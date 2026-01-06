Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

सिंह राशिफल (Leo), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन बाहरी गतिविधियों से अधिक भीतर की थकान और मानसिक दबाव को महसूस कराने वाला रहेगा. शुक्ल पक्ष की तिथि नई शुरुआत की क्षमता देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र संकेत देता है कि आज हर बात साझा करना या हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है. आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजें अभी पर्दे के पीछे ही ठीक हैं.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में गोपनीय विषयों, भावनात्मक बातचीत या अचानक फैसलों से दूरी रखें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मन हल्का होगा और आपको स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा.

Career: बैक एंड काम, प्लानिंग और तैयारी से लाभ होगा. दिखावे की बजाय रणनीति पर ध्यान दें.

Finance: अनावश्यक खर्च और विलासिता से बचना जरूरी है.

Love: अकेले समय की जरूरत महसूस हो सकती है. भावनात्मक दूरी अस्थायी है.

Health: मानसिक थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: कुछ समय मौन रखें या ध्यान करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके लाभ और सामाजिक दायरे को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष भविष्य की योजनाओं पर सोचने की ऊर्जा देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह चेतावनी देता है कि हर व्यक्ति या हर प्रस्ताव भरोसे के लायक नहीं होता. आज आप समझेंगे कि किससे जुड़ना है और किससे दूरी रखना ही बेहतर है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में नए वादे या कमिटमेंट लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कोई सकारात्मक सूचना, सहयोग या अवसर सामने आ सकता है.

Career: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. सहयोग सही दिशा देगा.

Finance: आय बढ़ने का संकेत है, लेकिन धैर्य जरूरी रहेगा.

Love: मित्रता से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Health: मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग संभव.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष नई जिम्मेदारियों की ओर संकेत करता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि भावनात्मक दबाव के कारण निर्णय कठिन लग सकते हैं. आज आप महसूस करेंगे कि अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और आपको संतुलन बनाए रखना होगा.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कार्य से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में स्थिति स्पष्ट होगी और आप अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. धैर्य और संतुलन जरूरी है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखने होंगे.

Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है.

Health: तनाव और कंधे या कमर में जकड़न संभव.

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और शांत व्यवहार रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके विचार और दृष्टिकोण को विस्तार देता है. शुक्ल पक्ष नई सोच और दिशा का संकेत देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि आज भावनात्मक गहराई आपको भीतर से बदल सकती है.

आज आप किसी पुराने विश्वास या निर्णय पर दोबारा सोच सकते हैं. राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी से टकराव या जिद से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मानसिक स्पष्टता आएगी और आप सही दिशा चुन पाएंगे.

Career: नई सोच या नई दिशा पर काम शुरू हो सकता है.

Finance: धन से जुड़ा निर्णय सोच समझकर लें.

Love: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी है.

Health: मानसिक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.