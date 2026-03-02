हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Holi 2026 Wishes: होली की रंगभरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें HOLI के नए शानदार मैसेज

Happy Holi 2026 Wishes: 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी. इस साल अपनों को रंगभरी होली पर नए मैसेज भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Happy Holi 2026 Wishes: होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं बल्ति ये प्रेम का उत्सव है, वसंत ऋतु के आगमन का, बुराई पर अच्छाई की विजय का और उन लोगों के साथ एकजुट होने की खुशी का प्रतीक है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.

इस साल होलिका दहन 2 मार्च को और रंगभरी होली 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी. होलिका दहन के दिन से ही लोग होली की शुभकामनाएं अपनों को भेजकर इस पर्व की खुशी मनाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में हम आपके लिए लाएं हैं होली ऐसे चुनिंदा मैसेज और शुभकामनाएं संदेश जिसे आप करीबियों को भेजें और इस होली को यादगार बनाएं.

खुशियों से भरा आपका हो संसार ,
जिंदगी में हमेशा रहे प्यार और बहार,
आपके संसार में हो रंगों की भरमार,  
मुबारक हो आपको होली का त्योहार

रंगों की बहार,
पिचकारी की धार,
गुलाल की बौछार,
मुबारक हो आपको  
होली का त्योहार 

रंग बरसे गुलाल बरसे, खुशियों की बौछार बरसे.
संग अपने यह त्योहार मने, 
जीवन में रंग ही रंग बने. 
होली की शुभकामनाएं

सूरज की पहली किरण में 7 रंग हो,
बागों में फूलों की खुशबू संग हो,
गम जब भी करे परेशान
खुशियों के रंग आपके संग हो.
होली के रंग हों सबसे प्यारे, 
खुशियों के दीप जले सारे. 
रिश्तों में नई मिठास घुले, 
मन में उमंग और प्रेम फुले. 
रंगों भरी हो आपकी होली
गुलाल से रंगीन हो हर गली
खुशियों से भर जाए हर झोली. 
दिलों में ना कोई शिकवा रहे, 
बस प्यार ही प्यार हो, 
यही दुआ रहे. होली मुबारक हो
इन रंगो से भी सुन्दर हो ज़िन्दगी आपकी,
हमेशा महकती रहे यही दुआ हैं हमारी,
कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तो के प्यार की होली
मुबारक हो आप ये रंगीली होली.

पिचकारी की धारा से रंग बरसे, 
खुशियों के बादल संग संग बरसे. 
मीठी गुजिया और ठंडाई संग, 
मस्ती में झूमे हर दिल युवा संग. 
रंगों भरी हो आपकी होली!

Holika Dahan 2026 Muhurat: 2 मार्च को होलिका दहन आपके शहर में कब होगा ? देखें मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 02 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Holi Wishes Holika Dahan 2026 Happy Holi 2026
