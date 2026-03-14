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Mithun Rashifal 14 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की जरूरत है. चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे अचानक घटनाओं या अप्रत्याशित समाचार मिलने की संभावना बन सकती है. ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं. घरेलू तनाव का असर आपकी कार्यशैली पर भी पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि निजी और पेशेवर जीवन को अलग रखें. कार्यस्थल पर किसी मुद्दे को लेकर अधिक नकारात्मक सोचने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. किसी प्रकार की आर्थिक हानि होने की संभावना है, इसलिए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. ग्रह स्थिति के कारण व्यापार से जुड़ी कोई यात्रा भी अचानक रद्द हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आज बेहद जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन में कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां बन सकती हैं. संतान से जुड़ी किसी गलती के कारण आपको दुख हो सकता है. प्रेम संबंधों में भी भावनाओं में बहकर कोई आर्थिक फैसला लेना उचित नहीं होगा. रिश्तों में संतुलन और समझदारी बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज किसी दुविधा में रह सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए. ऐसे में समय बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन से ही सफलता प्राप्त हो सकती है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में आज पेट से जुड़ी समस्या होने की संभावना है. इसलिए बाहर का खाना कम खाएं और खानपान पर विशेष ध्यान दें. पर्याप्त पानी पीना और हल्का भोजन करना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – रेड

लक्की नंबर – 1

अनलक्की नंबर – 6

उपाय:

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?

हाँ, धन हानि की संभावना के कारण निवेश या खर्च सोच-समझकर करना जरूरी है.

2. मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से स्थिति संभाली जा सकती है.

3. मिथुन राशि वालों को आज स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना चाहिए?

पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.