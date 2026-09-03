जन्माष्टमी के बाद बदलेगा 4 राशियों का भाग्य! महालक्ष्मी राजयोग से बढ़ेगी कमाई

जन्माष्टमी पर वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा. कारोबार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और पहले किए गए निवेश से भी फायदा होने के संकेत हैं. मन प्रसन्न रहेगा. माता की सेहत को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है. शुक्र की शुभ स्थिति धन लाभ के रास्ते खोलेगी और नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ेगी.