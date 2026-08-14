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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIndependence Day 2026: केसरिया, सफेद और हरा ही क्यों बना तिरंगे का रंग? त्याग से सत्य तक जानें तीनों का असली अर्थ

Independence Day 2026: केसरिया, सफेद और हरा ही क्यों बना तिरंगे का रंग? त्याग से सत्य तक जानें तीनों का असली अर्थ

Independence Day 2026: भारत का झंडा तिरंगा उसकी आन-बान-शान का प्रतीक है.धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो तिरंगे के तीनों रंग जीवन के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संदेश देते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Aug 2026 05:20 PM (IST)
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Independence Day 2026: 15 अगस्त को तिरंगा फहराना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. तिरंगे के तीन रंग भारत की आन, बान और शान को दर्शाते हैं. हर रंग का अपना एक महत्व है.

2तिरंगा केवल तीन रंगों से बनी राष्ट्रीय पहचान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन दर्शन के कई गहरे भावों का प्रतीक भी माना जा सकता है. केसरिया, सफेद और हरा ये तीनों रंग भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखते हैं. सनातन संस्कृति में रंगों को केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि गुण, प्रकृति, ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य से भी जोड़ा गया है.

केसरिया रंग 

तिरंगे का सबसे ऊपरी रंग केसरिया त्याग, तपस्या, वैराग्य और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है. ऋषि-मुनियों और संन्यासियों के वस्त्रों में भी इसी रंग का विशेष महत्व है. इसका भाव यह है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और समाज के लिए समर्पित हो.

ज्योतिषीय दृष्टि से केसरिया रंग को सूर्य और गुरु की ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है. सूर्य आत्मबल, तेज, नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक है, जबकि गुरु ज्ञान, धर्म और सदाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में तिरंगे का केसरिया रंग राष्ट्र के लिए त्याग के साथ ज्ञान और तेज के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

सफेद रंग

तिरंगे के मध्य में स्थित सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है. भारतीय दर्शन में सफेद रंग को सात्विक गुणों से जोड़ा जाता है. पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में सफेद वस्त्रों का प्रयोग पवित्रता और शुद्ध भावनाओं का संकेत माना जाता है.

ज्योतिष में सफेद रंग का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा से माना जाता है. चंद्रमा मन, भावनाओं, शांति और मानसिक संतुलन का कारक है. इसलिए सफेद रंग यह संदेश देता है कि शक्ति और प्रगति के साथ मन में शांति, विचारों में स्पष्टता और जीवन में सत्य का होना भी जरूरी है.

हरा रंग

तिरंगे का सबसे निचला रंग हरा प्रकृति, उर्वरता, विकास और समृद्धि का भाव प्रकट करता है. भारतीय धार्मिक परंपरा में हरे रंग को जीवन और नवसृजन से जोड़ा गया है. पेड़-पौधे, हरियाली और अन्न को जीवन का आधार माना गया है. कई पर्वों और देवी-देवताओं की पूजा में भी हरे पत्तों का विशेष महत्व है.

ज्योतिषीय दृष्टि से हरे रंग को बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है. बुध बुद्धि, विवेक, संवाद, व्यापार और विकास का कारक है. वहीं भारतीय परंपरा में हरियाली को पृथ्वी की समृद्धि प्रतीक माना जाता है. इस तरह हरा रंग राष्ट्र की उन्नति के साथ प्रकृति के संरक्षण और संतुलित विकास की प्रेरणा देता है.

तीनों रंगों में छिपा है गहरा संदेश

तिरंगे के 3 रंगों में एक खास संदेश छिपा है, इनके अनुसार एक आदर्श जीवन और राष्ट्र के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि त्याग भी जरूरी है. केवल विकास नहीं, बल्कि सत्य और शांति भी आवश्यक है. यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में रंगों का महत्व केवल बाहरी स्वरूप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें मनुष्य के गुणों, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना से भी जोड़कर देखा गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Aug 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
INDEPENDENCE DAY SPECIAL Tricolor Tiranga Independence Day 2026
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