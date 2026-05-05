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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 5 May 2026: मीन राशि कर्म भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा आपका प्रभाव, ऑफिस में नेतृत्व और अधिकार मिलने के प्रबल योग

Aaj ka Meen Rashifal 5 May 2026: मीन राशि कर्म भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा आपका प्रभाव, ऑफिस में नेतृत्व और अधिकार मिलने के प्रबल योग

Pisces Horoscope: मीन राशि 5 मई 2026 आज बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान. दोपहर 12:15 से 02:00 तक नया काम शुरू करना शुभ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 04:05 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र के प्रति समर्पित और वर्कोहोलिक बनाएगा. ग्रहों की शुभ स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए करियर में नए कीर्तिमान स्थापित करने का संकेत दे रही है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपकी कार्यक्षमता को दिशा देने और पेशेवर जीवन में लीडरशिप का लाभ उठाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Business) से जुड़े जातकों की रणनीतियां आज बहुत प्रभावी साबित होंगी, जिससे मार्केट में आपकी एक नई पहचान बनेगी. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त और भाग्यशाली है. आपकी मेहनत आज ठोस आर्थिक लाभ के रूप में रंग लाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) का लोहा सब मानेंगे. मौजूदा प्रोजेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस इतनी प्रभावी रहेगी कि आपको नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण अधिकार भी सौंपे जा सकते हैं. टीम वर्क के दौरान आप एक कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते रहेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको अपनी क्लास या स्टडी ग्रुप में सबसे आगे रखेगी. जटिल विषयों को समझने की आपकी क्षमता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. यदि आप किसी समूह प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो आपके सुझावों को प्राथमिकता मिलेगी और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक वातावरण आज बहुत खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा (Planning) पर जाने का विचार कर सकते हैं. अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी और माता-पिता का पूरा सहयोग आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको राहत देने वाला है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही रिलैक्स और फिट महसूस करेंगे. कर्म भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जा से लबरेज रखेगा, जिससे आप बिना थकान के अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे. इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्राणायाम और सकारात्मक सोच का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं. इससे आपके कर्म क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 04:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा?

चंद्रमा के कर्म भाव में गोचर के कारण आप कार्यक्षेत्र के प्रति समर्पित रहेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। यह करियर में नए कीर्तिमान स्थापित करने का संकेत दे रहा है।

बिज़नेस के लिए आज का दिन कैसा है?

बिज़नेस के नज़रिए से आज का दिन बेहद शानदार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी रणनीतियाँ प्रभावी होंगी और आपकी नई पहचान बनेगी। मेहनत का ठोस आर्थिक लाभ मिलेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास है?

वर्कप्लेस पर आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी और आपको नई जिम्मेदारियां व अधिकार मिल सकते हैं। आप ऑफिस पॉलिटिक्स से अप्रभावित रहकर लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज अपनी योग्यता साबित करने का दिन है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे रखेगी और आपके सुझावों को प्राथमिकता मिलेगी।

स्वास्थ्य के मामले में आज मीन राशि वालों को कैसा महसूस होगा?

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन राहत भरा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे और ऊर्जा से लबरेज रहेंगे।

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