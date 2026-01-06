Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को लिए 6 जनवरी का राशिफल दे रहा बड़ा संकेत!

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके गहन भावनात्मक और परिवर्तन से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. शुक्ल पक्ष की तिथि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज भीतर की असुरक्षाएं और दबे हुए डर सामने आ सकते हैं. आज का दिन बाहरी उत्साह का नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से सामना करने का है. आप महसूस करेंगे कि कुछ रिश्ते या परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से बदल रही हैं.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी से टकराव या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में मानसिक स्पष्टता आएगी और आप किसी जटिल विषय पर सही निर्णय ले पाएंगे.

Career: काम में गहराई और रिसर्च की जरूरत रहेगी. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Finance: अचानक खर्च या भुगतान सामने आ सकता है. योजना बनाकर चलें.

Love: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी है.

Health: तनाव, बेचैनी या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय: शिव जी का ध्यान करें और मन शांत रखें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके संबंधों और साझेदारी से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष की तिथि संतुलन और स्पष्टता देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह बताता है कि आज दूसरों की भावनाएं आप पर ज्यादा असर डाल सकती हैं. रिश्तों और कार्य दोनों में आपको धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में किसी भी समझौते या महत्वपूर्ण बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में संवाद बेहतर होगा और आप किसी संबंध या समझौते को सही दिशा दे पाएंगे.

Career: साझेदारी या क्लाइंट से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा.

Finance: लेनदेन में स्पष्टता रखें. जल्द फैसला न लें.

Love: रिश्तों में संवाद जरूरी है, गलतफहमी से बचें.

Health: तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: माता पार्वती का स्मरण करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपकी दिनचर्या, कार्यशैली और स्वास्थ्य से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष नई आदतों और सुधार का संकेत देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र बताता है कि आज भावनात्मक दबाव के कारण काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है. आज आपको अपनी सीमाएं पहचानने की जरूरत है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कार्य से जुड़ी जल्दबाजी या टकराव से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कार्यों को व्यवस्थित करने का सही समय है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही प्लानिंग से संभल जाएगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें, बचत पर ध्यान दें.

Love: समय की कमी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.

Health: थकान, पेट या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय: सेवा भाव से किसी की मदद करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके रचनात्मकता, प्रेम और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. शुक्ल पक्ष उत्साह देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज भावनाएं बहुत गहरी होंगी और मन जल्दी प्रभावित हो सकता है. आज आप भीतर से संवेदनशील रहेंगे और हर अनुभव को गहराई से महसूस करेंगे.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में भावनात्मक निर्णय या जोखिम लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में रचनात्मक काम, प्रेम संबंध या बच्चों से जुड़ा विषय सकारात्मक रहेगा.

Career: रचनात्मक या कलात्मक काम में सफलता मिलेगी.

Finance: खर्च भावनाओं में बढ़ सकता है, संतुलन रखें.

Love: प्रेम में गहराई और अपनापन बढ़ेगा.

Health: भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12



