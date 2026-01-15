हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Love Rashifal 2026: सिंह राशि के लव लाइफ में शनि ढैय्या डालेगा रंग में भंग, लेकिन शुक्र की कृपा से नैया होगी पार

Singh Love Rashifal 2026: सिंह राशि के लव लाइफ में शनि ढैय्या डालेगा रंग में भंग, लेकिन शुक्र की कृपा से नैया होगी पार

Singh Love Rashifal 2026: साल 2026 सिंह राशि के लिए प्रेम में कन्फ्यूजन और रोमांस दोनों लेकर आएगा. शुरुआत में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन साल के अंत तक रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम विवाह के योग बनेंगे.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Love Rashifal 2026: सिंह राशि के लिए नए साल 2026 में प्रेम सम्बन्ध को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है. प्रेम भाव पर गुरु का प्रभाव 02 जून 2026 तक रहेगा. एकादश भाव में बैठकर गुरु अपनी सातवीं दृष्टि पांचवे भाव पर रखे हैं. प्रेम संबंध को लेकर संतुष्ट रहेंगे.

अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं तो आपका रिश्ता मजबूत बनेगा. पहले से किसी के साथ संबंध चल रहा है या किसी से रिश्ते में हैं तो आपके लिए अनुकूल रहेगा. कुल मिलाकर यह साल लव लाइफ को लेकर अच्छी स्थिति में रहेगा, लेकिन ध्यान रखें आपसी बहस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दूरी बढ़ जाएगी.

शनि की ढैय्या और भावनात्मक उतार-चढ़ाव

शनि की ढैय्या का प्रभाव लगभग प्रेम से संबंध को खराब करने में अहम भूमिका निभाएगा. साल के शुरुआत में नए रिश्ते बनाने की चाहत होगी. प्रेम संबंध को लेकर भावुक रहेंगे. लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, प्रेम सम्बन्ध को लेकर उत्तेजित रहेंगे. आपको किसी के प्रति लगाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा. अगर एकतरफा प्रेम बना हुआ है तो प्रपोज करें, आपका ऑफर स्वीकार किया जाएगा और फैसला आपके पक्ष में आएगा.

शुक्र का प्रभाव और आकर्षण

12 जनवरी से शुक्र छठे भाव में हैं. कुंडली में छठा भाव रिपु भाव कहा जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल ठीक रखें. जनवरी से लेकर मार्च तक शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे. इस अवधि में काम वासना से वशीभूत रहेंगे. मानसिक शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा. पार्टनर को महंगी गिफ्ट प्रदान करें, जिससे वह प्रसन्न रहे.

Gen-Z के लिए जनवरी से जून का समय

Gen-Z के लिए जनवरी से जून का महीना जीवन में बहुत सारी खुशियां प्रदान करेगा. रिश्ते को लेकर प्रसन्न रहेंगे. जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनके लिए यह समय प्रकाश पुंज की तरह रहेगा. जैसे-जैसे शुक्र राशि बदलेंगे, वैसे ही रिश्ते में बदलाव आएगा. संभवतः पुराने रिश्ते को तोड़कर नए रिश्ते बनाने का प्रयास रहेगा.

विवाहित जातकों के लिए संतान सुख

सिंह राशि वाले जो विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं या संतान को लेकर परेशानी झेल रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. 02 जून 2026 के पहले संतान सुख प्राप्त होगा. सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे.

रिश्तों में सावधानी जरूरी

14 फरवरी से 14 मार्च का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है. रिश्ते में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ संवाद करते समय सावधानी रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें और पार्टनर की भावनाओं को समझें. विवाहित जातक अपनी बात किसी खास मित्र से भी साझा न करें, नहीं तो रिश्ते में तीसरे की एंट्री हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा.

रिश्तों में ताजगी और यात्रा का योग

लव अफेयर को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन भावनाओं को संतुलित रखें. नए-नए रिश्ते स्थापित होंगे. रिश्ते को मजबूत करने के लिए पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव का प्लान करें, रिश्ते में ताजगी महसूस होगी.

02 जून 2026 के बाद का समय

02 जून 2026 के बाद गुरु द्वादश भाव में जाएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है और रिश्ते में धोखे की आशंका रहेगी. नवविवाहितों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ विदेश यात्रा का योग बनेगा. नवविवाहितों को संतान सुख भी प्राप्त होगा.

रिश्तों में मजबूती

31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु पहले भाव यानी लग्न में रहेंगे. रिश्ते मजबूत बनेंगे. सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते बनेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. Gen-Z के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. रिश्ते और रोमांस दोनों में वृद्धि होगी. उत्साह बना रहेगा. 31 अक्टूबर 2026 के बाद पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा और पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है.

उपाय- प्रत्येक शनिवार को सुबह में पीपल के जड़ में जल में कला तील मिलकर जल दे.सरसों तेल का दीपक जलाएं. प्रत्येक दिन मस्तक पर पीला चंदन लगाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 15 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Leo Love Horoscope 2026 Singh Love Rashifal 2026 Leo Yearly Horoscope 2026
