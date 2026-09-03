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जन्माष्टमी के बाद बदलेगा 4 राशियों का भाग्य! महालक्ष्मी राजयोग से बढ़ेगी कमाई
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को मंगल और चंद्रमा की युति से दुर्लभ महालक्ष्मी योग बनने वाला है, ऐसे में कृष्ण जन्म के बाद कुछ राशियों के जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आ सकता है.
जन्माष्टमी 2026 महालक्ष्मी योग
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Published at : 03 Sep 2026 05:36 AM (IST)
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अनूप मिश्राReporter
Opinion