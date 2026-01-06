हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को लिए 6 जनवरी का राशिफल दे रहा बड़ा संकेत!

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को लिए 6 जनवरी का राशिफल दे रहा बड़ा संकेत!

Aaj Ka Rashifal: 6 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Jan 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके गहन भावनात्मक और परिवर्तन से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. शुक्ल पक्ष की तिथि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज भीतर की असुरक्षाएं और दबे हुए डर सामने आ सकते हैं. आज का दिन बाहरी उत्साह का नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से सामना करने का है. आप महसूस करेंगे कि कुछ रिश्ते या परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से बदल रही हैं.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी से टकराव या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मानसिक स्पष्टता आएगी और आप किसी जटिल विषय पर सही निर्णय ले पाएंगे.

Career: काम में गहराई और रिसर्च की जरूरत रहेगी. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Finance: अचानक खर्च या भुगतान सामने आ सकता है. योजना बनाकर चलें.

Love: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी है.

Health: तनाव, बेचैनी या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय: शिव जी का ध्यान करें और मन शांत रखें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके संबंधों और साझेदारी से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष की तिथि संतुलन और स्पष्टता देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि आज दूसरों की भावनाएं आप पर ज्यादा असर डाल सकती हैं. रिश्तों और कार्य दोनों में आपको धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी भी समझौते या महत्वपूर्ण बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में संवाद बेहतर होगा और आप किसी संबंध या समझौते को सही दिशा दे पाएंगे.

Career: साझेदारी या क्लाइंट से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा.

Finance: लेनदेन में स्पष्टता रखें. जल्द फैसला न लें.

Love: रिश्तों में संवाद जरूरी है, गलतफहमी से बचें.

Health: तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: माता पार्वती का स्मरण करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपकी दिनचर्या, कार्यशैली और स्वास्थ्य से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष नई आदतों और सुधार का संकेत देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र बताता है कि आज भावनात्मक दबाव के कारण काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है. आज आपको अपनी सीमाएं पहचानने की जरूरत है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कार्य से जुड़ी जल्दबाजी या टकराव से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कार्यों को व्यवस्थित करने का सही समय है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही प्लानिंग से संभल जाएगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें, बचत पर ध्यान दें.

Love: समय की कमी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.

Health: थकान, पेट या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय: सेवा भाव से किसी की मदद करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके रचनात्मकता, प्रेम और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष उत्साह देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज भावनाएं बहुत गहरी होंगी और मन जल्दी प्रभावित हो सकता है. आज आप भीतर से संवेदनशील रहेंगे और हर अनुभव को गहराई से महसूस करेंगे.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में भावनात्मक निर्णय या जोखिम लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में रचनात्मक काम, प्रेम संबंध या बच्चों से जुड़ा विषय सकारात्मक रहेगा.

Career: रचनात्मक या कलात्मक काम में सफलता मिलेगी.

Finance: खर्च भावनाओं में बढ़ सकता है, संतुलन रखें.

Love: प्रेम में गहराई और अपनापन बढ़ेगा.

Health: भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Jan 2026 06:31 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
