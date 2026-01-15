हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Love Rashifal 2026: कर्क राशि की लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, लेकिन इन महीनों में रहें सतर्क

Kark Love Rashifal 2026: कर्क राशि की लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, लेकिन इन महीनों में रहें सतर्क

Kark Love Varshik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए साल 2026 लव लाइफ के लिहाज से खास और उत्सुकता से भरा रहेगा. साल की शुरुआत से ही ग्रहों की चाल प्रेम, रोमांस और रिश्तों में बदलाव के संकेत दे रही है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Love Varshik Rashifal 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. साल के अलग-अलग चरणों में ग्रहों की स्थिति कभी रोमांस बढ़ाएगी तो कभी संयम और समझदारी की परीक्षा लेगी.

प्रेम जीवन में रहेगा उत्साह

कर्क राशि के लिए साल 2026 की शुरुआत प्रेम और रोमांस से भरपूर रहने वाली है. देवगुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि शनि नवम भाव में स्थित रहेंगे. प्रेम के कारक ग्रह मंगल का समय-समय पर गोचर रिश्तों में जोश और आकर्षण बनाए रखेगा. इस अवधि में प्रेम संबंधों को लेकर प्रसन्नता रहेगी, पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा और प्यार में गहराई आएगी. 12 जनवरी से शुक्र का अनुकूल प्रभाव रिश्तों में मिठास घोलेगा.

वैवाहिक जीवन में रहेगी स्थिरता

शुक्र और मंगल के सातवें भाव में प्रभाव से दांपत्य जीवन में संतुलन और भावनात्मक मजबूती बनी रहेगी. नवविवाहित दंपतियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्ते में जोश व उत्साह बना रहेगा. Gen-Z और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जातकों के लिए भी यह दौर सकारात्मक रहेगा, जहां आपसी तालमेल मजबूत होगा.

संयम और संवाद की परीक्षा

12 फरवरी से मार्च 2026 के बीच का समय प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी की मांग करता है. इस दौरान वाणी में असंतुलन और संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. रूठने-मनाने की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा. विवाह या बड़े फैसले फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

अविवाहितों के लिए नए रिश्तों के संकेत

जो जातक अविवाहित हैं, उनके जीवन में इस वर्ष सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और विवाह के प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या यात्रा की योजना भी बन सकती है, हालांकि फरवरी-मार्च के दौरान विवाह की योजना बनाने से बचना चाहिए.

दांपत्य जीवन में सतर्कता जरूरी

अप्रैल से मई 2026 के दौरान राहु, केतु, सूर्य और शुक्र का आठवें भाव पर प्रभाव रहेगा, जिससे दांपत्य जीवन में छोटे-छोटे विवाद उभर सकते हैं. इस समय संवाद के तरीके में बदलाव और परिपक्वता जरूरी होगी. हालांकि इसी अवधि में जीवनसाथी के साथ लंबी यात्रा या धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है, जोकि रिश्ते को नई दिशा दे सकता है.

लव लाइफ में आएगा सकारात्मक मोड़

2 जून 2026 के बाद गुरु के केंद्र में प्रवेश करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों में मजबूती आएगी. रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा और जीवन में सुख-सुविधाओं का आनंद प्राप्त होगा. सिंगल जातकों के लिए विवाह और प्रेम विवाह के योग प्रबल होंगे.

पारिवारिक सुख में वृद्धि

31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच गुरु के दूसरे भाव में गोचर से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी. जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने और रिश्तेदारों से मिलने के अवसर मिलेंगे. सिंगल जातकों के लिए सोशल मीडिया या किसी परिचित के माध्यम से प्रेम संबंध बनने की संभावना भी बन रही है.

उपाय - प्रत्येक गुरुवार को वृद्ध बाह्मण को भोजन कराएं माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 15 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Kark Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Kark Love Varshik Rashifal 2026 Cancer Love Horoscope 2026 Kark Love Rashifal 2026 Cancer Yearly Horoscope 2026
इंडिया
'ED, CBI को क्या TMC के गुंडे रोकेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी का नाटक फेल', I-PAC रेड मामले में बोली बीजेपी
'ED, CBI को क्या TMC के गुंडे रोकेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी का नाटक फेल', I-PAC रेड मामले में बोली बीजेपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म Ek Din की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
