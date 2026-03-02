होली की रंगभरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें HOLI के नए शानदार मैसेज

Happy Holi 2026 Wishes: होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं बल्ति ये प्रेम का उत्सव है, वसंत ऋतु के आगमन का, बुराई पर अच्छाई की विजय का और उन लोगों के साथ एकजुट होने की खुशी का प्रतीक है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.

इस साल होलिका दहन 2 मार्च को और रंगभरी होली 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी. होलिका दहन के दिन से ही लोग होली की शुभकामनाएं अपनों को भेजकर इस पर्व की खुशी मनाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में हम आपके लिए लाएं हैं होली ऐसे चुनिंदा मैसेज और शुभकामनाएं संदेश जिसे आप करीबियों को भेजें और इस होली को यादगार बनाएं.

खुशियों से भरा आपका हो संसार ,

जिंदगी में हमेशा रहे प्यार और बहार,

आपके संसार में हो रंगों की भरमार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार

रंगों की बहार,

पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

मुबारक हो आपको

होली का त्योहार





रंग बरसे गुलाल बरसे, खुशियों की बौछार बरसे.

संग अपने यह त्योहार मने,

जीवन में रंग ही रंग बने.

होली की शुभकामनाएं





सूरज की पहली किरण में 7 रंग हो,

बागों में फूलों की खुशबू संग हो,

गम जब भी करे परेशान

खुशियों के रंग आपके संग हो.



होली के रंग हों सबसे प्यारे,

खुशियों के दीप जले सारे.

रिश्तों में नई मिठास घुले,

मन में उमंग और प्रेम फुले.

रंगों भरी हो आपकी होली



गुलाल से रंगीन हो हर गली

खुशियों से भर जाए हर झोली.

दिलों में ना कोई शिकवा रहे,

बस प्यार ही प्यार हो,

यही दुआ रहे. होली मुबारक हो



इन रंगो से भी सुन्दर हो ज़िन्दगी आपकी,

हमेशा महकती रहे यही दुआ हैं हमारी,

कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तो के प्यार की होली

मुबारक हो आप ये रंगीली होली.





पिचकारी की धारा से रंग बरसे,

खुशियों के बादल संग संग बरसे.

मीठी गुजिया और ठंडाई संग,

मस्ती में झूमे हर दिल युवा संग.

रंगों भरी हो आपकी होली!

