Tula Tarot Card Rashifal 1-7 January 2026: तुला राशि वालों के पार्टनर के साथ अनबन होगी खत्म,मिल सकता है खास लाभ

Tula Tarot Card Rashifal 1-7 January 2026: तुला राशि वालों के पार्टनर के साथ अनबन होगी खत्म,मिल सकता है खास लाभ

Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 31 Jan 2026 08:28 PM (IST)
Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड  जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें. 

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को कानूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. अगर आप लापरवाही करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

आपके लिए यह हफ्ता आय के लिए अच्छे रहेगा. आय में वृद्धि होगी और नए स्रोत बनेंगे हालांकि आपकी या माता की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. आज आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं.

आर्थिक रुप से लाभदायक रहने वाला है. मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से भी संबंध मधुर रहेंगे संभावना है आप उत्तम वस्त्र आदि आभूषणों की खरीद खरीदारी करेंगे. आपके पति पत्नी के बीच आ रही दूरियां दूर होंगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के शुभ अवसर मिलेंगे.

Kanya Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: कन्या राशि वाले प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय सोच-समझकर लें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 31 Jan 2026 08:28 PM (IST)
Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Tarot Card Rashifal 2026
