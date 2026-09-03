मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और नई चुनौतियों से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे स्वीकार कर अपनी कार्यकुशलता साबित करें. पारिवारिक मोर्चे पर पुरानी बातों को तूल देने से बचें. वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में संयम बरतें और साथी की बात ध्यान से सुनें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आपका शुभ अंक 1, शुभ रंग पिस्ता ग्रीन और इष्टदेव को लाल फूल अर्पित करना लाभकारी रहेगा.
2/12
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुख-शांति और आर्थिक लाभ लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों को सराहना मिलेगी और अटका हुआ धन वापस आने के प्रबल योग हैं. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और लव लाइफ में नजदीकियां आएंगी. छात्रों के लिए अध्ययन के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल है. खानपान में सावधानी बरतें ताकि ऊर्जा बनी रहे. आज आपका लकी नंबर 4 और लकी रंग सुनहरा रहेगा. पीपल की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करने से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वहीं कारोबारी नए संपर्कों से लाभ उठाएंगे. परिवार के बड़ों का मार्गदर्शन कठिन समय में मददगार साबित होगा. पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और नए निवेश से पहले रिसर्च करें. आज आपका लकी नंबर 7 और लकी रंग पर्पल है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा.
4/12
कर्क राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. किसी भी बड़े कारोबारी निर्णय से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुकता से बचें. पैसों के लेनदेन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है. मानसिक शांति के लिए योग व प्राणायाम का सहारा लें. आपका शुभ अंक 2 और शुभ रंग पर्पल रहेगा. पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलेगी.
5/12
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरी में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के योग हैं, वहीं व्यापारियों के लिए विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, बस दूसरों पर अपने विचार थोपने से बचें. पुराने निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नियमित योग से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आज का लकी नंबर 1 और लकी रंग सुर्ख लाल है. सूर्य देव को अर्घ्य देकर मंत्र जाप करने से भाग्योदय होगा.
6/12
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी और पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है. छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिलेंगे. प्रेम जीवन में आपसी विश्वास गहरा होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आज किसी को उधार देने से बचें. सेहत सामान्य रहेगी. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग ग्रे रहेगा. तुलसी में जल अर्पित करना और हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.
7/12
तुला राशि के जातकों को आज परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नए संपर्कों से भविष्य में बड़ा फायदा होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. आपका भाग्यशाली अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा. किसी बुजुर्ग महिला को सफेद मिठाई भेंट करना कल्याणकारी होगा.तुला राशि के जातकों को आज परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नए संपर्कों से भविष्य में बड़ा फायदा होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. आपका भाग्यशाली अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा. किसी बुजुर्ग महिला को सफेद मिठाई भेंट करना कल्याणकारी होगा.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है. दफ्तर में सहकर्मियों से बहस के बजाय शांतिपूर्ण समाधान खोजें. परिवार में अचानक कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है, जिससे दिनचर्या व्यस्त रहेगी. अप्रत्याशित खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. सिरदर्द और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. आपका लकी नंबर 7 और लकी रंग पर्पल है. काम पर निकलने से पहले हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ रहेगा.
9/12
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी और व्यापार में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं. विद्यार्थियों को किसी मार्गदर्शक की मदद से करियर में बेहतर दिशा मिलेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. खानपान संतुलित रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे. आज का लकी नंबर 6 और लकी रंग ग्रे है. किसी जरूरतमंद को गुड़ खिलाने से काम आसानी से बनेंगे.
10/12
मकर राशि के जातकों का अनुशासन और परिश्रम आज कार्यक्षेत्र में रंग लाएगा. उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी. व्यापार में पुराने सौदों से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में सुखद शांति रहेगी और प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. अत्यधिक व्यस्तता के बीच थोड़ा विश्राम भी जरूर लें. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा. आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग गहरा नीला रहेगा. सूर्य देव की नियमित उपासना से दिन शानदार रहेगा.
11/12
कुंभ राशि के जातकों की रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. तकनीक और ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कारोबारियों को अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है. परिवार व समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. छात्रों के लिए नई रणनीति बनाकर पढ़ाई करने का यह उत्तम समय है. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत और समझदारी से भरे रहेंगे. बड़े आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें और ध्यान का सहारा लें. आपका लकी नंबर 4 और लकी रंग आसमानी नीला है. जरूरतमंद छात्रों को शिक्षण सामग्री दान करना फलदायी रहेगा.
12/12
मीन राशि के जातकों पर आज कामकाज का दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ से सभी चुनौतियां आसानी से हल हो जाएंगी. किसी पुराने ग्राहक से बड़ा व्यावसायिक लाभ मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. बिना वजह के खर्चों से बचते हुए बचत को प्राथमिकता दें. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें. आज आपका लकी नंबर 2 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन रहेगा. मंदिर में दूध और जल अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी.