Tula Tarot Card Rashifal 1-7 January 2026: तुला राशि वालों के पार्टनर के साथ अनबन होगी खत्म,मिल सकता है खास लाभ
Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.
Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.
फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को कानूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. अगर आप लापरवाही करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
आपके लिए यह हफ्ता आय के लिए अच्छे रहेगा. आय में वृद्धि होगी और नए स्रोत बनेंगे हालांकि आपकी या माता की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. आज आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं.
आर्थिक रुप से लाभदायक रहने वाला है. मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से भी संबंध मधुर रहेंगे संभावना है आप उत्तम वस्त्र आदि आभूषणों की खरीद खरीदारी करेंगे. आपके पति पत्नी के बीच आ रही दूरियां दूर होंगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के शुभ अवसर मिलेंगे.
