हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Love Horoscope 2026: 1-7 मार्च तक किसकी लव स्टोरी लेगी यू टर्न, किसके रिश्ते में आएगा भूचाल? जानिए सितारों का हाल?

Weekly Love Horoscope 2026: 1-7 मार्च तक किसकी लव स्टोरी लेगी यू टर्न, किसके रिश्ते में आएगा भूचाल? जानिए सितारों का हाल?

Weekly Love Horoscope 2026 1-7 March: इस हफ्ते प्यार में नया मोड़ आ सकता है. कहीं कमिटमेंट निभाया जाएगा, तो कहीं पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है. जानिए आपका साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope 2026 1-7 March: इस हफ्ते, 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक, आपके प्रेम जीवन में क्या नए अवसर और रोमांच आ रहे हैं? चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, हमारे साप्ताहिक लव राशिफल (Weekly Love Horoscope 2026) में जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आपके लिए यह सप्ताह कैसा चलेगा सितारों की चाल.

इस सप्ताह किस दिन रोमांस का जादू आपके ऊपर काम करेगा, कौन सा रंग और नंबर लाएंगे खुशियां और कौन से उपाय करेंगे आपके रिश्ते को और मजबूत. हर राशि के लिए खास सुझाव के साथ तैयार यह राशिफल आपके प्यार के सफर को आसान बनाएगा.

मेष (Aries)

इस हफ्ते आपके दिल की बात खुलकर सामने आ सकती है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो 1 से 3 मार्च के बीच बातचीत की शुरुआत करना फायदेमंद रहेगा. रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ छोटी-सी आउटिंग या डिनर प्लान करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

सप्ताह के मध्य में थोड़ा गुस्सा या ईगो टकरा सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा. वीकेंड तक रोमांटिक माहौल बनेगा और कोई सरप्राइज मिल सकता है. सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या दोस्त के जरिए नया कनेक्शन बनने के संकेत हैं. अपने शब्दों में नरमी रखें, प्यार खुद-ब-खुद बढ़ेगा.

लकी नंबर 9
लकी कलर लाल
उपाय में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

यह सप्ताह दिल के मामलों में स्थिरता और भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते की नींव मजबूत होगी. जो लोग लंबे समय से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

सप्ताह के बीच में थोड़ा मूड ऑफ रह सकता है, लेकिन शाम की एक लंबी बातचीत सब ठीक कर देगी. सिंगल जातकों को ऑफिस या प्रोफेशनल माहौल में किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. अपने जिद्दी स्वभाव को थोड़ा कम करें, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा. वीकेंड रोमांटिक और सुकून भरा रहेगा.

लकी नंबर 6
लकी कलर क्रीम
उपाय में शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन (Gemini)

आपके लिए यह सप्ताह बातचीत और कनेक्शन का रहेगा. दिल की बात कहने के लिए समय अनुकूल है, खासकर 2 और 3 मार्च को. पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन यही आपके रिश्ते की मिठास भी है.

जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें कॉल या वीडियो चैट से दूरी कम करने की कोशिश करनी चाहिए. सिंगल लोगों के लिए पुराना दोस्त अचानक दिल के करीब आ सकता है. सप्ताह के अंत में रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है. अपनी बातों में स्पष्टता रखें, गलतफहमी की गुंजाइश न छोड़ें.

लकी नंबर 5
लकी कलर हरा
उपाय में बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना लाभकारी रहेगा.

कर्क (Cancer)

भावनाओं से भरा यह सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है. पार्टनर के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी और आप अपने रिश्ते को नई गहराई देना चाहेंगे. अगर हाल में कोई तनाव था तो इस हफ्ते वह धीरे-धीरे खत्म होगा.

सिंगल जातकों के जीवन में कोई संवेदनशील और समझदार व्यक्ति आ सकता है. सप्ताह के मध्य में परिवार का हस्तक्षेप थोड़ा असर डाल सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. वीकेंड पर रोमांटिक मूड रहेगा और भविष्य की प्लानिंग हो सकती है. दिल की सुनें, लेकिन दिमाग का साथ भी रखें.

लकी नंबर 2
लकी कलर सफेद
उपाय में सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह (Leo)

इस सप्ताह आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. रिश्ते में हैं तो पार्टनर को स्पेशल महसूस कराने का यह सही समय है. छोटी-सी सरप्राइज डेट या गिफ्ट रिश्ते में नई ऊर्जा भर देगा. सिंगल लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में दिलचस्प मुलाकात हो सकती है.

