हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोज्योतिष Live: जल्दबाजी से बचें, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है किस्मत

ज्योतिष Live: जल्दबाजी से बचें, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है किस्मत

ज्योतिष Live: आज जल्दबाज़ी में लिया गया एक फैसला आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है. जानें करियर, पैसा और रिश्तों पर ग्रहों का क्या है संकेत और सही समय पर निर्णय लेकर कैसे बदलें अपनी किस्मत.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Apr 2026 01:20 PM (IST)

LIVE

jyotish live horoscope today astrological warning right time decision 15 April 2026 ज्योतिष Live: जल्दबाजी से बचें, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है किस्मत
ज्योतिष Live: जल्दबाजी से बचें, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है किस्मत
Source : abplive

Background

ज्योतिष Live: हर दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलता है. आज 'ज्योतिष Live' आपके लिए सिर्फ एक राशिफल नहीं, बल्कि एक 'Decision Guide' है. ग्रहों की वर्तमान चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज सफलता आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी 'टाइमिंग' पर निर्भर करेगी.

करियर: प्रतिक्रिया नहीं, विचार जरूरी

ऑफिस में आज काम का बोझ या बॉस की उम्मीदें आपको तनाव में डाल सकती हैं. ज्योतिषीय सलाह यह है कि आज हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है. दबाव में आकर लिया गया कोई भी फैसला करियर के लिए आत्मघाती हो सकता है. आज रुककर सोचना और फिर कदम उठाना ही आपकी असली जीत होगी.

चमक से धोखा न खाएं

आर्थिक मोर्चे पर आज कोई लुभावना ऑफर या निवेश का मौका आपको आकर्षित कर सकता है. ग्रहों की स्थिति आगाह कर रही है कि जो सौदा आज आसान दिख रहा है, वह भविष्य में उलझ सकता है. निवेश का आज एक ही नियम रखें: पहले पूरी जांच, फिर पूर्ण विचार और अंत में पैसा. बिना रिसर्च के किया गया खर्च आज भारी पड़ सकता है.

रिश्ते: सुनने में ही समझदारी है

आज आपकी भावनाएं संवेदनशील रहेंगी, जिससे छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. पार्टनर या परिवार के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आज बोलने से ज्यादा सुनने की आदत आपको रिश्तों में कड़वाहट से बचाएगी. याद रखें, सही समय पर मौन रहना भी एक बड़ा फैसला होता है.

आज का टेकअवे

ज्योतिष का असली मकसद भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपको सही समय के लिए तैयार करना है. आज का दिन आपको तीन सबक दे रहा है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब सक्रिय होना है.

आज का मंत्र: जल्दबाज़ी नुकसान देगी, जबकि सही टाइमिंग और भावनाओं पर नियंत्रण आपको स्थायी सफलता दिलाएगा. आज खुद से पूछें, क्या आप सही समय का इंतजार करने का धैर्य रखते हैं? क्योंकि समय अनुकूल हो, तो आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़ा परिणाम ला सकती है.

Load More
Tags :
Horoscope Astrology Aaj-ka-panchang Panchang
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल
कल का राशिफल (16 अप्रैल 2026): सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 15 April: चंद्रमा का कुंभ में गोचर आज बदल देगा मेष से मीन तक का भाग्य; जानें आज का लकी नंबर और शुभ मुहूर्त
15 अप्रैल 2026 राशिफल: दोपहर 12:21 से पहले निपटा लें अपने जरूरी काम, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र इन राशियों के लिए ला रहा है बड़े बदलाव!
राशिफल
मीन राशिफल 15 अप्रैल 2026: बुधवार का दिन आत्मविश्वास से भरा, अवसर और प्रगति का मिलेगा मौका?
मीन राशिफल 15 अप्रैल 2026: बुधवार का दिन आत्मविश्वास से भरा, अवसर और प्रगति का मिलेगा मौका?
राशिफल
कुंभ राशिफल 15 अप्रैल 2026: बुधवार को धन, अवसर और भरोसे को मजबूत करने का दिन! पढ़ें भविष्यफल
कुंभ राशिफल 15 अप्रैल 2026: बुधवार को धन, अवसर और भरोसे को मजबूत करने का दिन! पढ़ें भविष्यफल
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश पर लगाई रोक
पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश पर लगाई रोक
बिहार
'Selected मुख्यमंत्री बनने पर बधाई...', सम्राट चौधरी की शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने कसा तंज
'Selected मुख्यमंत्री बनने पर बधाई...', सम्राट चौधरी की शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने कसा तंज
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
बॉलीवुड
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
इंडिया
'सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे', अमित शाह ने निभाया तारापुर में किया अपना वादा
'सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे', शाह ने निभाया तारापुर में किया अपना वादा
शिक्षा
AP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर
आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के गंदे फर्श पर सब्जी काटते दिखा झालमुड़ी वाला, वीडियो देखकर आ जाएगी उल्टी
ट्रेन के गंदे फर्श पर सब्जी काटते दिखा झालमुड़ी वाला, वीडियो देखकर आ जाएगी उल्टी
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget