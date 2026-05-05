Aaj ka Meen Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र के प्रति समर्पित और वर्कोहोलिक बनाएगा. ग्रहों की शुभ स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए करियर में नए कीर्तिमान स्थापित करने का संकेत दे रही है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपकी कार्यक्षमता को दिशा देने और पेशेवर जीवन में लीडरशिप का लाभ उठाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Business) से जुड़े जातकों की रणनीतियां आज बहुत प्रभावी साबित होंगी, जिससे मार्केट में आपकी एक नई पहचान बनेगी. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त और भाग्यशाली है. आपकी मेहनत आज ठोस आर्थिक लाभ के रूप में रंग लाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) का लोहा सब मानेंगे. मौजूदा प्रोजेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस इतनी प्रभावी रहेगी कि आपको नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण अधिकार भी सौंपे जा सकते हैं. टीम वर्क के दौरान आप एक कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते रहेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको अपनी क्लास या स्टडी ग्रुप में सबसे आगे रखेगी. जटिल विषयों को समझने की आपकी क्षमता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. यदि आप किसी समूह प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो आपके सुझावों को प्राथमिकता मिलेगी और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक वातावरण आज बहुत खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा (Planning) पर जाने का विचार कर सकते हैं. अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी और माता-पिता का पूरा सहयोग आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपको राहत देने वाला है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही रिलैक्स और फिट महसूस करेंगे. कर्म भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जा से लबरेज रखेगा, जिससे आप बिना थकान के अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे. इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्राणायाम और सकारात्मक सोच का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं. इससे आपके कर्म क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होंगी.

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