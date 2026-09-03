तुला राशि के जातकों को आज परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नए संपर्कों से भविष्य में बड़ा फायदा होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. आपका भाग्यशाली अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा. किसी बुजुर्ग महिला को सफेद मिठाई भेंट करना कल्याणकारी होगा.तुला राशि के जातकों को आज परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नए संपर्कों से भविष्य में बड़ा फायदा होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. आपका भाग्यशाली अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा. किसी बुजुर्ग महिला को सफेद मिठाई भेंट करना कल्याणकारी होगा.