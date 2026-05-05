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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 5 May 2026: कुंभ राशि शिव योग से चमक उठेगा व्यापार, नए क्लाइंट्स मिलने से बिजनेस में होगी बड़ी ग्रोथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 May 2026: कुंभ राशि शिव योग से चमक उठेगा व्यापार, नए क्लाइंट्स मिलने से बिजनेस में होगी बड़ी ग्रोथ

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि 5 मई 2026 शिव योग से मिलेंगे नए क्लाइंट्स और बिजनेस में होगी ग्रोथ. बड़े भाई का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में मिलेगी खुशखबरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आय में वृद्धि और रिश्तों में मजबूती का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं. ग्रहों की शुभ स्थिति और शिव योग का निर्माण कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन के शुभ अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
शिव योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत फलदायी है. आपको नए क्लाइंट्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में उल्लेखनीय इजाफा होगा. बैंक संबंधी कार्यों और लोन की प्रक्रियाओं के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज आपकी कार्यशैली की तूती बोलेगी. आपकी टीम में आपसी तालमेल का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे होंगे. सीनियर आपकी कार्यक्षमता से इतने प्रसन्न होंगे कि वे आपके कार्यों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप (Interference) करना बंद कर देंगे और आपको पूरी स्वतंत्रता देंगे. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का हर कदम आज सटीक बैठेगा और आप समय से पहले अपने टारगेट पूरे कर लेंगे.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन विशेष मार्गदर्शन का है. आपके कोच या मेंटर आपके समर्पण और कड़ी मेहनत को देखकर आपको कुछ ऐसी विशेष तकनीक सिखा सकते हैं, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करने का है. आपकी एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी. चंद्रमा की स्थिति से बड़े भाई के साथ आपके संबंधों में अधिक मजबूती और प्रेम आएगा. दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होगा और आपको जीवनसाथी की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे अवसर आ सकते हैं. घर का वातावरण उत्सव जैसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज आप काफी प्रभावशाली नजर आएंगे. आपका शारीरिक ढांचा मजबूत होगा और चेहरे पर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास झलकेगा. मानसिक प्रसन्नता के कारण आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और शाम के समय टहलने की आदत डालें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे आपकी सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि के लिए आय में वृद्धि का क्या संकेत है?

आज चंद्रमा 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आय में वृद्धि और रिश्तों में मजबूती का स्पष्ट संकेत दे रहा है।

शिव योग का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शिव योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत फलदायी है। आपको नए क्लाइंट्स मिलने और बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होने की प्रबल संभावना है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वर्कप्लेस पर आपकी कार्यशैली की तूती बोलेगी और टीम में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। सीनियर आपकी कार्यक्षमता से प्रसन्न होकर आपको अधिक स्वतंत्रता देंगे।

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

खिलाड़ियों को विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए यह अपनी प्रतिभा निखारने का समय है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आएंगे?

पारिवारिक जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ेगा। बड़े भाई से संबंध मजबूत होंगे और जीवनसाथी से खुशखबरी मिल सकती है।

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