Vrishchik Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

वृश्चिक राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे. पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा. दुश्मनी दूर होगी और अच्छे खाने का आनंद मिलेगा. नए अवसरों का स्वागत करें और डर को छोड़कर आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोग दफ्तर की राजनीति से बचें और अपने काम पर ध्यान दें.



इस सप्ताह आप जो भी काम कर रहें हैं और जो भी संपर्क बना रहे हैं उनसे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. अपने पार्टनर का विशेष ख्याल रखें. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत और विद्यार्थियों को एकाग्रता से लाभ होगा. लव लाइफ में थोड़ी सतर्कता से आगे बढ़ें नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.