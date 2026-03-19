Aaj Ka Tula Rashifal 19 March 2026: तुला राशि गंभीर बीमारियों से मिलेगी राहत, निवेश के लिए दिन है शुभ
Libra Horoscope 19 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Tula Rashifal 19 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज का दिन स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों के लिए अनुकूल रहेगा. नए कार्यों में सफलता पाने के लिए योजना और सही समय का ध्यान रखें.
हेल्थ राशिफल: गंभीर बीमारी से राहत रहेगी. योग और प्राणायाम से सेहत बेहतर होगी. बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस राशिफल: व्यापार में दिन अच्छा रहेगा. नए काम को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और प्रारूप तैयार करें. सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 का समय लाभकारी रहेगा.
जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोग अपने काम के बाद समय कला और प्रतिभा निखारने में खर्च कर सकते हैं. वर्कस्पेस पर अच्छे काम दिखाई देंगे, और नए अवसर मिल सकते हैं.
लव व फैमिली राशिफल: शादीशुदा लोग प्रेम और रोमांस का आनंद लेंगे. जीवनसाथी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामले पर चर्चा संभव है.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. योजनाबद्ध कार्य और समझदारी से लाभ के अवसर बढ़ेंगे.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मेहनत और ध्यान से इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे.
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 6
उपाय: तुला राशि के लिए सुबह-सुबह गाय के सामने दूध अर्पित करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा?
हाँ, गंभीर बीमारी से राहत रहेगी और योग-प्राणायाम से सुधार होगा.
Q2. बिजनेस में सफलता के लिए क्या करें?
नए कार्य शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और योजना बनाएं.
Q3. परिवार और लव लाइफ कैसा रहेगा?
शादीशुदा जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहेगा.
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