Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोजन्माष्टमी के बाद बदलेगा 4 राशियों का भाग्य! महालक्ष्मी राजयोग से बढ़ेगी कमाई

जन्माष्टमी के बाद बदलेगा 4 राशियों का भाग्य! महालक्ष्मी राजयोग से बढ़ेगी कमाई

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को मंगल और चंद्रमा की युति से दुर्लभ महालक्ष्मी योग बनने वाला है, ऐसे में कृष्ण जन्म के बाद कुछ राशियों के जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आ सकता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Sep 2026 05:36 AM (IST)
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को मंगल और चंद्रमा की युति से दुर्लभ महालक्ष्मी योग बनने वाला है, ऐसे में कृष्ण जन्म के बाद कुछ राशियों के जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आ सकता है.

जन्माष्टमी 2026 महालक्ष्मी योग

1/6
चंद्रमा मन, भावनाओं और धन से जुड़ा माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता का कारक है. जब दोनों ग्रह साथ आते हैं, तो व्यक्ति की सोच को काम करने की ऊर्जा मिलती है. इसलिए चंद्र-मंगल योग को धन, कारोबार और आर्थिक तरक्की के लिए शुभ माना जाता है.
चंद्रमा मन, भावनाओं और धन से जुड़ा माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता का कारक है. जब दोनों ग्रह साथ आते हैं, तो व्यक्ति की सोच को काम करने की ऊर्जा मिलती है. इसलिए चंद्र-मंगल योग को धन, कारोबार और आर्थिक तरक्की के लिए शुभ माना जाता है.
2/6
सिंह राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि व्यापारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है. मालव्य राजयोग व्यापार में फायदा दिला सकता है. परिवार में धार्मिक आयोजन से सकारात्मक माहौल बनेगा और आर्थिक परेशानी कम होने की संभावना है.
सिंह राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि व्यापारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है. मालव्य राजयोग व्यापार में फायदा दिला सकता है. परिवार में धार्मिक आयोजन से सकारात्मक माहौल बनेगा और आर्थिक परेशानी कम होने की संभावना है.
3/6
तुला राशि के जातकों की आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में खासकर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. पूजा-पाठ और धार्मिक सामग्री से जुड़े कारोबार में विशेष लाभ की संभावना है. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चल रही चिंता भी दूर हो सकती है.
तुला राशि के जातकों की आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में खासकर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. पूजा-पाठ और धार्मिक सामग्री से जुड़े कारोबार में विशेष लाभ की संभावना है. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चल रही चिंता भी दूर हो सकती है.
4/6
जन्माष्टमी धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से शुभ साबित हो सकती है. नौकरी करने वालों की आय बढ़ने के साथ व्यापारियों की दैनिक कमाई में भी सुधार आएगा. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से अचानक आर्थिक मदद या लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को रिश्तेदारों की ओर से सहयोग मिलने के संकेत हैं.
जन्माष्टमी धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से शुभ साबित हो सकती है. नौकरी करने वालों की आय बढ़ने के साथ व्यापारियों की दैनिक कमाई में भी सुधार आएगा. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से अचानक आर्थिक मदद या लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को रिश्तेदारों की ओर से सहयोग मिलने के संकेत हैं.
5/6
मीन राशि के जातकों पर शुक्र की अनुकूलता आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी. कारोबार में आगे बढ़ने और कमाई बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. माता या जीवनसाथी की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है. चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मानसिक तनाव कम होगा और लंबे समय से परेशान कर रही किसी बड़ी चिंता का समाधान मिल सकता है.
मीन राशि के जातकों पर शुक्र की अनुकूलता आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी. कारोबार में आगे बढ़ने और कमाई बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. माता या जीवनसाथी की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है. चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मानसिक तनाव कम होगा और लंबे समय से परेशान कर रही किसी बड़ी चिंता का समाधान मिल सकता है.
6/6
जन्माष्टमी पर वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा. कारोबार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और पहले किए गए निवेश से भी फायदा होने के संकेत हैं. मन प्रसन्न रहेगा. माता की सेहत को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है. शुक्र की शुभ स्थिति धन लाभ के रास्ते खोलेगी और नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ेगी.
जन्माष्टमी पर वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा. कारोबार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और पहले किए गए निवेश से भी फायदा होने के संकेत हैं. मन प्रसन्न रहेगा. माता की सेहत को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है. शुक्र की शुभ स्थिति धन लाभ के रास्ते खोलेगी और नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ेगी.
Published at : 03 Sep 2026 05:36 AM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026 Mahalaxmi Rajyog

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 3 सितंबर 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी पुराने कर्जों से मुक्ति, वृषभ की खुलेगी किस्मत; जानें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 3 सितंबर 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी पुराने कर्जों से मुक्ति, वृषभ की खुलेगी किस्मत; जानें मेष से मीन का भाग्य
ऐस्ट्रो
कुंडली में कमजोर 'गुरु' बिगाड़ता है करियर? शिक्षक दिवस पर जरूर आजमाएं ये 5 असरदार उपाय
क्या आपकी कुंडली का गुरु ग्रह कमजोर है? इन 5 संकेतों से पहचानें और शिक्षक दिवस पर करें यह काम
राशिफल
Kal Ka Rashifal 3 September 2026: गुरुवार को व्याघात योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और सरकारी नौकरी के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 3 September 2026: गुरुवार को व्याघात योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और सरकारी नौकरी के प्रबल योग!
ग्रह गोचर
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को पहनाएं ये दो रंग, शुक्र गोचर से बना खास संयोग
जन्माष्टमी से 48 घंटे पहले बदलेगा शुक्र, बाल गोपाल के श्रृंगार में रखें इस रंग का ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

अनूप मिश्रा
अनूप मिश्राReporter
Opinion: फर्जी वीडियो और AI, क्या डीपफेक के भरोसे लड़ी जाएगी भावी राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
बिहार
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
विश्व
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget