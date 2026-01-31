Vrishchik Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को जॉब से जुड़ा कोई नया ऑफर मिल सकता है लेकिन, निर्णय सोच समझकर ही लें तो ही अच्छा है. आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी. साथ ही सामाजिक व्यवहारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा.

व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती हैं. संतान से जुड़ी रुचि बढ़ेगी. आपको सलाह है कि कानूनी मामलों में लापरवाही करने से बचें. आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का अवसर मिलेगा। जिससे पारिवारिक वातावरण काफी सुखद रहेगा.

साथ ही संतान से भी कोई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे. इस महीने शत्रु चाहकर भी आप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. दांपत्य जीवन में समय काफी सकारात्मक रहने वाला है.घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. आपको सलाह है कि अनैतिक कार्य करने वाले मित्रों की संगत से बचें.

