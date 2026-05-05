Aaj ka Kumbh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आय में वृद्धि और रिश्तों में मजबूती का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं. ग्रहों की शुभ स्थिति और शिव योग का निर्माण कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन के शुभ अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

शिव योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत फलदायी है. आपको नए क्लाइंट्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में उल्लेखनीय इजाफा होगा. बैंक संबंधी कार्यों और लोन की प्रक्रियाओं के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी कार्यशैली की तूती बोलेगी. आपकी टीम में आपसी तालमेल का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे होंगे. सीनियर आपकी कार्यक्षमता से इतने प्रसन्न होंगे कि वे आपके कार्यों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप (Interference) करना बंद कर देंगे और आपको पूरी स्वतंत्रता देंगे. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का हर कदम आज सटीक बैठेगा और आप समय से पहले अपने टारगेट पूरे कर लेंगे.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन विशेष मार्गदर्शन का है. आपके कोच या मेंटर आपके समर्पण और कड़ी मेहनत को देखकर आपको कुछ ऐसी विशेष तकनीक सिखा सकते हैं, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करने का है. आपकी एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी. चंद्रमा की स्थिति से बड़े भाई के साथ आपके संबंधों में अधिक मजबूती और प्रेम आएगा. दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होगा और आपको जीवनसाथी की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे अवसर आ सकते हैं. घर का वातावरण उत्सव जैसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी प्रभावशाली नजर आएंगे. आपका शारीरिक ढांचा मजबूत होगा और चेहरे पर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास झलकेगा. मानसिक प्रसन्नता के कारण आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और शाम के समय टहलने की आदत डालें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे आपकी सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

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