Aaj Ka Rashifal: 6 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लि बहुत ही विशेष, न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: 6 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Jan 2026 05:54 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

सिंह राशिफल (Leo), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन बाहरी गतिविधियों से अधिक भीतर की थकान और मानसिक दबाव को महसूस कराने वाला रहेगा. शुक्ल पक्ष की तिथि नई शुरुआत की क्षमता देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र संकेत देता है कि आज हर बात साझा करना या हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है. आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजें अभी पर्दे के पीछे ही ठीक हैं.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में गोपनीय विषयों, भावनात्मक बातचीत या अचानक फैसलों से दूरी रखें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मन हल्का होगा और आपको स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा.

Career: बैक एंड काम, प्लानिंग और तैयारी से लाभ होगा. दिखावे की बजाय रणनीति पर ध्यान दें.
Finance: अनावश्यक खर्च और विलासिता से बचना जरूरी है.
Love: अकेले समय की जरूरत महसूस हो सकती है. भावनात्मक दूरी अस्थायी है.
Health: मानसिक थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.
उपाय: कुछ समय मौन रखें या ध्यान करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके लाभ और सामाजिक दायरे को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष भविष्य की योजनाओं पर सोचने की ऊर्जा देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह चेतावनी देता है कि हर व्यक्ति या हर प्रस्ताव भरोसे के लायक नहीं होता. आज आप समझेंगे कि किससे जुड़ना है और किससे दूरी रखना ही बेहतर है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में नए वादे या कमिटमेंट लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कोई सकारात्मक सूचना, सहयोग या अवसर सामने आ सकता है.

Career: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. सहयोग सही दिशा देगा.
Finance: आय बढ़ने का संकेत है, लेकिन धैर्य जरूरी रहेगा.
Love: मित्रता से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Health: मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग संभव.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष नई जिम्मेदारियों की ओर संकेत करता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि भावनात्मक दबाव के कारण निर्णय कठिन लग सकते हैं. आज आप महसूस करेंगे कि अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और आपको संतुलन बनाए रखना होगा.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कार्य से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में स्थिति स्पष्ट होगी और आप अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. धैर्य और संतुलन जरूरी है.
Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखने होंगे.
Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है.
Health: तनाव और कंधे या कमर में जकड़न संभव.
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और शांत व्यवहार रखें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके विचार और दृष्टिकोण को विस्तार देता है. शुक्ल पक्ष नई सोच और दिशा का संकेत देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि आज भावनात्मक गहराई आपको भीतर से बदल सकती है.

आज आप किसी पुराने विश्वास या निर्णय पर दोबारा सोच सकते हैं. राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी से टकराव या जिद से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मानसिक स्पष्टता आएगी और आप सही दिशा चुन पाएंगे.

Career: नई सोच या नई दिशा पर काम शुरू हो सकता है.
Finance: धन से जुड़ा निर्णय सोच समझकर लें.
Love: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी है.
Health: मानसिक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है.
उपाय: शिव मंत्र का जप करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Jan 2026 05:54 AM (IST)
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
