो सकता है.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है. फोकस बनाए रखा तो मेहनत का फल मिलेगा.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

अचानक खर्चों के कारण बजट गड़बड़ा सकता है. जरूरत पड़ने पर उधार लेना पड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से दूर रहो. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति कुछ हद तक संभल जाएगी.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह थोड़ी नरम रहेगी. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही सीधे समस्या बढ़ा सकती है. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज़ मत करना.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के युवाओं को करियर के संबंध में कब शुभ समाचार मिल सकता है?

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा।

Embed widget