सप्ताह के बीच में ईगो क्लैश से बचना जरूरी है, वरना बेवजह की दूरी आ सकती है. वीकेंड तक सब सामान्य हो जाएगा और प्यार में गर्माहट लौट आएगी. दिल से की गई तारीफ रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

लकी नंबर 1
लकी कलर गोल्डन
उपाय में रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

आपके लिए यह सप्ताह सोच-समझकर कदम बढ़ाने का है. अगर किसी रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन था तो अब स्पष्टता मिलेगी. पार्टनर के साथ गंभीर बातचीत से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं. सिंगल जातकों को पुराना क्रश दोबारा संपर्क कर सकता है.

सप्ताह के मध्य में काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिलेगा, लेकिन वीकेंड रोमांस से भरपूर रहेगा. भरोसा और ईमानदारी आपके रिश्ते की ताकत बनेगी. ज्यादा सोचने की आदत को थोड़ा कम करें.

लकी नंबर 7
लकी कलर ग्रे
उपाय में बुधवार को जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें.

तुला (Libra)

यह सप्ताह संतुलन और सामंजस्य का रहेगा. अगर रिश्ते में कोई तनाव था तो बातचीत से हल निकल आएगा. पार्टनर के साथ किसी यात्रा या शॉपिंग का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए यह समय दिल खोलकर आगे बढ़ने का है.

सप्ताह के मध्य में थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे. वीकेंड पर रोमांटिक मूड रहेगा और कोई प्यारा मैसेज दिल खुश कर देगा. अपने मन की बात छिपाने से बचें.

लकी नंबर 8
लकी कलर पिंक
उपाय में शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग शुभ रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

इस सप्ताह आपके रिश्ते में गहराई और जुनून बढ़ेगा. पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा. अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो अब सुलह के संकेत हैं. सिंगल जातकों को कोई रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्ति पसंद आ सकता है.

सप्ताह के बीच में थोड़ा शक या असुरक्षा की भावना परेशान कर सकती है, इसलिए खुलकर बात करें. वीकेंड तक माहौल बेहतर होगा और प्यार में मिठास लौटेगी. भरोसा बनाए रखना जरूरी है.

लकी नंबर 4
लकी कलर मरून
उपाय में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

यह सप्ताह रोमांच और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ कोई एडवेंचर या ट्रिप प्लान हो सकता है. सिंगल जातकों को किसी यात्रा के दौरान दिलचस्प मुलाकात हो सकती है.

सप्ताह के मध्य में छोटी-सी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हंसी-मजाक से सब ठीक हो जाएगा. वीकेंड तक रोमांस अपने चरम पर रहेगा. दिल की बात कहने में देरी न करें. अपने रिश्ते में आजादी और भरोसे का संतुलन बनाए रखें.

लकी नंबर 3
लकी कलर पीला
उपाय में गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.

मकर (Capricorn)

आपके लिए यह सप्ताह गंभीर और स्थिर प्रेम का संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग हो सकती है. सिंगल जातकों के लिए ऑफिस या करियर से जुड़ा व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन सकता है.

सप्ताह के मध्य में काम का दबाव रिश्ते पर असर डाल सकता है, इसलिए समय निकालना जरूरी है. वीकेंड पर भावनात्मक बातचीत रिश्ते को नई दिशा देगी. भरोसा और धैर्य आपके पक्ष में रहेगा. दिल और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें.

लकी नंबर 1
लकी कलर नीला
उपाय में शनिवार को शनि मंदिर में तेल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

इस सप्ताह आपके विचार और भावनाएं गहराई से जुड़ेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर नई प्लानिंग हो सकती है. सिंगल लोगों को किसी दोस्ती में प्यार की शुरुआत महसूस हो सकती है. सप्ताह के बीच में मूड स्विंग से बचना जरूरी है.

वीकेंड तक रिश्ते में गर्माहट और सुकून बना रहेगा. दिल की बात छिपाने के बजाय खुलकर कहें. कोई पुराना कन्फ्यूजन खत्म हो सकता है.

लकी नंबर 6
लकी कलर आसमानी
उपाय में शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन (Pisces)

यह सप्ताह आपके लिए रोमांटिक और भावनात्मक रूप से खास रहेगा. पार्टनर के साथ गहरे स्तर पर जुड़ाव महसूस करेंगे. अगर हाल में दूरी आई थी तो अब नजदीकियां बढ़ेंगी. सिंगल जातकों के जीवन में कोई संवेदनशील व्यक्ति एंट्री ले सकता है.

सप्ताह के मध्य में थोड़ा भावुक होकर निर्णय न लें. वीकेंड तक प्यार में स्थिरता और मिठास आएगी. अपने दिल की सुनें लेकिन जल्दबाजी से बचें. रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ा सहारा रहेगा.

लकी नंबर 5
लकी कलर समुद्री हरा
उपाय में गुरुवार को विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 01 Mar 2026 07:45 AM (IST)
Love Rashifal Love Horoscope Weekly Love Horoscope
